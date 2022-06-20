"Для меня спорт вне политики": украинский боксер Редкач опубликовал фото с россиянином Биволом. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Украинский боксер Иван Редкач опубликовал совместное фото с российским чемпионом Дмитрием Биволом и рассказал о тяжелом труде спортсменов.
Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере Редкача, сообщает Цензор.НЕТ.
"Надо разделять спорт и политику. Хотя этот принцип и идет в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остается ВНЕ политики", - написал он.
Редкач добавил, что спортсмены работают очень упорно, "потом и кровью". "Ни один политик так не работает", – написал он.
Иван Редкач – украинский боксер из Сумщины, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.
Дмитрий Бивол – уроженец Кыргызстана и российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.
Ранее Бивол комментировал полномасштабное вторжение РФ в Украину, не употребляя слова "война" и не называя агрессора.
Он говорил, что у него много друзей и в Украине, и в России, поэтому надеется, что "это скоро закончится".
Пожалуйста, подождите...
поки його сімя була в Києві, він публічно звинуватив москалів в нападі ще 24 лютого, і зробив це значно раніше за Усика з Ломаченко.
А після того як йому допомогли вивезти родину за кордон - в нього лічно стало все ОК, почав топити за "внє палітікі" . типовий малорос .
РФ поэтому и выгнали из всех соревнований
З огляду на системність подібних проявів у цьому середовищі треба суворо спитати з Міністра за даремну розтрату наших грошей.
Не спіть !
Хотя, обычно, "искусство вне политики", " спорт вне политики" итд говорят именно промокшанцы.
амёба без мозгов
Насколько же люди бывают тупыми имбицылами.
Люди погибают по 100 человек в день а он обнимашки с оккупантом устроил, ещё и трындит что что все что происходит вокруг его мало интересует.
Чтоб тебе прилетело,тупой ублюдок, господи прости.
Почему не на передке...
Обстрел и кровь очень быстро отрезвляют.
Але ж ні - у ЗЄОПи є "харошие рускіє" у вигляді Нєвзорових та Абрамовичей. І ригі при владі під захистом ЗЄ у вигляді Татарових та Подоляков.
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Ануляція громадянства за таке - треба вводити поправки в Конституцію.