ПАСЕ проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям
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Парламентская ассамблея Совета Европы проведет специальные дебаты по поводу блокады Черного моря и ее последствий.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Это было мое предложение, поддержанное Группой консерваторов в ПАСЕ, и теперь нас поддержало большинство делегатов. То есть дебаты состоятся", – написал депутат.
Дебаты пройдут в рамках летней сессии ПАСЕ, которая открывается в понедельник.
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