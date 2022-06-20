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"Для меня спорт вне политики": украинский боксер Редкач опубликовал фото с россиянином Биволом. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Спорт

редкач

Украинский боксер Иван Редкач опубликовал совместное фото с российским чемпионом Дмитрием Биволом и рассказал о тяжелом труде спортсменов.

Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере Редкача, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надо разделять спорт и политику. Хотя этот принцип и идет в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остается ВНЕ политики", - написал он.

Редкач добавил, что спортсмены работают очень упорно, "потом и кровью". "Ни один политик так не работает", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ломаченко отказался от боя с Камбососом: остается защищать Украину. Австралийский боксер поддержал решение украинца: "Благослови тебя Господь!"

Для меня спорт вне политики: украинский боксер Редкач опубликовал фото с россиянином Биволом 01

Иван Редкач – украинский боксер из Сумщины, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

Дмитрий Бивол – уроженец Кыргызстана и российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Ранее Бивол комментировал полномасштабное вторжение РФ в Украину, не употребляя слова "война" и не называя агрессора.

Он говорил, что у него много друзей и в Украине, и в России, поэтому надеется, что "это скоро закончится".
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Топ комментарии
+93
Позбавити громадянства і питання закрите! Хоть жопу путіна цілуй!
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20.06.2022 17:43
+76
Бо ти гівно собаче по своїй суті і дебіл за рівнем інтеллекту.
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20.06.2022 17:43
+57
Ці скандали зі спортсменами вже дістали! Чим там займається чи не займається Міністерство спорту? Нахрен мені такі вихованці за мій рахунок? Нахрен такі репутаційні втрати за гроші Держбюджету? В годували, вивчили, створили усі умови, але не виховали цього тяжкопрацюючого.
З огляду на системність подібних проявів у цьому середовищі треба суворо спитати з Міністра за даремну розтрату наших грошей.
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20.06.2022 18:47
Комментировать
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Страница 2 из 2
Українським спортсменам треба терміново посилити навчання, а не тренування. Таких тупих людей ще треба пошукати. Або набирати в спорт не бидлоту з вулиці, а людей лише після важких іспитів і тестування на інтелект! Бо спорт став огидним непотребом!
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20.06.2022 18:20 Ответить
дискваліфікувати його від змагань, як всіх московитів
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20.06.2022 18:21 Ответить
він в штатах живе і тренується.
поки його сімя була в Києві, він публічно звинуватив москалів в нападі ще 24 лютого, і зробив це значно раніше за Усика з Ломаченко.
А після того як йому допомогли вивезти родину за кордон - в нього лічно стало все ОК, почав топити за "внє палітікі" . типовий малорос .
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20.06.2022 18:23 Ответить
Дибіл відбитий ! Тут вже не політика, а війна.
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20.06.2022 18:23 Ответить
Спортсмены - люди , среди них тоже бывают недоразвитые , ущербные. ,,Спорт вне политики,,- это там , где не убивают твоих родных и друзей, тетей и женщин. Вне политики , где нет садистов и мародеров , зверолюдей. Хоть я и не очень молод ( за 60) , этому прибору с отбитыми мозгами я перегрыз бы горло. Пусть эту суку близко не подпускают к Украине. Если в Украине , то только на зону , в камеру с очень ,, активными ,, пацанами - будет девочкой - шнырем. Редкий имбецил.
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20.06.2022 18:24 Ответить
Это не политика, а война
РФ поэтому и выгнали из всех соревнований
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20.06.2022 18:36 Ответить
Соснув у толіка тІмащукова ?
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20.06.2022 18:37 Ответить
А що з цього ватного ******* взяти, в нього "лучшій прэзідент віктор фьодорич якубовіч"... - "рузкая парілка" в макітрі. В Штатах "квітне" вся постсовкова уркоганьска бидлота на чолі з кацапськими урками, які "тримають" усі ці "єдіноборства" - ось звідки ця -"какая палітіка".
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20.06.2022 18:39 Ответить
нам не потрібні такі спортсмени!
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20.06.2022 18:47 Ответить
Ці скандали зі спортсменами вже дістали! Чим там займається чи не займається Міністерство спорту? Нахрен мені такі вихованці за мій рахунок? Нахрен такі репутаційні втрати за гроші Держбюджету? В годували, вивчили, створили усі умови, але не виховали цього тяжкопрацюючого.
З огляду на системність подібних проявів у цьому середовищі треба суворо спитати з Міністра за даремну розтрату наших грошей.
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20.06.2022 18:47 Ответить
Жодної системності нема- є поодинокі випадки.
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20.06.2022 18:55 Ответить
Гнида, це війна на винищення українців, а не політика
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20.06.2022 18:47 Ответить
Бивол после победы над "лучшим боксером в истории" сейчас очень знаменит. К тому же он желал украинцам мира на каком-то видео.
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20.06.2022 18:49 Ответить
Як-то по..й
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20.06.2022 20:52 Ответить
Да они могут хоть пожениться! Одну неделю муж, другую жена
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20.06.2022 18:50 Ответить
ФБР ваш континент топче можливо завербований кгб півень !

