РФ использует русский язык как повод для агрессии против Украины, - Совет Европы

В Совете Европы заявляют о недопустимости использования РФ положения русского языка как языка меньшинства поводом для агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении Комитета экспертов Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, принятом на его последнем пленарном заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Комитет экспертов Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств в своем заявлении решительно осудил агрессию Российской Федерации против Украины и выразил свою солидарность со всем украинским народом.

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"Комитет экспертов считает неприемлемым, что Российская Федерация продолжает использовать положение русского языка как языка меньшинства в Украине, как повод для оправдания этой агрессии", - говорится в сообщении.

Комитет экспертов указывает, что Россия не ратифицировала Хартию, но подписала ее в 2001 году, и, как сторона Хартии, Российская Федерация остается обязанной не лишать договора его объекта и цели, как это предусмотрено Венской конвенцией о праве международных договоров.

Комитет экспертов напоминает, что, согласно статье 5 Устава, ничто в настоящем документе "не должно толковаться как предполагающее право заниматься какой-либо деятельностью или выполнять какие-либо действия, противоречащие целям Устава Организации Объединенных Наций или других обязательств международного права, включая принцип суверенитета и территориальной целостности государств".

Также напоминается, что в контексте текущего мониторинга Украины Комитет экспертов посетил страну в июле 2021 года. Он учел усилия украинской власти, но также определил сферы, где необходимы меры для обеспечения надлежащей защиты всех языков национальных меньшинств в стране.

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В заявлении отмечается, что Комитет и в дальнейшем будет оказывать свою поддержку украинским властям в имплементации Хартии и напоминает, что Совет Европы является соответствующим форумом для решения любых вопросов, связанных с защитой и популяризацией языков меньшинств, путем диалога и сотрудничества.