3 574 44
Сделаем все возможное, чтобы украинцы вернулись, как только Россия уберется с нашей земли, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спасаясь от войны в 2022 году, из Украины выехало более 5 миллионов граждан, но страна сделает все возможное для их возвращения домой.
Об этом в фейсбуке написал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"117-й день войны. За это время более 5 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу. Принципиально не хочу называть их беженцами. Верю, что они вернутся домой. Сразу, как только Россия уберется с нашей земли. Сразу, как только будет установлен мир. Сделаем для этого все возможное", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 20 июня отмечается Всемирный день беженцев.
Топ комментарии
+22 volley
показать весь комментарий20.06.2022 16:05
+18 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий20.06.2022 16:03
+15 botoks
показать весь комментарий20.06.2022 16:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- призначення антикорупційного прокурора;
- римський статут;
- відміна портновського кодексу;
- порядок у врп;
- виборність і відгуки суддів, мерів і депутатів;
- посадки казнокрадів;
- вєто народу України на закони ВР та місцевих рад (через дію);
- перевірка приватизації
"Борис Джонсон неймовірний! Уже вдруге, як лише бачить загрозу, що Zеленського понесе, куди не слід, кидає всі свої справи й стрімголов мчить до Києва. Минулого разу абсолютно несподіваний візит відбувся відразу після приїзду до Києва канцлера Австрії Карла Негаммера. Тоді були серйозні підстави для занепокоєння в британсько-американської команди союзників України. Ніхто особливо й не приховував, що пан канцлер привіз пропозиції, передані адміністрацією путіна для Zеленського. Ні Негаммер не був прихильником пуйла, не підтримував особисто його посягань та забаганок. Але так заведено в Європі: якщо тобі пропонують якийсь мирний план, навіть, якщо ти його не поділяєш, усе одно маєш передати адресату, для якого це може виявитися важливим. Позицію канцлера ми взнали буквально через день - вона була достатньо жорсткою супроти рашистської агресії та відкритою до побажань України. На жаль, позицію України, згідно вибрику долі уособлювала особа, яка в той час активно шукала способу знову заглянути у свинячі вічка пуйлу й створювала делегації та виписувала відверто зрадницькі й капітулянтські директиви. Ви ж не забули підсумки стамбульських переговорів? А це був той період.
Проблема тоді була не в Негаммері, а в Zеленському. І Джонсон може усміхатися, обнімати, тріпати по щічці. Але він пам'ятає, що саме його розвідка спеціально запрошувала Zеленського, відсікала Єрмака й пояснювала нашому горю, хто в нього московський кріт. Під час минулого приїзду Борис Джонсон зіграв роль пряника, а батогом напевно був телефонний дзвінок від Джо Байдена. Борис же дійсно щиро й без застережень хоче допомогти Україні та побачити поразку московщини. Тому адекватні рішення в Zеленського не вибиває, а купує за військову та фінансову допомогу.
Зараз не встигли вихолонути крісла після Макрона, Шольца, Драгі та Йоганніса, як у Києві вже був прем'єр Британії. Більше того, він зірвав важливу зустріч, призначену саме на сьогодні у Донкастері, де мав виголосити промову перед парламентарями й представниками бізнесу. Для такого поспіху мали бути вагомі причини. Щодо поважних візитерів, то я ще раз наголошую: вони ні на які переговори з путіним Zеленського ні за вуха, ні за інші частини тіла не тягнули. Забудьте цю московську брехню. Вони просто розглядають такий варіант і готові, якщо буде запит, спробувати посприяти організації переговорів із дуже широкими "компромісами". Не треба їх у цьому винити, їхні держави колись так поступали, мабуть при такій кривавій та руйнівній війні вони б самі для себе зараз шукали таких рішень. А те, що наш ворог прагне знищити Україну й українців узагалі, вони лише зараз починають це усвідомлювати.
Але проблема не в наших поважних гостях, біда в нас на Банковій. А в Бориса Джонсона дуже хороша розвідка та вельми вправна дипломатія. Це лише з виду пані Мелінда Сіммонс виглядає такою простакуватою. Свою зарплатню вона відпрацьовує на 1000%. Якщо прем'єр-міністр Великобританії покинув важливі політичні справи й примчав до Києва, значить тут дійсно дехто поплив і, можливо, просив попередніх гостей влаштувати таки йому зустріч із пуйлом. Усе, вже більше ніхто не просить і ніхто не буде влаштовувати. А лідери Франції, Німеччини, Італії та Ромунії й самі все менше схильні довіряти путіну. Просто в Макрона населення хоче бачити президента-миротворця, от він і старається. А ще він вірить, що завжди мають зберігатися привідкриті двері та хтось, хто може стати посередником. Наївно, але шкоди від цього не багато. До речі, ви думаєте йому самому приємно вислуховувати годинні монологи путіна? Я більше 5 хвилин не витримаю. Раз у квітні Макрон навіть зірвався й після чергового дзвінка публічно заявив, що путлєр - патологічний брехун і з ним спілкуватися неможливо.
Для чого Джонсону й Байдену зараз важливо, щоб Zеленський не поплив на завідомо програшні переговори? Бо вони розуміють, що це буде лише передишка й відновлення сил для московії, а далі, дуже скоро знову війна. І, можливо, не лише проти України. Тому їм важливо, щоб раша програла. І нам це дуже важливо. Але дехто при цьому регулярно пливе, коли кріт йому починає нашіптувати на вухо миротворчу пісеньку... Але тоді відразу появляється містер Джонсон. Я направду ним захоплююся!"
нічого, Порошенко все ж виправить, хто як не він
Пішов ти у дупу...
---
Зате Олеся в нас на передовій в сраколизанні Зєлі
@13Hellis_13
·
4 год
Причиной запрета мэру Чернигова в Польшу на подписание финансирования восстановления города является то, что это прямые контракты без участия в финансовых потоках Офиса Президента. По этому вопросу к нему приезжали Тимошенко и Арахамия.
Вийшло все навпаки. Не в останню чергу завдяки провалу Зеленського.
Відкрити фри зону на всю країну? Тощо .
Блазень просто брехло.