Не спіть !
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20.06.2022 18:53 Ответить
То ти ще крові не бачило, тупеньке...працює воно!)))
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20.06.2022 18:54 Ответить
Я НЕ ХОЧУ СВОЇ ГРОШІ ВІДДАВТЬ НА ОЦЕ СВИНОРИЛЬСКЕ ПОДРУЖЖЯ
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20.06.2022 18:57 Ответить
Тобі пізда!
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20.06.2022 18:57 Ответить
..увага! працюють дибІли.. "потом і кров"ю"..(
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20.06.2022 18:59 Ответить
Политика!!!???Мразь ******,у нас война,дегенерат конченный.
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20.06.2022 19:01 Ответить
Це ж треба і кацапи, які мордували Сумську область, де народився цей тупий малорос, теж казали, що вони внєпалітікі.
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20.06.2022 19:02 Ответить
Це ж не мер Чернігова, йому можна
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20.06.2022 19:03 Ответить
адля мене - немає такого українського боксера Івана Редкача....є кацапський хохлячок івашка. Спортивна кар'єра цього хитросракого спортсмена повинна бути закінчена в Україні.
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20.06.2022 19:03 Ответить
Такі не мають права виступати під українським прапором.
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20.06.2022 19:03 Ответить
Це потенційний зрадник. Створюємо петицію, щодо прийняття "спортсменського закону". Спортсмени всіх видів спорту, які публічно підтримали вторгнення рашистів, або ті, що розділяють спорт і політику, як цей дибіл, мають бути оштрафовані, виключені з федерації спорту, яка їх представляє, позбавленні всіх звань. За повторне порушення закону, ув'язнення і позбавлення громадянства. Мені здається, що досить з ними гратись.
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20.06.2022 19:04 Ответить
Какой федерация. Это боксер профессионал живущий в Лос-Анджелесе. То есть абсолютно свободный человек. Надо писать письма Байдену.
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20.06.2022 19:16 Ответить
Пора вже таких боксерів на передову замість тренувань у Європі ! Чим вони кращі за інших чоловіків що простим сірим війна , а такому "просвітленому " - "спорт поза політикою ". Повоює трішки - тоді знатиме що таке кацап (( а то йому тренуватися важко , його мать (( посидь у окопі під обстрілом - там задишки від спортзалу немає ((
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20.06.2022 19:08 Ответить
Nu tak on i po jebalu vidno , ne ukrainec , v luchem sluchii hahol....
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20.06.2022 19:11 Ответить
Он даже выглядит как орк. Не какой он не Украинец.
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20.06.2022 19:15 Ответить
Назвать геноцид политикой может только последний имбецил.
Хотя, обычно, "искусство вне политики", " спорт вне политики" итд говорят именно промокшанцы.
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20.06.2022 19:16 Ответить
бивол молдован так то....
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20.06.2022 19:24 Ответить
палітікі нас пасорілі (С) Дебіл, блд.
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20.06.2022 19:25 Ответить
А хто з них-хто? Жодного не знаю.
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20.06.2022 19:39 Ответить
В случае з этим приматом "спорт вне политики", равносильно мозги вне головы.
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20.06.2022 19:47 Ответить
Туженик ****, а хто тобі прикривае тил щоб ти як ти кажеш трудився заробляя собі бабло. Барига ти а не труженик який всіх продасть за копійку. Ні совісті ні честі ні батькивщини -
амёба без мозгов
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20.06.2022 19:51 Ответить
На*уй обидва!
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20.06.2022 19:53 Ответить
*****
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20.06.2022 19:53 Ответить
Адресу проживання в студію!
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20.06.2022 19:55 Ответить
Я в шоке!
Насколько же люди бывают тупыми имбицылами.
Люди погибают по 100 человек в день а он обнимашки с оккупантом устроил, ещё и трындит что что все что происходит вокруг его мало интересует.
Чтоб тебе прилетело,тупой ублюдок, господи прости.
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20.06.2022 19:55 Ответить
Ты перепутало. Перепутал войну с политикой. Сказочный *******.
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20.06.2022 19:56 Ответить
а Редкач поза Україною....
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20.06.2022 20:02 Ответить
Позбавити громадянства або відправити на передову, щоб він зрозумів, яка ціна того, що він має можливість тренуватися та змагатися.
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20.06.2022 20:18 Ответить
Ще не те скажеш, коли мізки відбиті ! Одним словом -- каліка !
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20.06.2022 20:18 Ответить
А война это политика????? Тебе по морде надо надавать - козел!!!
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20.06.2022 20:19 Ответить
Та того редкача тільки й чути не за боями на рингу, а всякими гівняними бздиками у соцмережах. Коротше кажучи, людина-гівно.
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20.06.2022 20:22 Ответить
...людина-гівно!
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20.06.2022 20:26 Ответить
зовсім відбили мозги.....дебіл
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20.06.2022 20:27 Ответить
А для мене хто так каже тварюка @обана !
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20.06.2022 20:27 Ответить
Оно же призывного возраста....
Почему не на передке...
Обстрел и кровь очень быстро отрезвляют.
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20.06.2022 20:34 Ответить
Вельмишановні форумчани,не треба псувати собі настрій і витрачати енергію на таких,як Дуркач.Саме Дуркач...Його з дитинства били кулаками в голову.Хіба там, в голові, могло щось залишитися?В Україні і серед аматорів і серед професіоналів боксерів найбільше вати і тупоголових.Це професійне.І це починаючи від розрядників і закінчуючи керівниками федерації боксу.Один тільки Продіус чого вартий...
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20.06.2022 20:34 Ответить
Молодший брат усіка?така ж гнида.
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20.06.2022 20:37 Ответить
Бачу ця пошесть любити "хороших" руssкіх розповсюджена серед боксерів зазвичай.Це напевно професійне.Багато по голові бьють.
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20.06.2022 20:38 Ответить
То нехай і валить за мокшанським кораблем....
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20.06.2022 20:43 Ответить
**********!
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20.06.2022 20:43 Ответить
ТУПОГОЛОВОЕ ЧМО С ОТБИТІМИ МОЗГАМИ !
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20.06.2022 20:51 Ответить
А че этот придурок еще не а передовой? Может непригоден к службе по состоянию здоровья или в силу отсутствие мозга?
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20.06.2022 20:51 Ответить
А може він буддист , а його мантра : "Для мене спорт поза політикою".
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20.06.2022 20:52 Ответить
Позбавити громаданства і хай за порєбріком з кацапами далі фотається.

