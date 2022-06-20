Армия РФ провела работу над ошибками и сменила тактику. Враг сильный, – Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия провела работу над ошибками и стала сильнее, сохраняя преимущество в количестве оружия и личного состава.
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
По ее словам, военное руководство заявляло о новой тактике российских оккупантов еще два месяца назад, когда они вывели войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей в результате победы Вооруженных Сил Украины на первом этапе войны.
"Второй этап войны характеризуется тем, что российская армия изменила тактику, проанализировала ошибки и сделала выводы. Война, к сожалению, делает сильнее все воюющие стороны, если они учитывают свои ошибки. Никто не скрывает того, что враг сильный", — сказала Моляр.
Она отметила, что российская армия продолжает превосходить ВСУ по количеству личного состава и вооружений.
Также Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины готовы к возможному вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья, прорабатывая все потенциальные сценарии.
Российская армия имеет задачу – полный захват Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк.
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Це вам не змагання анекдотів на КВН.
Щось я не розумiю.Зеленський казав,що у нас 700 тис. пiд зброю пiдвели.Яка може бути перевага ворога нами,якщо кацапiв максимум 200 тис.?????
Може варто завгоспові організувати окрему передачу на бенямарафоні, де зелені покидьки будуть разом вихваляти орків і співати їм "хвалебні оди". Ху*ло такі старання по збереженню своєї морди оцінить.
"прое@али", "не на часі", "розберемось після"
Знаємо що Рашка сильна у шпіонажі, діверсіях та підкупі.
А зрадників НЕ ЛОВИМО!
А еще они поумнели слушая в ютубах дрыстовичей, ждановых и других экспердов. Которые сливают инфу типа:
"ничего у них не получится, у нас там то и столько то личного состава и арты, пусть только дернутся и мы их....того, в бараний рог"
или такая:
"через пару дней или недель мы получим то или се и сразу начнем освобождать то или это".
А шо вы думали??? За каждым таким пистаболом закреплен КГБэшник и вся инфа сливается в один центр. Поэтому они зачастую и действуют на шаг вперед
Добре, що є сили протидії, які Ви влучно назвали.
Звичайно недооцінювати не можна, але..
віримо в ЗСУ!!!
Наші хитріші.
Втратили через героїчний спротив народу стільки техніки, якої немає у всьому НАТО разом взятих і вони працюють над помилками. Така яка там робота - стягнули все що тільки може пересуватись і стріляти на вузький фронт і за помахом руки вперед. рефреном звучать слова агрохімії в США ми подивимось на хід війни і будем вирішувати про перемовини. Ви й так перемовляєтесь як з рідними братами.
Красномовно звучав комент гайдая про Білогорівку. надивився ЛНР телика, і почалося, все пропало, форсували, вийшли на тили. А там все закінчилось напередодні, бо Генштаб спеціально стопорить інфу на день два. закінчилось ганебно. А Гайдай і на другий день теж саме, лише потім, коли стало зовсім не смішно, почав вибачатись, що його не так зрозуміли. І ця пані теж про те саме. Побійтесь бога, Вам ще жити в Україні.