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В Госдуме РФ угрожают нанести удары по "центрам принятия решений" из-за обстрела "вышек Бойко"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шеремет

В Госдуме РФ заявили, что удар по "вышкам Бойко" "развязал РФ руки".

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  РИА Новости.

"Атака на вышки "Черноморнефтегаза" развязала РФ руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятий решений", - отметил он.

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Топ комментарии
+137
по Вашингтону, ми ж под внешнем управлением
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20.06.2022 15:26
+100
Ідеально! Україна ж нічого не вирішує. Нами керують піндоси - їбаште по ним. ***** вам той Северодонецьк? Вашингтон - ось корінь зла, впірьод!!!11
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20.06.2022 15:29
+80
Давышо, данеужеле? Баюс баюс!
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20.06.2022 15:26
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Страница 2 из 2
Кремль тоже - центр принятия решений, вот и долбите по нему под мировые овации.
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20.06.2022 15:49 Ответить
Всьо понятно, будуть бити по школах та театрах, тільки там нацики.
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20.06.2022 15:50 Ответить
По Ізраїлю будуть бити бомбами ? Сумніваюсь.
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20.06.2022 15:52 Ответить
Просветите меня, профана, где находились эти вышки? Примерно.
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20.06.2022 15:52 Ответить
в акватории черного моря
между одессой и крымом где то
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/700-*/5/9d/5ccdfd61-2070cf5fe4402933cf26d167b284a9d5.jpg
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20.06.2022 16:50 Ответить
Ці вишки знаходяться на території законної економічної зони України. Окупація Криму визнана незаконною і ця морська зона насправді за нами. Хочемо - бомбимо, хочемо - не бомбимо.
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20.06.2022 17:18 Ответить
та и до этого от вас ****** что мало пострадало людей и зданий?это пристрелочка была,дальше дай Бог больше.
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20.06.2022 15:53 Ответить
Сто з лишнім днів нищать Україну і сьогодні погрожують нищити Україну, просто недорозвинені людожери.
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20.06.2022 15:53 Ответить
А где ролик одной бородато кавказской зверушки по кличке «Дон-Дон»?
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20.06.2022 15:55 Ответить
Звірушка зараз задумливо тра:*ає овцушку , йому навіть не до НАМАЗу, він вже ПОНЯв, що тіктокерство то голімо,дон.
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20.06.2022 19:36 Ответить
По бункеру ху#ла бомбаніть... одразу всьому світу легше буде...
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20.06.2022 15:55 Ответить
Поскольку, как известно кремлю, "центры принятия решений" в Вашингтоне, то с нетерпением ждем попыток и ответок.
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20.06.2022 15:59 Ответить
З язика зняв(ла)! То ж гайда до суіциду, параша, добре навчені на цей випадок люди вже пильнують давно і знають в разі чого, що робити, коли мавпі замисл(захочеться) тільки спробувати тицяти якісь притиски...
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20.06.2022 19:43 Ответить
хто свинособакам руки зв'язав? зізнавайтесь!
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20.06.2022 16:03 Ответить
Я, шморгавками. Знаєш, що то таке, а козломорді знають.
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20.06.2022 16:50 Ответить
😀
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20.06.2022 18:01 Ответить
Та пускай собi *******. ******. Даю добро.
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20.06.2022 16:10 Ответить
Неужели по кремлю жахнут?
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20.06.2022 16:21 Ответить
по всм каналам "Москва горела" та "Лебединое озеро". Хз, які в них уподобання
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20.06.2022 20:12 Ответить
"Вышки Бойко" это вышки Украины. И их мокшанское ворье украло еще в 14 году. И нам решать, что с этими вышками делать, Как и с теми кто их захватил
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20.06.2022 16:21 Ответить
А нам Руки розв'язала Буча, що із того? Якби могли кацапи, вже давно би вдарили. Бояться, що у відповідь прилетить по їх центрах прийняття рішень. Запустити свічблейд на околиці Москви і приземлити його десь у Кремлі також можливо, як і ракету пустити
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20.06.2022 16:21 Ответить
т.я. вони жопорукі крадії..мабудь ядерне начіння загнали вже комусь..маю надію
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20.06.2022 20:15 Ответить
не долетит
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20.06.2022 21:56 Ответить
"Россия угрожает Литве применением силы за блокировку ж/д транзита в Калининград: "Это развяжет нам руки"

