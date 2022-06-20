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Спасатели нашли тело третьего погибшего в результате ракетного удара по нефтебазе на Днепропетровщине, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,нафтобаза

Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе на Днепропетровщине унес жизни трех человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что спасатели нашли тело третьего погибшего. Пожарные продолжают усмирять пламя. Работают уже более 42 часов", - говорится в сообщении.

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когда в Синельниково нефтебазу орки взорвали, окончательно затушить только дожди смогли, через месяцок
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20.06.2022 14:05 Ответить
Царство небесне невинно убієнному рашистами мирному громадянину,нашому співвітчизнику,який просто працював,забезпечуючи свою сім'ю.Царство небесне всім загиблим у цій боротьбі світла з темрявою!
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20.06.2022 14:07 Ответить
господин зе,по мосту ответочка будет???
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20.06.2022 14:11 Ответить
так Арестович вже по моему раз 5 сказать фейгину в різні дні що ми його не взірвемо мов це фортеця тільки поцарапаемо і не реально взорвати
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20.06.2022 14:30 Ответить
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20.06.2022 14:44 Ответить
 
 