РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12762 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
6 400 9
война (46939) Литва (2126) Россия (91316) угрозы (832) Кулеба Дмитрий (2644)

РФ не имеет права угрожать Литве, Москва должна винить только себя, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

литва,військові

Москва должна обвинять только себя в последствиях непровоцированного и неоправданного вторжения в Украину.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"РФ не имеет права угрожать Литве. Москва должна обвинять только себя в последствиях непровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и поддерживаем наших литовских друзей", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов заявил, что Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с попавшими под санкции ЕС товарами.

В Совете Федерации заявили, что если ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами.".

Также смотрите: ДТЭК восстановил электросети в Ирпене на 100%, - мэр Маркушин. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все правильно,
це як нахабно залізти у вулик вкрасти меду і жалітися чому бджоли жалять
показать весь комментарий
20.06.2022 14:45 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 14:54 Ответить
Бо бджоли - фашисти, я ж просто хтів на халяву чужого меду, не віноват... (с)
показать весь комментарий
20.06.2022 15:18 Ответить
ВОТ ЧТО НАДО ЗНАТЬ О РОССИИ И ЕЕ ТИПА ОБАЛООСТИ КАЛИНИНГРАД...
новость от 2014!!!!! года...
Срок аренды, на который Калининградская область была передана России, истек в 1996 году
Лауринас Кащюнас, аналитик Центра исследования Восточной Европы заявил, что Россия нарушила очередное международное соглашение, а именно - Потсдамский договор. Согласно этому договору, Калининградская область (часть Восточной Пруссии) была передана СССР на 50 лет, до 1996 года. По словам эксперта, Великобритания и США могли бы поднять этот вопрос, однако развитие событий по такому сценарию маловероятно.

В свою очередь, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас считает, что возвращение к вопросу возврата Германии Калининградской области недопустимо, так как это будет расценено как открытая политическая провокация.

Однако, отмечает он, в свете последних событий в Украине, положение России может сильно пошатнуться, и тогда, возможно, Великобритания и США вспомнят про Потсдамский договор, передает Новый регион.

Как известно, Калининградская область географически отрезана от России, и ее жители чаще бывают в Европе, чем в других областях РФ.

***https://nv.ua/world/kyonigsberg-nash-rossiya-mozhet-lishitsya-kaliningradskoy-oblasti-13404.html
показать весь комментарий
20.06.2022 14:55 Ответить
Відповідно до Потсдамської угоди 1945 року північна частина Східної Пруссії (приблизно одна третина всієї її території) була передана Радянському Союзу, інші дві третини передані Польщі. Шматок північного берега Данцига (Гданська) на Балтійському морі був переданий Польщі, Північно-східна область Мемеля (Клайпеди) була передана Литві, середина - Калінінградська область (колишня Кенісбурзька область Східної Пруссії) - перейшла під протекторат РРФСР.
показать весь комментарий
20.06.2022 15:38 Ответить
Якщо у кацапні від санкцій бомбить , значить хороші санкції . Треба продовжувати їх і "усугублять". А той Аліханов (скрєпно рузгє фамілія ) хай собі на прутень солі насипе . І розв'яже свої зв'язані руки , щоб присісти негайно на пляшку.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:59 Ответить
Эта Литва настоящий пионер. У нее единственной взаимный санкционный режим с Китаем. Хотя никто ее об этом не просил.
показать весь комментарий
20.06.2022 15:00 Ответить
А зробити відповідну заяву офійно, а не в твіттері, слабо?
показать весь комментарий
20.06.2022 15:01 Ответить
Литва в НАТО, тому чупачупснуть
показать весь комментарий
20.06.2022 15:16 Ответить
 
 