Российские власти выдвинули ультиматум Евросоюзу, требуя оказать давление на Литву с целью отменить запрет на транзит железнодорожных грузов в Калининградскую область РФ, беспрепятственный сухопутный доступ к которой у Москвы отсутствует. Глава комиссии Совфеда по защите российского госсуверенитета Андрей Климов заявил, что если Брюссель не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, то у Москвы будут "развязаны руки" для решения проблемы любыми доступными средствами. Таким образом, российский политик открыто намекнул на возможность применения военной силы против Литвы, которая входит в НАТО.

"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - заявил российский политик."
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20.06.2022 16:24 Ответить
посилання на першоджерело шановний, навіщо копіювати текст, якщо легше вставити напрямок?
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20.06.2022 17:05 Ответить
В Италии по ТВ передали.
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20.06.2022 22:13 Ответить
900 років мочим, мочим ніяк не замочим.
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20.06.2022 16:55 Ответить
Бо не було меті позбавити їх державності.
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20.06.2022 17:01 Ответить
у нас таких центров решений нет, все на удаленке - начальство ни сидит никогда на месте, а постоянно ездит, а за ним и все подчиненные, то есть как такового центров решений не существует. А значит все это лабуда для внутреннего рос потребителя
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20.06.2022 16:35 Ответить
так вони все по собі міряють,у них чисто радянська система з одним центром управління у москві якщо їм туди завдати удар вони вже не оклигають,а українці мають децентралізацію і будуть воювати за свою землю навіть без політиків.
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20.06.2022 16:45 Ответить
треба донести, що наші курсуть по странах ЄС, НАТО, відпустка - все штати США
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20.06.2022 20:17 Ответить
Потрібно зуб за зуб Чернигов що бомбили,бомбити Белгород чи Воронеж,Маріуполь стерли біля моря Сочі бомбить,столицю Київ кілька раз будинки зруйнували а також ТЦ потрібно так само столицю москву,а то в них жодного міста не постраждало жодного в сховищах не було,а то суки як завили ******** вітжали вишки а ми посміли обстріляти,шо вони зробили з собой якби белгород бомбили посивіли би одразу
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20.06.2022 16:40 Ответить
а вот это уже солдаты НАТО будут делать,причём,скоро..
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20.06.2022 17:04 Ответить
зєркалочка
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20.06.2022 20:19 Ответить
Они свои руки еще в Буче развязали.Питоры ипаные.
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20.06.2022 16:41 Ответить
Знач буде удар по кремлю
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20.06.2022 16:55 Ответить
Вся ця історія повний треш. Спочатку Україна купує вишки щоб видобувати газ на шельфі через економічну війну з РФ. Потім РФ починає війну з Україною і краде їх. Потім в РФ забагато газу і РФ використовує вишки як військовий об'єкт. Коли військовий об'єкт накривають біля нашого узбережжя, кацапи репетують що вразили крадене... Ніщеброди даунські...
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20.06.2022 16:58 Ответить
Не, ну Вы такую цепочку длинную написали что им тяжело столько буков прочесть, я уже о смысле и о причинно-следственных связях молчу.
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20.06.2022 17:44 Ответить
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20.06.2022 19:31 Ответить
Центр принятия решений находится в Вашингтоне). А туда вы стрельнуть не решитесь, вы ничего не можете сделать с 25 армией мира, что уж говорить про первую.
И морда у него...в детстве точно роняли не раз(скорее всего специально),игрушки точно были деревянные(скорее всего деревянные,чтобы можно было сильнее ударить по такому ******).
Вот оно и выросло перекошенное, злое и тупое. Прям товарищ страшной бебизяны лаврова.
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20.06.2022 17:00 Ответить
мама його розуміла: хочеш сину кар'єри російського депутата - вирости із сина дибіла
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20.06.2022 17:26 Ответить
Эти твари, свои руки развязали, ещё с 24 февраля. Пора их уже завязать на морской узел, раз и навсегда!!!
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20.06.2022 17:03 Ответить
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20.06.2022 17:05 Ответить
СУЗДАЛЬЩИНА и временно оккупированные соседние страны и территории...
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20.06.2022 17:52 Ответить
Всё это дело рано или поздно рассыпется на отдельные территории.
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20.06.2022 18:07 Ответить
Тогда понеслась - по БЕЛГОРОДУ, очень большая просьба! До тех пор пока не полетит, пи@оры будут #уярить по Харькову. Еще по Курску, и Брянску!
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20.06.2022 17:06 Ответить
Це все споконвічні українські міста, майбутні проукраїнські республіки
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21.06.2022 00:25 Ответить
Рашисти, з вас ржуть! Вас ніхто не боїться! Пугали городні! Слава Україні!
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20.06.2022 17:07 Ответить
"інтелект" того думського передаста на хрюльніку написаний... видно, що продукт глибокого перепою і дикого інцесту... як загал у всій кацапії..
