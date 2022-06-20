Два корабля РФ с 28 крылатыми ракетами угрожают Украине с Черного моря, - ОК "Південь"

В Черном море корабельная группировка Российской Федерации уменьшилась на один ракетный корабль постоянного присутствия, по состоянию на сегодняшний день их осталось два.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Оперативного командования "Південь".

Враг продолжает ведение боевых действий в тактике контрбатарейного противостояния.

Продолжает обстреливать тыловые позиции, освобожденные и удаленные от линии фронта населенные пункты. Так ночью бил по Широковской громаде. Пострадавших нет, повреждены жилые дома. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Вечером вчера также были обстрелы в селе Галициново. Произошло частичное разрушение жилых домов, пострадавших нет.

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В Воскресенской громаде в результате обстрелов прекратилась подача энерго- и водоснабжения. Разрушений и пострадавших нет. В селах, в результате попаданий загорелись поля с озимой пшеницей.

В Херсонской области ситуация стабильно тяжелая в Бериславском и Каховском районах. От боевых действий повреждены и уничтожены гражданские дома, много заминированной инфраструктуры.

Мирные жители продолжают рассказывать о мародерствах со стороны оккупантов, угрозах фермерам, предпринимателям и похищении людей.

Враг продолжает терроризировать и Одесскую область. Крылатыми ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса, расположенного во временно оккупированном Крыму ночью был атакован Белгород-Днестровский район, а утром – сама Одесса.

В обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты уничтожены в воздухе.

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Тем временем рашистские пропагандисты разгоняют темы фейковых попаданий по аэродромам и другой критической, стратегической, военной инфраструктуре области.

Очевидно, что-то в наших действиях очень беспокоит врагов", – комментируют в ОК "Південь".

В Черном море зафиксировано присутствие трех подлодок РФ и такого же количества крупных десантных кораблей.

Угроза удара 28 крылатыми ракетами остается.

"Контрдиверсионные мероприятия в регионе системные и успешные, надежная охрана государственной границы обеспечена", - заверили в командовании.