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Новости Политика Украины
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Украина может легко справиться с требованиями ЕС по реформам, - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

фельдгузен

Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Украина может легко справиться с требованиями ЕС по реформам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что Украина может легко с ними справиться, потому что это действительно требования, которые уже существуют долгие годы. Есть уже прогресс. Возможно, не тот прогресс, которого хотели бы сами украинцы, особенно в сфере судебной реформы... Мы, ваши партнеры, особенно Группа семи, постоянно в контакте относительно этих вопросов с украинским правительством", - сказала Фельдгузен на брифинге в медиа центре "Украина" в понедельник.

Дипломат подчеркнула, что для нее самым важным вопросом всегда была судебная реформа в Украине.

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"Мы достаточно успешно осуществили реформу децентрализации. Я думаю, что это действительно история успеха. Но судебная реформа - это вторая реформа, которая действительно будет менять страну. Все годы, которые я работаю в Украине, я наблюдала за шагами, которые были сделаны, я буду делать это и дальше", - рассказала она.

Фельдгузен указала, что судебная реформа - "это никогда не было просто".

"Но если есть политическая воля, там можно очень много сделать", - считает она.

Читайте: Украина достигла "значительного прогресса" в реформах в сфере обороны, - НАТО
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Топ комментарии
+7
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20.06.2022 14:30
+5
Фрау Анка - це справжя патріотка України. На відміну від берлінської меркельсько-шрьодорсько-шольцовської кодли...
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20.06.2022 14:28
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Какому же зеленскому захочется в тюрьму? Потому не все так просто...
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20.06.2022 14:26 Ответить
Фрау Анка - це справжя патріотка України. На відміну від берлінської меркельсько-шрьодорсько-шольцовської кодли...
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20.06.2022 14:28 Ответить
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20.06.2022 14:30 Ответить
Портібні реформи рівня Ізраїлю, Пакистану. Люди живуть в якомусь ілюзорному світі, як і тилова Україна 8 років жила.
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20.06.2022 14:32 Ответить
Да-да, реформы. Какой дурак из украинских чиновников отдаст даром «курицу, несущую золотые яйца»? Подлейшее Киевтеплоэнерго добавило в платежи новую статью: оплата за пользование полотенцесушителем. С двухсотквартирного дома дополнительно в карман монополист ложит примерно 400-450 евро. Мелочи, скажете? Так, кроме этого, они закладывают в тарифы ещё 150-200 тысяч гривень «на внутридомовых потерях»; плату за обслуживание теплосчётчика (которая сама по себе превышает стоимость покупки нового прибора)… и т.д. и т.п. Под шумок во время войны набивают карманы.
Рехвормы, рехвормы…
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20.06.2022 14:32 Ответить
плата за довжину теплотраси до точки приєднання скро юуде за Альхенами не заржавіє. Це ж підрозділ второго дома Старсобеза
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20.06.2022 15:04 Ответить
та дерьмак з братом, как помощником в четыре руки разделается с требованиями ес. и шоб другим не повадно было замахиваться на уровень коррупции и отсутствие реформ.
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20.06.2022 14:35 Ответить
Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Украина может легко справиться с требованиями ЕС по реформам.

Я их не совсем понимаю. Суды мы реформировали всем на зависть, медицинская реформа - тоже удалась на славу, антикоррупционных органов - больше, чем во всей Европе. Шо им ещё надо?
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20.06.2022 14:36 Ответить
не знаю що їм там надо, а нам треба щоб це все правильно працювало.
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20.06.2022 15:01 Ответить
Нажаль поки у влади зелена шобла, яка бабло тире на дороги навіть під час війни, про які реформи може йти мова ...
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20.06.2022 14:41 Ответить
Сьогодні би навіть Польщу не прийняли в ЄС.Бо стільки всього змінилося.
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20.06.2022 14:42 Ответить
да-да, Польша виявился не піддатливою на дитктатуру фріків. А у нас олігархи, вони все прийняти нас будуть змушувати, бо їм головне не ми, а щоб можна було й далі олігархами бути. А це не проблема, в ЄС теж олігархи є. Ось ці промислові групи які тиснуть на уряд - це і є олігархи.
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20.06.2022 15:03 Ответить
Я полностью с ней согласен. Объясню почему. Наша страна находится в свободном падении уже тридцать лет, а если взять СССР, то, наверное, с семидесятых. В отличии от Европейских стран, где надо было адаптировать законодательство под экономику, наша экономика намного проще. А то что проще - легче исправить. Проблема исключительно в том что стратегов у руля сейчас нет, так что они будут косячить, но реформы сделать и они могут. Если захотят.
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20.06.2022 14:47 Ответить
їх і ніколи так не буде, олігархи не допустять щоб ми з під їх лап вислизнули.
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20.06.2022 15:04 Ответить
Мне хочется верить, что мы через год выберем в Раду каких-то нормальных экономистов и социологов вместо текущих Слуг с их интеллектом амебы, но до тех пор даже эта Рада может двигатся в направлении ЕС.
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20.06.2022 14:50 Ответить
та вони зараз погодяться на все що їм не принципіально а чи на користь нам то ще подивитися.
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20.06.2022 15:05 Ответить
Могла б, якби не Єрмаки з Татаровими.
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20.06.2022 15:08 Ответить
Для цього треба усунути зелену шушваль від влади.
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20.06.2022 17:35 Ответить
 
 