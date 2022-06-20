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Новости Политика Украины
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Украина должна быть участником проекта "Триморье". Трансъевропейский коридор Via Carpathia должен заработать на 100%, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Украина должна стать участником проекта "Триморье".

Об этом заявил в понедельник на саммите проекта, выступая с помощью видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина должна быть участником инициативы "Трех морей". Это неправильно, что наше государство оказалось за пределами этой замечательной инициативы", - сказал он.

Зеленский предложил "усилить трактовку сотрудничества в рамках "Триморья", отметив важность логистики.

"Именно государства "Триморья" - это наша связь со свободным миром. Поставки оружия для Украины, поставки топлива, транспортные потоки, "зеленые коридоры" для экспорта украинского продовольствия, миграция людей - все это работает через территорию государств-участников этой инициативы" , – сказал президент.

Говоря о сотрудничестве в сфере энергетики, Зеленский напомнил, что у Украины есть одни из крупнейших в регионе хранилища газа.

"Используя возможности интерконнекторов Польша - Словакия, Польша - Украина мы можем удовлетворить потребности всех стран "Триморья". Наш экспорт электричества может стать нашим вкладом в энергобаланс ваших стран. И поможет вам стать независимыми от российского энергетического давления", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Дудой: Скоординировали позиции перед саммитом Триморья

По его словам, "мы должны сделать все, чтобы трансъевропейский коридор Via Carpathia заработал на 100 процентов, объединив Северную и Южную Европу". Зеленский отметил, что Украина может играть роль одного из логистических центров. "Мы можем присоединиться к Via Carpathia уже сейчас", - сказал он.

"Мы имеем дело с расширением пунктов пропуска на границах Украины, можем оказать поддержку многим инфраструктурным проектам в сфере диджитализации, усилить наши региональные цифровые связи", - заявил президент.

Он также призвал членов проекта принять участие в восстановлении Украины как "самом большом проекте нашего поколения".

"Инициатива трех морей" (ИТМ), также известная как "Балто-Адриато-Черноморская инициатива" (БАЧИ) или "Триморье", является объединением двенадцати государств Евросоюза, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Территория стран-участниц имеет выход в Адриатическое, Балтийское и Черное моря.
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а про азовське море навіть і не згадує- бо просрав-
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20.06.2022 14:50 Ответить
бо що дурню пояснювати, який крім того, що прочитає - подумати не вміє. Вам тут пише союз Тримор*я, а не Чотиримор*я!
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20.06.2022 15:30 Ответить
має..має... та хтось це розуміє (чи таки ні??) як останні виходи до моря втрачає !!!
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20.06.2022 14:53 Ответить
для україни початком цього проекту має бути ділянка євроколії з ****** до любліна через чернівці, франківськ, львів...
навіть в умовах блокади портів ця залізниця дастьвихід на порти гданськ і констанцу та через безпечну ділянку дунаю до адріатики і середземного моря...і тоді три моря - наші
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20.06.2022 15:09 Ответить
Уже пошёл 115 день когда твиритянин посылает один и тот же текст !!! Он просит снять Зюзю бабло со своих многочисленных офшоров и отправить пять рублей в помощь Украинской армии. Ни одного ответа от Зюзи - нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.06.2022 15:12 Ответить
Наш экспорт электричества может стать нашим вкладом в энергобаланс ваших стран Источник: https://censor.net/ru/n3349032

А воно знає, що Україна електрику у білорусів купує?
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20.06.2022 15:52 Ответить
На думку спадає видатний діяч Польщі, Юзеф Пілсудський, ідея міжмор'я (мiędzymorza) була саме його. Реалізувати її можна було в двадцятих роках минулого століття, коли польська армія під його провідом, розгромивши більшовицькі банди, була в змозі звільнити всю Ураїну, проте обережний Захід схилив Польщу та Москву до підписання ризького мирного договору, з межами сторін, визначеними лінією Керзона.
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20.06.2022 15:58 Ответить
 
 