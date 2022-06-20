В Госдуме РФ угрожают нанести удары по "центрам принятия решений" из-за обстрела "вышек Бойко"

В Госдуме РФ заявили, что удар по "вышкам Бойко" "развязал РФ руки".

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятий решений", - отметил он.

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