Але ж ні - у ЗЄОПи є "харошие рускіє" у вигляді Нєвзорових та Абрамовичей. І ригі при владі під захистом ЗЄ у вигляді Татарових та Подоляков.
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20.06.2022 20:53 Ответить
Если бы его жену или маму насиловали семеро друзей из Рашки то он бы тоже розделил спорт и политику? Эти твари пол страны разбомбили, каждый день умирают молодые мальчики защищая каждый метер нашей земли а Редкач с рашистами обнимаеться, его на передовую отправить нужно, может поумнеет
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20.06.2022 21:04 Ответить
Голубки !!!
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20.06.2022 21:05 Ответить
Ліцо нє отягощьонноє інтєллєктом.)
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20.06.2022 21:07 Ответить
Покажіть їм це: Моторошний злочин: російські окупанти в Маріуполі вбили юну гімнастку
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20.06.2022 21:08 Ответить
Негодяй тупой, видно пропускал много-все мозги отбили
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20.06.2022 21:13 Ответить
Ну а тепер, сподіваюсь, що цей редкач має бути поза спортом
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20.06.2022 21:23 Ответить
нехай СБУ поверне його в Україну, повістка, сили багато - хай окопи риє!
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20.06.2022 21:28 Ответить
Походу тільки для тебе...
""
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20.06.2022 21:32 Ответить
Може він хоче потренуватись в Сєвєродонецьку, чи Маріуполі? На пару з "харошим рускім"
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20.06.2022 21:35 Ответить
Чувак не понимает разницы между политикой и войной. Отвезти его разок в окопы. Остаток мозга может и заработае
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20.06.2022 21:41 Ответить
А нужен такой боксер Украине? Украинскому народу? ВСУ? Для любого гражданина защитник Родины должен быть дороже чем какой то боксир, зарабатывающий деньги для себя. Если он помогает этими заработками ВСУ тогда другой вопрос. СЛАВА ВОИНАМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.06.2022 21:42 Ответить
два підара-пітуха..
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20.06.2022 21:48 Ответить
як би народи не ходили дивитись на ці "змагання" то і не було би стільки дегенератів.
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20.06.2022 21:49 Ответить
На передовую, в окоп 1-й линии. Он что, освобождён?
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20.06.2022 22:19 Ответить
да - он не украинец а мексиканец
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21.06.2022 07:10 Ответить
То массовые разрушения городов, убийства. грабежи, вывоз зерна, с/х техники, золота, депортации, блокада портов и захват территорий и сгон людей с них, это как оказалось просто политика. Тут уже к макрону и шольцу не придерешься. Это ЧМО надо лишить всех украинских регалий и прав, включая право на жизнь.
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20.06.2022 22:25 Ответить
а кто из них кто?
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20.06.2022 22:27 Ответить
чорт *******
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20.06.2022 22:34 Ответить
чмошна істота... краще б ти падло був поза України... десь в Гондурасі.
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20.06.2022 23:09 Ответить
Ще "КАКАЯ РАЗНІЦА" безмозка.
Ануляція громадянства за таке - треба вводити поправки в Конституцію.
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20.06.2022 23:43 Ответить
Одним словом, боксер… було чи не було щось у голові зараз вже й неперевіриш
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21.06.2022 00:15 Ответить
щур недобитий! СБУ має розібратися з цією істотою! Мають бути правові аспекти позбавлення громадянства і всіх регалій для таких спортсменів. Викладачі вузів, вчені, айтішники , люди різних професій йдуть на передову, а це чмо вважає себе чимсь особливим, без народу України, воно пусте місце, покидьок!
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26.08.2022 05:53 Ответить
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