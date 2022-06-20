РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12762 посетителя онлайн
Новости За рубежом
16 762 101
Грузия (4339) Молдова (1686) членство в ЕС (778) Гарибашвили Ираклий (30)

Премьер Грузии: Украине и Молдове дают кандидатство в члены ЕС только из-за войны. Не завидую им

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ЕС предлагает кандидатский статус для Украины и Молдовы как поддержку в сложной ситуации, в которой они оказались, и что он "не завидует" им.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Европейские коллеги говорили мне, и я говорил открыто, что Украине этот статус дают потому, что она находится в состоянии войны. Вы видели несколько дней назад, что национальные лидеры подтверждают тот факт, что решение приняли потому, что Украина - в состоянии войны, и в личных разговорах со мной говорили, что Молдова тоже в сложном положении. Поэтому я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове", - сказал он.

Премьер Грузии поздравил Украину и Молдову и пожелал им "мира и объединения страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Было бы цинично отказать Украине и Молдове в предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС, - Бербок
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+92
А вам підорасам не дадуть, бо *** смокчеете у Путлєра. Вам не те що незаздрять, а призерають ідіотів довгоносих.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:40
+71
Значит кацапы в войне 2008 года достигли своих целей. Надо смотреть на Грузию и не повторять ее ошибок, что бы не стать негласным "*********** округом РФ".
показать весь комментарий
20.06.2022 14:42
+59
Звільняйте Осетію та Абхазію і вам дадуть.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
грузины, как вы могли выбрать такое г*но??!!
показать весь комментарий
20.06.2022 22:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 