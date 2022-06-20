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Украина ежедневно недополучает $170 млн поступлений из-за блокирования РФ портов, - представительница МИД Трофимцева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одесса,порт

Украина недополучает валютные поступления $170 млн ежедневно из-за нарушенных цепей поставок экспорта и заблокированные порты.

Об этом сообщила посол по особым поручениям при МИД Ольга Трофимцева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Мы недополучаем из-за остановки экспорта 170 млн долларов в день из-за блокировки морских портов", - сказала она во время брифинга в медиацентре.

Однако это не окончательная сумма, отметила Трофимцева.

"Сюда еще следует добавить убытки от воровства украинского зерна и продукции сталелитийной промышленности на оккупированных территориях. Плюс принимаем во внимание ущерб от разрушений логистических, производственных, элеваторных мощностей", - указала посол при МИД.

Следовательно, общий ущерб, причиненный полномасштабной войной России против Украины украинскому экспорту - не менее $6 млрд.

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Автор: Анастасія Потіха
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этих тряхните дэцл и $ перекроете эти 170 лямов
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20.06.2022 14:05 Ответить
теперь будем знать, что поступление только от портов больше 60 млрд$ в год! так мы богатая страна!!!! пока ФИкаломойский не будет в тюрьме, ОПУщеным не верю!
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20.06.2022 17:12 Ответить
и еще, пусть Запад подумает передать нам какие-то трактора самоходы для разминирования полей, которые запускать по полю перед его обработкой живыми людьми
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20.06.2022 14:08 Ответить
А Мордор получает от экспорта только нефти и газа 1 млрд$/день.
Прикольные такие санкции против агрессора ...
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20.06.2022 15:27 Ответить
 
 