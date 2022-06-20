Войска РФ за 3 часа запустили по югу Украины 14 ракет: били сразу по нескольким районам, - ОК "Південь"

Днем в течение 3 часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В бессильной злобе на успехи наших войск, рашисты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесщины и по самой Одессе. В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв.м оперативно ликвидирована спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытались нанести ракетные удары по Белгород-Днестровскому району и Одессе. В обоих случаях ракеты уничтожены в воздухе, - ОК "Південь"