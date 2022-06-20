Война РФ против Украины коснулась миллионов африканских семей из-за роста цен на продовольствие, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что дефицит продовольствия в мире связан с войной России против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время обращения в страны - участницы Африканского Союза.
"Эта война может казаться некоторым очень далекой от вас и ваших стран. Но растущие катастрофически цены на продовольствие уже занесли ее домой в миллионы африканских семей. Так же, как и во многие семьи в странах Азии, Европы, Латинской Америки.
На всех континентах болезненно ощущается несправедливый и спровоцированный русской войной уровень продовольственных цен. Но именно для ваших стран это, к сожалению, может стать особенной проблемой. Должны учесть разные факторы: рост численности населения на африканском континенте, продолжающееся экономическое восстановление после пандемии, нехватку внутренних финансовых запасов у многих государств, чтобы покупать продовольствие по значительно более высоким ценам", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, еще 23 февраля проблемы со снабжением продовольствием не существовало.
"Кризис начался именно 24 февраля, когда российский флот заблокировал украинские порты на Черном и Азовском морях. Морской путь является основным для аграрного сектора нашего государства. ... По экспортным подсчетам, от экспорта нашего продовольствия зависят жизни около 400 млн человек в разных странах мира. Если бы не российская война против Украины – не было бы ни одного дефицита на продовольственном рынке. Наши фермеры и аграрные компании смогли обеспечить в этом году рекордный урожай. Люди в Африке и Азии, где бы то ни было в мире не страдали бы от катастрофического роста цен на продукты", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Питання чи далеко расисти пішли від рашистів? Мабуть, недалеко, лише на одну літеру.
- Стільки років у них уже незалежність, а всі просять поїсти
У них и традиционные африканские злаки свои есть - вроде сорго. А на заливных территориях вокруг озера Виктория - шикарно можно было бы выращивать рис, как это делают в южных провинциях Китая. Было бы желание.
А Египет себя и сейчас прокормить может, это не отсталое государство. Тем более там арабы, а не негры.
Тому вся робота до обіду
https://www.benzinpreis-aktuell.de/benzinpreise-essen-heute
Україна кормить вісь світ , ТОМУ над українськими землями должна бути закритим небо
чі українці під бомбами мають сіяти та збирати зерно ???
треба світови мозги із дупи вернуть до голови ‼️‼️‼️
твоихукраинских миллионов она как-то только повеселила???
или нет страждущий, голодающих и бомжующих??? или нет не похороненных и не опознанных?
переживать за весь мир легко... тяжело попасть в урну...
https://news.obozrevatel.com/politics/30527-na-marshe-antimajdana-moskvich-zavualirovanno-nazval-putina-peace-duke-fotofakt.htm
Ви це серйозно?? А я так розумію, що підкидаючи їм гуманітарну їжу, цю мотивацію у них ще більше знижують.
Що там буде в Африці, мене не хвилює.
Тим більше, що багато африканських країн не вважають дії росії агрессією!