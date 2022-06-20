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"Специальная сервисная группа" ликвидировала российских военных с "мародерским прошлым" в кафе оккупированного Херсона, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,кафе

В оккупированном Херсоне были расстреляны сотрудники оперативного подразделения армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Оперативного командования "Південь".

"На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение для обслуживания таких особых гостей прибыла "специальная сервисная группа", открывшая счет с помощью автоматной очереди. Два чека по 200 и один - 300", - говорится в сообщении.

Раненый сейчас находится в одной из больниц временно оккупированного Крыма, отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсон и Мелитополь могут освободить в ближайшие недели, - мэр Мелитополя Федоров
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Топ комментарии
+64
Самая шикарная реакция на попытку рассчитаться в рублях.
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20.06.2022 13:00
+57
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20.06.2022 13:00
+48
М'ясо єсть вредно,і апасна для здаровья,Слава Україні!
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20.06.2022 13:00
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М'ясо єсть вредно,і апасна для здаровья,Слава Україні!
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20.06.2022 13:00 Ответить
Саме так має бути не тільки з московськими вошами, а і з українськими гнидами
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20.06.2022 14:07 Ответить
Я бы сказал чужое мясо есть вредно.
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20.06.2022 14:36 Ответить
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20.06.2022 13:00 Ответить
Самая шикарная реакция на попытку рассчитаться в рублях.
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20.06.2022 13:00 Ответить
Смачного, 3.14дори...
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20.06.2022 13:00 Ответить
а пістолі з глушаками вже скасували чи що?

Напевно аматори працювали - просто не байдужі громадяни, а хотілося б що б ССО
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20.06.2022 13:01 Ответить
в тому і прикол, що голосно і нагло, серед біла дня, можна сказати на очах у всіх, там, де опера нічого не мали би боятися.
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20.06.2022 13:20 Ответить
І відтепер "ачко уже перекусило лом" (с)
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20.06.2022 13:54 Ответить
А можно было безопасно тихо и спокойно отправить к кобздону отравив им жратву.
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20.06.2022 13:04 Ответить
в аду таки должен состоятся референдум о статусе рускага языа просто обязан
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20.06.2022 13:04 Ответить
Думаю, для росіян там вже давно підготований спец-батальйон україномовних чортів.....
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20.06.2022 13:55 Ответить
Реклама для сепаров -
"Ми думаємо про вас і заощаджуємо ваш час.
Для цього розробили кілька варіантів готового меню для ваших заходів ! " (с)
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20.06.2022 13:05 Ответить
Кількість хароших росіян збільшується.
Файно є!
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20.06.2022 13:08 Ответить
Ахтунг! Партизанен!
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20.06.2022 13:13 Ответить
"Специальная сервисная группа". 👍😀😘
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20.06.2022 13:15 Ответить
Вилками закололи
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20.06.2022 13:37 Ответить
Да, обслужили по высшему разряду! 😍
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20.06.2022 16:39 Ответить
жеріть, не обляпайтесь, підари))
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20.06.2022 13:19 Ответить
Все як заповідали пращури!

мертвий кацап - найкращій кацап
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20.06.2022 13:27 Ответить
побільше б такого сервісу для окупантів,
бандерівські офіціянти
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20.06.2022 13:28 Ответить
Special serviss team , dastavka do Kabzonu bezplatno ! 👨‍🍳
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20.06.2022 13:30 Ответить
Цей ненав'язливий український сервіс! Расповсюджуйте його, множте...
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20.06.2022 13:30 Ответить
Двох обслужили по повній, а з третім трохи недопрацювали!
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20.06.2022 13:31 Ответить
Нормально. Вбитого просто закопали, пораненого треба возити, лікувати, потім платити пенсію по інвалідності. А воно буде жити ще декілька років з мішечком замість січового міхура і думати "нахєра вот ето всьо мнє било надо?" + наглядна агітація для інших.
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20.06.2022 13:52 Ответить
розмова з кацапом-мародером повинна тривати не довше автоматної черги.) Ніяких глушників все гарно зробили. Нехай при слові "шашлик" ссуться, падлюки.)
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20.06.2022 13:47 Ответить
Шашличку захотілося падлам. Грац "сервісній службі". Так тримати. Про вас книжки напишуть і кіно знімуть.
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20.06.2022 13:57 Ответить
Быстрый и Ненавязчивый сервис.. Огласите весь список услуг, пжалста.
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20.06.2022 14:00 Ответить
Выбор услуг невелик: 200, в крайнем случае 300.
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20.06.2022 16:41 Ответить
от і добре
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20.06.2022 14:09 Ответить
русозвери бомбят у нас элеваторы, угоняют с/х технику, вывозят зерно, обрекая на голод миллионы невинных людей. а сами жрут шашлыки. Убивать только за желание пожрать на чужой земле и чужими продуктами. Респект кухарям !!!
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20.06.2022 14:28 Ответить
Ось що значить в піст м'ясо жерти...
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20.06.2022 14:33 Ответить
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21.06.2022 06:44 Ответить
Героям слава!!!
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20.06.2022 14:54 Ответить
Можно это было сделать без такой «рекламы» и шумихи в прессе. Никто не подумал, что с работниками кафе теперь орки делают?
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20.06.2022 15:15 Ответить
Можно подумать, орки не знают что у них произошло.
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20.06.2022 16:33 Ответить
Браво!!!
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20.06.2022 15:18 Ответить
Оце по нашому, креативне обслуговування!
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20.06.2022 17:24 Ответить
сервіс для кацапстанськиx свинособак
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20.06.2022 17:27 Ответить
СЛАВА ХЕРСОНСКИМ ПАРТИЗАНАМ!
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20.06.2022 18:52 Ответить
 
 