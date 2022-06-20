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Новости Война в Украине
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Оккупанты создают искусственные очереди в ЦНАПы и блокируют украинскую мобильную связь, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

Оккупационная администрация Бердянска создает искусственные очереди в местные ЦНАПы, чтобы продемонстрировать якобы "желание" местных жителей получить российские паспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Всех, кто стоит на учете в военной комендатуре Бердянска, принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы. Граждан, которые не согласились стоять в очередях, отправляют на общественные работы", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики добавляют, что в течение текущей недели на временно оккупированных территориях юга Украины наблюдалась работа мобильной группы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

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"При работе указанных групп на каждой конкретной локации в радиусе от километра исчезала мобильная связь украинских операторов и блокировалась возможность просмотра украинских сайтов в сети Интернет. После перемещения группы по локации доступ к украинским сайтам возобновлялся. Вероятно, что главная задача указанных групп – поиск проукраински настроенных лиц и членов их семей", - отмечают в ГУР МО.
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Кацапы - это нелюди.
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20.06.2022 15:49 Ответить
Не надо себя обманывать - люди РЕАЛЬНО стоят в очередях. Возможно, из-за безвыходной ситуации. Но и ватников в Бердянске достаточно. А когда придут ВСУ, они перекрасятся.
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20.06.2022 15:54 Ответить
Не вірю, що їх примушують. То вони хочуть сраками на трьох стулах сидіти, як і диндирійці, по три пенсії отримувати. Може пора вже позбавляти громадянства і всієї соціалки всих цих хитросраких? Всеж таки цей "банкет" за наш рахунок, нам і так важко, а ще ціх колаборантів годувати.
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20.06.2022 15:59 Ответить
Штучні - не штучні, то інше питання.
А ватка підтягнулась!
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20.06.2022 16:23 Ответить
 
 