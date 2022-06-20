Украина может легко справиться с требованиями ЕС по реформам, - посол Германии Фельдгузен
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Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Украина может легко справиться с требованиями ЕС по реформам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что Украина может легко с ними справиться, потому что это действительно требования, которые уже существуют долгие годы. Есть уже прогресс. Возможно, не тот прогресс, которого хотели бы сами украинцы, особенно в сфере судебной реформы... Мы, ваши партнеры, особенно Группа семи, постоянно в контакте относительно этих вопросов с украинским правительством", - сказала Фельдгузен на брифинге в медиа центре "Украина" в понедельник.
Дипломат подчеркнула, что для нее самым важным вопросом всегда была судебная реформа в Украине.
"Мы достаточно успешно осуществили реформу децентрализации. Я думаю, что это действительно история успеха. Но судебная реформа - это вторая реформа, которая действительно будет менять страну. Все годы, которые я работаю в Украине, я наблюдала за шагами, которые были сделаны, я буду делать это и дальше", - рассказала она.
Фельдгузен указала, что судебная реформа - "это никогда не было просто".
"Но если есть политическая воля, там можно очень много сделать", - считает она.
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Рехвормы, рехвормы…
Я их не совсем понимаю. Суды мы реформировали всем на зависть, медицинская реформа - тоже удалась на славу, антикоррупционных органов - больше, чем во всей Европе. Шо им ещё надо?