"Специальная сервисная группа" ликвидировала российских военных с "мародерским прошлым" в кафе оккупированного Херсона, - ОК "Південь"

В оккупированном Херсоне были расстреляны сотрудники оперативного подразделения армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Оперативного командования "Південь".

"На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение для обслуживания таких особых гостей прибыла "специальная сервисная группа", открывшая счет с помощью автоматной очереди. Два чека по 200 и один - 300", - говорится в сообщении.

Раненый сейчас находится в одной из больниц временно оккупированного Крыма, отмечается в сообщении.

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