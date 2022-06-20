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Спасатели нашли тело третьего погибшего в результате ракетного удара по нефтебазе на Днепропетровщине, - Резниченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе на Днепропетровщине унес жизни трех человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что спасатели нашли тело третьего погибшего. Пожарные продолжают усмирять пламя. Работают уже более 42 часов", - говорится в сообщении.
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