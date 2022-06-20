"Для меня спорт вне политики": украинский боксер Редкач опубликовал фото с россиянином Биволом. ФОТО

Украинский боксер Иван Редкач опубликовал совместное фото с российским чемпионом Дмитрием Биволом и рассказал о тяжелом труде спортсменов.

Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере Редкача, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надо разделять спорт и политику. Хотя этот принцип и идет в историю и следует признать, что они неразлучны, для меня спорт остается ВНЕ политики", - написал он.

Редкач добавил, что спортсмены работают очень упорно, "потом и кровью". "Ни один политик так не работает", – написал он.

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Иван Редкач – украинский боксер из Сумщины, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

Дмитрий Бивол – уроженец Кыргызстана и российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Ранее Бивол комментировал полномасштабное вторжение РФ в Украину, не употребляя слова "война" и не называя агрессора.

Он говорил, что у него много друзей и в Украине, и в России, поэтому надеется, что "это скоро закончится".