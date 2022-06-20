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Зеленский провел разговор с Дудой: Скоординировали позиции перед саммитом Триморья
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которой лидеры двух стран скоординировали позиции перед саммитом Триморья.
Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Поблагодарил за неизменную весомую оборонную помощь, а также за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Скоординировали позиции перед саммитом Триморья", - отметил Зеленский.
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Світлана febb5df7
показать весь комментарий20.06.2022 13:51 Ответить Мне нравится 4
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Світлана febb5df7
показать весь комментарий20.06.2022 14:02 Ответить Мне нравится 0
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