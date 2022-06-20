РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12586 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 166 37
война (46939) Мариуполь (5563) плен (2355) разведка (4005) Азов (697) Азовсталь (355) 36 отдельная бригада морской пехоты (174) Ермак Андрей (1187)

Защитники Мариуполя живы, процесс по освобождению не останавливается ни на час, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов,евакуація

Главное управление разведки Министерства обороны Украины продолжает заниматься вопросом освобождения украинских защитников Мариуполя, а также двумя британцами и гражданином Марокко, которых россияне захватили в плен и угрожают казнить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".

Ермак подчеркнул, что о деталях лучше знает ГУР, но подтвердил, что этот вопрос постоянно находится на контроле.

Глава ОП затруднился сказать, в каких условиях удерживают пленных "азовцев" и какими могут быть сроки возвращения защитников Мариуполя домой.

"Непростой вопрос, занимаемся. Сегодня это главная задача, в том числе ГУРа. Знаем, что они живы. Что касается условий, этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы", - отметил он.

По его словам, ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час.

Также смотрите: Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды, - Бойченко. ФОТО

"Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", - добавляет Ермак.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+37
До чого тут дєрмак?
показать весь комментарий
20.06.2022 13:06
+35
І сюди влізло, гнида....
показать весь комментарий
20.06.2022 13:05
+32
Дерьмак посередник? Не варто уточнювати з якої сторони.
показать весь комментарий
20.06.2022 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І сюди влізло, гнида....
показать весь комментарий
20.06.2022 13:05 Ответить
Ага, особенно, если в деле дерьмак
показать весь комментарий
20.06.2022 13:06 Ответить
До чого тут дєрмак?
показать весь комментарий
20.06.2022 13:06 Ответить
Він же проводив евакуацію.
показать весь комментарий
20.06.2022 15:23 Ответить
Дерьмак посередник? Не варто уточнювати з якої сторони.
показать весь комментарий
20.06.2022 13:06 Ответить
Командири вже на москві у лефортово,що верзе ця жидівська курва?
показать весь комментарий
20.06.2022 13:07 Ответить
Сам шеф Ермак ,Крестный отец мальчика Зе сказав
показать весь комментарий
20.06.2022 13:07 Ответить
к сожалению - это хорошая мина при плохой игре
показать весь комментарий
20.06.2022 13:07 Ответить
Так ГУР или Ермак занимаются нашими бойцами, оказавшимися по вине наших рулевых длбв в такой непростой ситуации, или Ермак рассказывает о ГУРе, который якобы чем-то занимается? У нас на 4-й месяц войны наладится взаимодействие и адекватная информ-политика или будет продолжаться лебедь-рак-щука?...
показать весь комментарий
20.06.2022 13:08 Ответить
Наші ракетчики курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойко. Ракетний удар по вишкам трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному Морі зі сторони росіян

