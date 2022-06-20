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Роспропаганда отчаянно пытается сформировать впечатление, что весь мир призывает Украину сдаться Кремлю, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пропаганда,фейк,путін

Российская пропаганда манипулирует заявлением главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возвращении Украины к переговорам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Кремлевские медиа распространяют дезинформацию о том, что глава Министерства иностранных дел Великобритании настаивает на возвращении Украины к переговорам с Россией и подключении к переговорному процессу стран Балтии и Польши.

В ЦПД заявили, что на самом деле 16 июня Трасс заявила о поддержке Украины Правительством Великобритании и подчеркнула, что их страна "не может допустить, чтобы Украину заставили отказаться от территории".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ печатает для пленных украинцев фейковые газеты с "новостями" о капитуляции Украины, - ЦПД

В то же время глава британского МИД подчеркнула, что завершение войны будет проходить за столом переговоров, и сейчас Великобритания работает над тем, чтобы в переговорный процесс были вовлечены Польша и страны Балтии.

В ЦПД предупреждают, что Россия продолжает манипулировать высказываниями представителей стран-союзников Украины. Таким образом она пытается сформировать впечатление, что весь мир призывает Украину сдаться путем переговоров на выгодных для кремля позициях.
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Топ комментарии
+15
Вобще по барабано шо там кацапсячі ********** блазні патякають...
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20.06.2022 15:15
+9
Зеля з Єрмаком теж там підробляють ?
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20.06.2022 15:15
+9
РАІССЯ ГІМНО
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20.06.2022 15:18
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Вобще по барабано шо там кацапсячі ********** блазні патякають...
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20.06.2022 15:15 Ответить
Зеля з Єрмаком теж там підробляють ?
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20.06.2022 15:15 Ответить
з офісною абізянкою, яка третьою буде.
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20.06.2022 15:20 Ответить
РАІССЯ ГІМНО
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20.06.2022 15:18 Ответить
навіть якби Бог закликав мене віддати дочку на розвагу бандитам, ніщо б не примусило мене це зробити. А світ... то таке. Якусь смішну дезу вони придумали
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20.06.2022 15:21 Ответить
в Україні цією відповідальною прорашистською куйнею займаються рашистські аненти в ОП-арахімія,подоляк.верещук.єрмак і ще менш дрібніші "слуги" фсб.котрі на місцях здають цілі області
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20.06.2022 15:22 Ответить
ХЗ... Вон читаю, что вопреки ожиданиям о максимум 20 местах в парламенте, Ле Пен получает около 90 мест. Так что призывы по поводу прекращения войны наверняка будут. Западная Европа привыкла жить спокойно за счёт буфера. Скоро бюргеры и мусье начнут ныть, а не слишком ли много они помогают.
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20.06.2022 15:24 Ответить
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20.06.2022 15:25 Ответить
Весь світ допомагає Україні озброєнням, продуктами і водить все нові і нові санкції проти Росії, вводить ембарго на торгівлю з Росією, закликає Росію капітулювати. Бо Росія напала на Україну і Росія є агресор і окупант
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20.06.2022 15:27 Ответить
Зрпдофильі должньі подумать .
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20.06.2022 16:05 Ответить
цих москальських маразматиків давно вже не варто слухати, а тим паче вірити
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20.06.2022 18:00 Ответить
 
 