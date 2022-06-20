Защитники Мариуполя живы, процесс по освобождению не останавливается ни на час, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главное управление разведки Министерства обороны Украины продолжает заниматься вопросом освобождения украинских защитников Мариуполя, а также двумя британцами и гражданином Марокко, которых россияне захватили в плен и угрожают казнить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
Ермак подчеркнул, что о деталях лучше знает ГУР, но подтвердил, что этот вопрос постоянно находится на контроле.
Глава ОП затруднился сказать, в каких условиях удерживают пленных "азовцев" и какими могут быть сроки возвращения защитников Мариуполя домой.
"Непростой вопрос, занимаемся. Сегодня это главная задача, в том числе ГУРа. Знаем, что они живы. Что касается условий, этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы", - отметил он.
По его словам, ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час.
"Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", - добавляет Ермак.
Пожалуйста, подождите...
Гончаренко
Так до чого ці заяви?!!
Краще би ви закликали ООН та Червоний Хрест до перевірок та контролю за дотриманням Рашкою Женевської Конвенції!!!
Більше користі було би.
Евакуація в тюрму Лефортово
ответственность делить? Не власть, а общество трусливых мальчиков. Откуда знаешь, что они живы? Или пациент скорее жив, чем мёртв? Условий там не знаешь?: "курортные"!
Такие же условия народ обещает тебе, если дожевёшь...
Сьогодні видання Лівий Берег - LB.UA опублікувало інтерв'ю з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком (посилання у першому коменті). Сенсу переповідати зміст не бачу. Є лише одне запитання: навіщо журналісти легітимізують людину зі статусом завгоспа, беручі в нього інтерв'ю і намагаючись отримати відповіді на запитання, що в компетенції Президента, міністра МЗС, секретаря РНБО... але ж ніяк не керівника ОПУ?
З усіма цими позаштатними радниками, завгоспами ситуація як в приказці - мед, гімно і бджоли.