Гончаренко
показать весь комментарий
20.06.2022 13:08 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 13:09 Ответить
Всім зрозуміло, що звільнити неможливо (хіба що ми великий штаб у полон візьмемо і обміняємо).
Так до чого ці заяви?!!
Краще би ви закликали ООН та Червоний Хрест до перевірок та контролю за дотриманням Рашкою Женевської Конвенції!!!
Більше користі було би.
показать весь комментарий
20.06.2022 13:11 Ответить
Спецоперація з евакуації захисників Маріуполя під керівництвом Президента УкраЇни
Евакуація в тюрму Лефортово
показать весь комментарий
20.06.2022 13:11 Ответить
Присутність зрадника на перемовинах має надихати ?
показать весь комментарий
20.06.2022 13:23 Ответить
Ермак и Баканов со своими подельниками Татаровым, Портновым, Шефирами/Миндичами, после нашей победы над врагом(кацапами) должны сидеть в тюрьме за сдачу Юга Украины и сотрудничества с врагом.
показать весь комментарий
20.06.2022 13:29 Ответить
Прочитала інтерв"ю Єрмака і стало незрозуміло: хто у нас президент, а хто керівник канцелярії президента. Написала і задумалась, а хто керівник адміністрації путіна? Чи повинна людина на цій посаді бути попереду президента?
показать весь комментарий
20.06.2022 13:34 Ответить
Що тут незрозумілого? Зеля працює президентом в офісі Єрмака.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:41 Ответить
єрмак прям затичка в любій бочці
показать весь комментарий
20.06.2022 13:35 Ответить
Лучше-бы Дерьмак пояснил почему "эвакуация" защитников Мариуполя затянулась на неопределенный срок, а сами защитники почему-то оказались в рашистских тюрьмах !
показать весь комментарий
20.06.2022 13:39 Ответить
А до чого тут Ермак? Это он их в плен сдал? Может ещё у уборщицы спросить, секретарь офиса, в любой бочке затычка! Может он, по привычке, вместо Зе этот предательский приказ о сдаче воинов подписал? Если затрудняешься что то коннкретное сказать, чого вылез, остальные не хотят
ответственность делить? Не власть, а общество трусливых мальчиков. Откуда знаешь, что они живы? Или пациент скорее жив, чем мёртв? Условий там не знаешь?: "курортные"!
Такие же условия народ обещает тебе, если дожевёшь...
показать весь комментарий
20.06.2022 13:52 Ответить
Ждём героев домой
показать весь комментарий
20.06.2022 13:56 Ответить
Ермак должен быть утилизирован и как можно быстрее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.06.2022 14:27 Ответить
Думаю, що треба припинити показувати на люди і озвучувати таких істот, як єрмаки, арахамії, подоляки, арестовичі. Все, до чого вони торкаються, куди їдуть, що говорять і роблять - розвалюється вхлам і йде на користь ворогу. Вони діють на українців огидніше і токсичніше за всю московсську пропаганду.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:29 Ответить
Кто разрешил дерьмаку открывать рот !!!
показать весь комментарий
20.06.2022 14:40 Ответить
73%
показать весь комментарий
20.06.2022 14:43 Ответить
Вагнеровци аплодируют)
показать весь комментарий
20.06.2022 15:05 Ответить
Konstantin Kozemyaka

Сьогодні видання Лівий Берег - LB.UA опублікувало інтерв'ю з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком (посилання у першому коменті). Сенсу переповідати зміст не бачу. Є лише одне запитання: навіщо журналісти легітимізують людину зі статусом завгоспа, беручі в нього інтерв'ю і намагаючись отримати відповіді на запитання, що в компетенції Президента, міністра МЗС, секретаря РНБО... але ж ніяк не керівника ОПУ?

З усіма цими позаштатними радниками, завгоспами ситуація як в приказці - мед, гімно і бджоли.
показать весь комментарий
20.06.2022 15:08 Ответить
Його легітимізував особисто Зеленський, тому тепер завгосп світить своє *бало на всіх державних і міжнародних зустрічах. За такою широкої присутності і "всеядності" у всіх питаннях стосовно внутрішньої і зовнішньої політики держави він зараз реально представляє вся і всіх включно з нашим недорослем-президентом. Це просто констатація фактів, журналісти ні до чого.
показать весь комментарий
20.06.2022 15:44 Ответить
А звідки завгосп президента знає, що вони живі, може батечко проінформував, він мабуть повинен знати, колишніх там не буває.
показать весь комментарий
20.06.2022 15:22 Ответить
Данілов, утилізуй Єрмака, як Подоляка - множенням на нуль.
показать весь комментарий
20.06.2022 15:24 Ответить
Данілов зараз сам бореться за виживання, щоб самого не утилізували.
показать весь комментарий
20.06.2022 15:46 Ответить
Все в такому ж "захваті", як і коли здавали в "евакуацію" .
показать весь комментарий
20.06.2022 15:26 Ответить
особистий контроль зеленського? ну ну
показать весь комментарий
20.06.2022 18:47 Ответить
 
 