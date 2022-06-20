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Армия РФ оказывает максимальное сопротивление, чтобы помешать ВСУ дойти до границы в Харьковской области, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріли,харківщина

Российские военные оказывают максимальное сопротивление Вооруженным силам Украины в Харьковской области. Украинской армии осталось незначительное расстояние до границы с Россией.

Об этом в эфире национального марафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ с ссылкой на Суспільне.

"Осталось немного украинским Вооруженным силам, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области. Как Харьков, так и Харьковская область были победоносно освобождены от врага, и это расстояние, которое остается до границы... Враг на сегодняшний день предпринимает максимальные усилия, чтобы Вооруженные силы Украины не дошли до границы. За это идут бои", - сказала она.

При этом Маляр сказала, что говорить о перспективах боев в Харьковской области нельзя, поскольку ситуация на фронте меняется каждые полчаса.

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"Говорить о перспективах, о прогнозах - это дело неблагодарное, потому что точный прогноз в войне давать нельзя, потому что динамичная ситуация, меняется каждые полчаса. Единственное, что можно говорить - продолжается активная фаза войны в Украине, в Украине нет сегодня безопасной области, куда бы не попадали российские ракеты. Под угрозой ракетных обстрелов - практически вся территория", - сказала она.
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Топ комментарии
+17
Пытаюсь беспристрастно уловить какой то смысл в заявлениях Маляр и каждый раз не могу понять ничего...
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20.06.2022 15:46
+13
ВСУ уже никто не остановит
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20.06.2022 15:34
+13
Всё очень просто, нашим всезнающим менеджерам среднего звена, случайно дорвавшимся до посад , всё равно, что они мелят, главное мелькать в сообщениях, телеэкранах, мониторах, авось пипл запомнит и на выборах опять,по глупости своей, переизберёт, совершенно не думая, что они мололи языками, зато фейс знакомый
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20.06.2022 15:51
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ВСУ уже никто не остановит
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20.06.2022 15:34 Ответить
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20.06.2022 15:46 Ответить
гатити артилерією поки орки не побігуть
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20.06.2022 15:43 Ответить
Це у кацапів океан снарядів, Градів, Ураганів з радянських часів, а у нас після трьох (!) взірваних складів як Богданівка з цим тугенько. До речі аваков який відповідав за охорону цих складів так і не поніс ніякої відповідальності.
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20.06.2022 15:47 Ответить
Як би мене завтра не обзвонювали білі і всякі інші телефони, я скажу: "Охорона військових арсеналів є нікчемною". Після вибухів в Калинівці військові прокурори в межах кримінального провадження пішли для дослідження і перевірки стану зберігання і охорони інших складів, які ще залишилися. Але за розпорядженням начальника Генерального штабу було заборонено запускати військових прокурорів на територію військових частин", - зазначив головний військовий прокурор.
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20.06.2022 15:54 Ответить
воїни світла
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20.06.2022 15:43 Ответить
Після перемоги України треба зробити з бєлгородської області і інших прилеглих до кордону з Україною буферну зону. Це будуть автономні території у складі України
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20.06.2022 15:45 Ответить
Пытаюсь беспристрастно уловить какой то смысл в заявлениях Маляр и каждый раз не могу понять ничего...
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20.06.2022 15:46 Ответить
Всё очень просто, нашим всезнающим менеджерам среднего звена, случайно дорвавшимся до посад , всё равно, что они мелят, главное мелькать в сообщениях, телеэкранах, мониторах, авось пипл запомнит и на выборах опять,по глупости своей, переизберёт, совершенно не думая, что они мололи языками, зато фейс знакомый
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20.06.2022 15:51 Ответить
Дякую!
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20.06.2022 16:32 Ответить
это у неё/ у них из серии: "желаю, чтоб все ..."
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20.06.2022 16:38 Ответить
Бла бла бла...
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20.06.2022 15:57 Ответить
Himars в помощь.
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20.06.2022 16:03 Ответить
Как ВСУ могут взять под контроль приграничные территории,если рашисты будут стрелять со своей территории??? Нам же кацапщину обстреливать нельзя.
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20.06.2022 16:04 Ответить
Активна фаза вiдчуваэться по повнiй.
Що вдень , що вночi.
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20.06.2022 16:08 Ответить
Інформація нібито гарна, але мені здається, що пані Маляр перебуває у паралельному всесвіті. Останніми днями навпаки кажуть про контрнаступ орди на Харків. Чия зараз Тернова, Ізбицьке, Варварівка, Веселе, Мале Веселе, або Рубіжне наприклад... ? Мапи бойових дій дать досить притиречиву інформацію, а офіційних заяв, стосовно цих населених пунктів, останні 5-6 днів не чути. Арестович той взагалі лякає новим натупом рашні.
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20.06.2022 16:45 Ответить
Довго вони не витримають і розбіжаться !
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20.06.2022 17:17 Ответить
СДЕЛАЙТЕ УДАР ПО ИХ ТЫЛУ !!!
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20.06.2022 17:27 Ответить
в союзі було гасло за родіну,

у цих москалів вже нове гасло:
«zа мародерство»
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20.06.2022 17:56 Ответить
 
 