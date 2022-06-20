Зеленский провел разговор с Дудой: Скоординировали позиции перед саммитом Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которой лидеры двух стран скоординировали позиции перед саммитом Триморья.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Поблагодарил за неизменную весомую оборонную помощь, а также за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Скоординировали позиции перед саммитом Триморья", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ведет скрытую мобилизацию, - Зеленский на переговорах с Дудой и Чапутовой. ВИДЕО