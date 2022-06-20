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Зеленский провел разговор с Дудой: Скоординировали позиции перед саммитом Триморья

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленский,дуда

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которой лидеры двух стран скоординировали позиции перед саммитом Триморья.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Поблагодарил за неизменную весомую оборонную помощь, а также за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Скоординировали позиции перед саммитом Триморья", - отметил Зеленский.

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Дуда - моцний друг...міцно тримає Зелю за руку)
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20.06.2022 13:51 Ответить
Згодна на 100 відсотків!
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20.06.2022 14:02 Ответить
 
 