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20.06.2022 17:10 Ответить
******** остання імперія, буде знищений вже не довго !
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20.06.2022 17:18 Ответить
Пора по кремлю захерачить!
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20.06.2022 17:19 Ответить
Злякалися того недоумка, аж тремтимо! Вдариш по Києву, влупимо по маскве. Слава Україні!
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20.06.2022 17:19 Ответить
кончене, вы твари уже куда только не стреляли по нашей Украине
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20.06.2022 17:19 Ответить
Срали ми на вас і ваші погрози!
Зовсім скоро і ми їбонемо по вашим центрам ухвалення рішень!
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20.06.2022 17:22 Ответить
"Мы ударим по центрам принятия решений", - м-да...
Температура - 36.6, давление - 80\120. Сердцебиение - ровное, ритмичное, равномерное. Настроение бодрое и спокойное.
Еще что-нибудь?
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20.06.2022 17:26 Ответить
вообще такие угрозы нельзя пропускать. угрожаешь - получаешь по кумполу тротилом
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20.06.2022 17:38 Ответить
ще один кацапський вилупок з українським прізвищем
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20.06.2022 17:39 Ответить
Дебилы рашистские уже забыли что они эти вышки украли, как и газ, который они добывают в течении 8ми лет.
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20.06.2022 17:41 Ответить
Язиком по жопі вдариш!
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20.06.2022 17:45 Ответить
ПРАВИЛЬНО, ПО КРЕМЛЮ СТРЕЛЯЙТЕ !)
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20.06.2022 17:49 Ответить
Ну и рожи у тамошних х*йлососсов... Ни одного адекватного лица в принципе... КОРАБЛЬ УРОДОВ... КУНСТКАМЕРА...
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20.06.2022 17:54 Ответить
аби пуп не розвязався
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20.06.2022 17:58 Ответить
У чувака лицо дегенерата, мало того признаки инсульта
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20.06.2022 18:08 Ответить
Обличчя клінічного ідіота.
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20.06.2022 18:11 Ответить
обличчя ??????? ***** дебила !!!!
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20.06.2022 21:11 Ответить
Подгорело знатно у орков
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20.06.2022 18:20 Ответить
Тут ,понимаешь ли в чем дело,перед ударом по Крымскому мосту , для того чтоб подготовить их морально и чтоб не было все так неожиданно, подготавливают к этому, и они это (неизбежное) понимают.Заодно готовится и грунт для общественного мнения в мире, по поводу дальнейших действий по мосту, чтоб всякие макароны меньше заявляли и возмущались потом
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21.06.2022 05:50 Ответить
Там в госдуме одни ******. Посмотрите на рожу - диагноз дебил высшей пробы. Одно слово - ************. Хотел спросить - отдача не замучает, когда звезданут по кремлю? А дебил? Или ты думаешь только ********** параше дозволено бомбить Украинские города и убивать мирных граждан, детей. стариков, насиловать, грабить, мародёрить в Украине.? Тебя гнойного ****** нужно на кол посадить и посреди красной площади поставить для обозрения, а то в кацапии явно зрелищ не хватает.
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20.06.2022 18:20 Ответить
Гопник залез в чужой огород и теперь жалуется
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20.06.2022 18:22 Ответить
Вы все обещаете и обещаете, если прилетит к лупоглазому крысёнышу никто не расстроится, но вы своих не трогаете вот в чём дело.
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20.06.2022 18:50 Ответить
Что вы до нас допарились со своими вышками. Это Венгры шарахнули
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20.06.2022 19:00 Ответить
це якийсь несерйозний типаж, посміхається. Тут пропагандонів дрижаки беруть від гніву. А він стоїть, сміється. В шию його і негайно.
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20.06.2022 19:01 Ответить
вони і з завязаними руками нас атакують
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20.06.2022 19:19 Ответить
Кого эта дэрждура пугает?. Тех, кто ложится спать под сирены воздушных тревог и так же просыпается? Кацапы, сдохните уже и не полоскайте людям мозги. Мы пуганые
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20.06.2022 19:37 Ответить
Хана пляжным сортирам!
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20.06.2022 20:04 Ответить
Невже по кремлю *******?
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20.06.2022 21:08 Ответить
Та ні по бункеру.
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20.06.2022 21:35 Ответить
По тараканам в голове *****. Это они похоже все решения принимают.
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20.06.2022 21:44 Ответить
Ну ему же надо что-то *********! Оно ж дэпутат госдуры! Тупое, как кресло на котором сидит.. Было бы интересно посмотреть, как оно обсерается при взрыве где-нибудь возле госдуры и первый улепётывает по головам "сотрупников".
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20.06.2022 22:00 Ответить
Це ж було вже!
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20.06.2022 22:11 Ответить
Виглядає як ідіот. Напевно ним і є...
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20.06.2022 23:12 Ответить
********* москальське

