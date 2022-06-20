Эстония с 10 июля запрещает частным лицам ввоз санкционных товаров из России

Налогово-таможенный департамент Эстонии напомнил, что с 10 июля вступит в силу полный запрет на ввоз из России длинного перечня подсанкционных товаров, включая распространяющееся, в частности, на частных лиц алкогольные напитки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Запрет связан с принятыми на уровне ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, которые приносят России существенный доход и способствуют финансированию агрессии против Украины.

Полный перечень подсанкционных товаров опубликован, в частности, на сайте Налогово-таможенного департамента, в котором посоветовали обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%. Также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России.

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В эстонском департаменте напомнили, что нарушение санкций является преступлением, производство в котором может вести Полиция безопасности (Капо) и, по решению прокуратуры, Налогово-таможенный департамент с вынесением окончательного решения в суде. "В зависимости от характера нарушения, в случае первого и непреднамеренного нарушения, уголовное дело не будет возбуждаться", - добавили в налоговом органе.

В департаменте также напомнили, что санкции распространяются на вывоз в Россию ряда товаров, отнесенных к предметам роскоши, в частности, определенной бытовой электроники.

"Обязательно подчеркну необходимость для людей серьезно и тщательно проверять, что они покупают из Российской Федерации, чтобы в дальнейшем избежать проблем", - сказал глава таможенного отдела эстонского налогового органа Ээрик Хелдна.

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