Оккупанты создают искусственные очереди в ЦНАПы и блокируют украинскую мобильную связь, - ГУР МО

Оккупационная администрация Бердянска создает искусственные очереди в местные ЦНАПы, чтобы продемонстрировать якобы "желание" местных жителей получить российские паспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Всех, кто стоит на учете в военной комендатуре Бердянска, принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы. Граждан, которые не согласились стоять в очередях, отправляют на общественные работы", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики добавляют, что в течение текущей недели на временно оккупированных территориях юга Украины наблюдалась работа мобильной группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

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"При работе указанных групп на каждой конкретной локации в радиусе от километра исчезала мобильная связь украинских операторов и блокировалась возможность просмотра украинских сайтов в сети Интернет. После перемещения группы по локации доступ к украинским сайтам возобновлялся. Вероятно, что главная задача указанных групп – поиск проукраински настроенных лиц и членов их семей", - отмечают в ГУР МО.