Це була пристрілка

До чого ?
До мостика ****, до мостика..
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20.06.2022 23:21 Ответить
Премьеру Борису Джонсонюку мавзолейные бараны дали сигнал...
Боря...мочи в сортире краснопузую падаль Шариковых РабZeи... не щадя пуза своего...
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20.06.2022 23:40 Ответить
Какая тупая МОРДА у этого МУДАКА КОЗЛОРОГОГО - сразу видно, что МАМА - ШЛЮХА, его под забором бухая зачала.
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21.06.2022 00:21 Ответить
Неужели по Минску!
Там есть такой который знает откудова удары наносят!
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21.06.2022 01:02 Ответить
А фото к новости это шедевр. Вылитый русский придурковатый Ванька...
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21.06.2022 01:32 Ответить
Примітивні дурники. Вини вирішили, що якщо їм доручили натискати кнопки за командою то від них щось залежить...
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21.06.2022 02:23 Ответить
Хто б подумав, що московські депутати можуть приймати якісь рішення.
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21.06.2022 03:42 Ответить
...ну, да у нас Центры принятий решенний : роддомы и школы...
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21.06.2022 06:44 Ответить
Таки ідіот!
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21.06.2022 08:34 Ответить
Десь чіпів для ракет спи**или в обхід санкцій чи не для того пральні машини мародерять??
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21.06.2022 08:48 Ответить
Не знаю , якою твариною треба бути , щоб таке казати .. . Немає слів .

"Люди гибнут, но нам больше не стыдно. Я бы хотела, от имени коллег и миллионов человек разделяющих это, сказать вам спасибо"...... - м сімонян , у зверненні до ***** ( на економічному форумі у Підербурзі ..
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21.06.2022 09:09 Ответить
Так всем известно что Украина по внешнем управлением и центр решений находится в Вашингтоне.Стреляйте туда и сразу будет ПАБЕДА!
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21.06.2022 10:07 Ответить
Скомарохус конченус - наукова назва депутатів росДупи.
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21.06.2022 10:24 Ответить
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