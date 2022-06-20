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ПАСЕ проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

парє

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет специальные дебаты по поводу блокады Черного моря и ее последствий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Это было мое предложение, поддержанное Группой консерваторов в ПАСЕ, и теперь нас поддержало большинство делегатов. То есть дебаты состоятся", – написал депутат.

Дебаты пройдут в рамках летней сессии ПАСЕ, которая открывается в понедельник.

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20.06.2022 13:48 Ответить
дебаты - это круто...., одной мне кажется, что эти люди даром едят свой хлеб...
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20.06.2022 13:56 Ответить
О як їм припікає. Бояться що голодні попхнуть до них.
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20.06.2022 13:56 Ответить
А про Азовское море уже и не говорят?
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20.06.2022 14:04 Ответить
Галактический сенат
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20.06.2022 14:08 Ответить
 
 