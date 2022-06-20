Не думаю, что визит Шольца оказал какое-то влияние на решение Еврокомиссии по кандидатству Украины, - посол Германии Фельдгузен

Посол Германии Анка Фельдгузен считает, что визит канцлера Олафа Шольца в Киев накануне принятия Еврокомиссией заключения о статусе кандидата в члены ЕС для Украины не влиял на это решение.

Об этом дипломат сказала на онлайн-брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еврокомиссия уже несколько недель работала над этим заключеним. Я не думаю, что визит канцлера (в Киев – ред.) имел какое-то влияние на это решение Еврокомиссии", - сказала посол.

Она отметила, что во время визита и Франция, и Германия публично заявили о поддержке заявки Украины на членство в ЕС.

Комментируя другие результаты визита, Фельдгузен подчекнула, что очень важно, чтобы все немецкие политики, которые посещают Киев, собственными глазами видели совершенные российскими войсками разрушения в Ирпене.

"Я думаю, что немцы моего поколения не могут даже представить, что это возможно в наше время. Я считаю, что для канцлера было очень важно получить это впечатление перед его переговорами с Президентом Зеленским", - сказала дипломат.

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