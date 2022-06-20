РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6096 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
13 744 11
война (46961) обстрел (20252) Одесса (7384) Одесская область (3106) ракеты (2744)

Войска РФ за 3 часа запустили по югу Украины 14 ракет: били сразу по нескольким районам, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Днем в течение 3 часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В бессильной злобе на успехи наших войск, рашисты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесщины и по самой Одессе. В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв.м оперативно ликвидирована спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытались нанести ракетные удары по Белгород-Днестровскому району и Одессе. В обоих случаях ракеты уничтожены в воздухе, - ОК "Південь"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Видимо крепко кацапья на Змеином зажарили.
показать весь комментарий
20.06.2022 18:15
+18
за вишки обідились,
красти то норм а назад віддати то всьо
показать весь комментарий
20.06.2022 18:05
+15
Цн вони "центри прийняття рішень" обстріляли?
показать весь комментарий
20.06.2022 17:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цн вони "центри прийняття рішень" обстріляли?
показать весь комментарий
20.06.2022 17:57 Ответить
за вишки обідились,
красти то норм а назад віддати то всьо
показать весь комментарий
20.06.2022 18:05 Ответить
Так крадуть чуже , а віддавати потрібно вже своє
от кацапи - мардери і біснуються !,
показать весь комментарий
20.06.2022 18:35 Ответить
А ще москалі і труси покрали..., а наші у відповідь по рашці не стріляють.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:22 Ответить
знатно у кацев пригорела за сегодня=) русские вышки бойко идут *****, вслед за москвой
показать весь комментарий
20.06.2022 18:06 Ответить
Видимо крепко кацапья на Змеином зажарили.
показать весь комментарий
20.06.2022 18:15 Ответить
І мабуть зажарили добре не тільки на Зміїнному........
показать весь комментарий
20.06.2022 20:19 Ответить
Это ответка за вышки Бойко. Но иначе нельзя, нужно стрелять и по складам в параше. Но друзья-товарщи не разрешают...
показать весь комментарий
20.06.2022 18:20 Ответить
Все що можемо...
показать весь комментарий
20.06.2022 20:20 Ответить
Вышки Бойко,порты в Крыму,военную базу в Севастополе ,аэродромы Крыма,военные базы Крыма ,крымский мост и т.д.Все эти объекты должны быть уничтожены в ближайшее время.А так пора закупать хорошее ПВО и прикрывать всю нашу страну от ракет фашистов!!!Все в наших руках.Слава Украине!!!
показать весь комментарий
20.06.2022 21:47 Ответить
Нужно посылать дрг или нанимать из местного населения РФ и уничтожать в самой РФ склады с гсм и боеприпасами,оружием,НПЗ,эшелоны с военной техникой иит.д.Должна гореть вся РФ.Деньги есть для этого.Русским можно уничтожать наши НПЗ ,а нам нельзя уничтожать их НПЗ...
показать весь комментарий
20.06.2022 21:49 Ответить
 
 