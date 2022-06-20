Два корабля РФ с 28 крылатыми ракетами угрожают Украине с Черного моря, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Черном море корабельная группировка Российской Федерации уменьшилась на один ракетный корабль постоянного присутствия, по состоянию на сегодняшний день их осталось два.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Оперативного командования "Південь".
Враг продолжает ведение боевых действий в тактике контрбатарейного противостояния.
Продолжает обстреливать тыловые позиции, освобожденные и удаленные от линии фронта населенные пункты. Так ночью бил по Широковской громаде. Пострадавших нет, повреждены жилые дома. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Вечером вчера также были обстрелы в селе Галициново. Произошло частичное разрушение жилых домов, пострадавших нет.
В Воскресенской громаде в результате обстрелов прекратилась подача энерго- и водоснабжения. Разрушений и пострадавших нет. В селах, в результате попаданий загорелись поля с озимой пшеницей.
В Херсонской области ситуация стабильно тяжелая в Бериславском и Каховском районах. От боевых действий повреждены и уничтожены гражданские дома, много заминированной инфраструктуры.
Мирные жители продолжают рассказывать о мародерствах со стороны оккупантов, угрозах фермерам, предпринимателям и похищении людей.
Враг продолжает терроризировать и Одесскую область. Крылатыми ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму ночью был атакован Белгород-Днестровский район, а утром – сама Одесса.
В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе.
Тем временем рашистские пропагандисты разгоняют темы фейковых попаданий по аэродромам и другой критической, стратегической, военной инфраструктуре области.
Очевидно, что-то в наших действиях очень беспокоит врагов", – комментируют в ОК "Південь".
В Черном море зафиксировано присутствие трех подлодок РФ и такого же количества крупных десантных кораблей.
Угроза удара 28 крылатыми ракетами остается.
"Контрдиверсионные мероприятия в регионе системные и успешные, надежная охрана государственной границы обеспечена", - заверили в командовании.
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Якщо вони вдалять по кориту з Калібрами, цей спалах буде видно в Африці.
А новина має бути така : Два кораблі РФ із 28 крилатими ракетами загрожуВАЛИ Україні з Чорного моря, - ОК "Південь"