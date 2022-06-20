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РФ использует русский язык как повод для агрессии против Украины, - Совет Европы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рада,європи

В Совете Европы заявляют о недопустимости использования РФ положения русского языка как языка меньшинства поводом для агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении Комитета экспертов Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, принятом на его последнем пленарном заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Комитет экспертов Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств в своем заявлении решительно осудил агрессию Российской Федерации против Украины и выразил свою солидарность со всем украинским народом.

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"Комитет экспертов считает неприемлемым, что Российская Федерация продолжает использовать положение русского языка как языка меньшинства в Украине, как повод для оправдания этой агрессии", - говорится в сообщении.

Комитет экспертов указывает, что Россия не ратифицировала Хартию, но подписала ее в 2001 году, и, как сторона Хартии, Российская Федерация остается обязанной не лишать договора его объекта и цели, как это предусмотрено Венской конвенцией о праве международных договоров.

Комитет экспертов напоминает, что, согласно статье 5 Устава, ничто в настоящем документе "не должно толковаться как предполагающее право заниматься какой-либо деятельностью или выполнять какие-либо действия, противоречащие целям Устава Организации Объединенных Наций или других обязательств международного права, включая принцип суверенитета и территориальной целостности государств".

Также напоминается, что в контексте текущего мониторинга Украины Комитет экспертов посетил страну в июле 2021 года. Он учел усилия украинской власти, но также определил сферы, где необходимы меры для обеспечения надлежащей защиты всех языков национальных меньшинств в стране.

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В заявлении отмечается, что Комитет и в дальнейшем будет оказывать свою поддержку украинским властям в имплементации Хартии и напоминает, что Совет Европы является соответствующим форумом для решения любых вопросов, связанных с защитой и популяризацией языков меньшинств, путем диалога и сотрудничества.
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Топ комментарии
+16
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20.06.2022 17:47
+14
Классно выглядит как украинские бойцы на чистом русском языке допрашивают пленного кацапа или бурята с грехом пополам изъясняющемся на государственном языке)
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20.06.2022 17:52
+11
Рашка воює за росіску мову в Україні.
Щоб українці і надалі розмовляли росіскою.
І хто їм у цьому допомагає - зізнавайтесь.
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20.06.2022 17:48
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20.06.2022 17:47 Ответить
Рашка воює за росіску мову в Україні.
Щоб українці і надалі розмовляли росіскою.
І хто їм у цьому допомагає - зізнавайтесь.
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20.06.2022 17:48 Ответить
Згідна.
Але і "какая разніца как називаєцца уліца" їм теж добре допомагає.
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20.06.2022 18:00 Ответить
Классно выглядит как украинские бойцы на чистом русском языке допрашивают пленного кацапа или бурята с грехом пополам изъясняющемся на государственном языке)
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20.06.2022 17:52 Ответить
от тільки для допитів і можна нею користуватися
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20.06.2022 18:06 Ответить
Свинособача мова не має бути у нас мовою меншин. Це небезпечна зброя москви. Коли ми це вже зрозуміємо?
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20.06.2022 18:00 Ответить
"..продолжает использовать положение русского языка как языка меньшинства в Украине, как повод для оправдания этой агрессии.."
А чем отличаются Законы о языке в России и Украине? И там и там государственный язык - один.
В России кто-нибудь запрещает татарам разговаривать на татарском? Они там хоть и меньшинство - государственный язык язык они знать обязаны. Так же и в Украине и в других странах - никто не запрещает меньшинствам разговоривать на своем родном языке, но государственный язык знать они обязаны, в чём проблема?
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20.06.2022 19:51 Ответить
звичайно забороняє. кацапія багато мовних заборон вводить. наприклад, на московії немає Українських шкіл і бібліотек, так само як і перекос по іншим мовам (учеба у ВУЗах...) і тд і тп
якщо ти в темі не тямиш, то хоча б не ганьбись тупими комментами.
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20.06.2022 21:30 Ответить
Я говорю о бытовой речи, никто не запрещает разговаривать по-русски в быту, на улице, а государственный язык и там и там - один, понял, тупой?
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21.06.2022 10:39 Ответить
наконец-то там начали прозревать, а нефтерубли стекать с глаз отдельного контингента истеблишмента...
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20.06.2022 18:32 Ответить
Суки, только теперь "прозрели". Балтийских стран, в частности - Латвию, из-за этих "обиженных русских меньшинств" (понаехавших кацапских совков между 1970-80х) чуть не послали из кандидатов вступления в ЕС. И 3 с лишним лет мурыжили. Постыдились бы сейчас.
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20.06.2022 18:44 Ответить
.....мова до кацапів прийшла разом з біблією від болгар,їм нічого захищати.
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20.06.2022 19:09 Ответить
Мова до них прийшла від НАС! Російська мова це "суржик" створений на основі подніпровського діалекту української мови 16 століття спотвореного угрофінською фонетикою та включенням маси тюркських та угрофінських слів Ти хоч раз пробував читать болгарські тексти?
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20.06.2022 19:37 Ответить
Рашисти постійно плутаються у причинах. То вони начебто російськомовних в Україні захищають, то денацифікують та демілітаризують Україну, то захищають жителів "Дамбаса" від геноциду, то повертають "ісконно руські" території
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20.06.2022 20:13 Ответить
Найбільш бісить що українець у себе в Україні переходить в розмові з руськоязичним на російську мову !!! Я питав декого , а навіщо так робиш ?
-Так він же по російськи
Ну ***** нема слів далі шось пояснювати
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20.06.2022 23:44 Ответить
 
 