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Армия РФ провела работу над ошибками и сменила тактику. Враг сильный, – Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр,ганна

Российская армия провела работу над ошибками и стала сильнее, сохраняя преимущество в количестве оружия и личного состава.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По ее словам, военное руководство заявляло о новой тактике российских оккупантов еще два месяца назад, когда они вывели войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей в результате победы Вооруженных Сил Украины на первом этапе войны.

"Второй этап войны характеризуется тем, что российская армия изменила тактику, проанализировала ошибки и сделала выводы. Война, к сожалению, делает сильнее все воюющие стороны, если они учитывают свои ошибки. Никто не скрывает того, что враг сильный", — сказала Моляр.

Читайте: Генштаб: ВСУ потеряли 400 танков, 700 орудий, 1300 БМП и БТР - 50% всей боевой техники

Она отметила, что российская армия продолжает превосходить ВСУ по количеству личного состава и вооружений.

Также Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины готовы к возможному вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья, прорабатывая все потенциальные сценарии.

Также читайте: Армия РФ оказывает максимальное сопротивление, чтобы помешать ВСУ дойти до границы в Харьковской области, - Маляр

Российская армия имеет задачу – полный захват Луганской области ориентировочно до 26 июня, сегодня идут решающие бои за Северодонецк.
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Топ комментарии
+59
До роботи над помилками і пройобами свинособак має пряме відношення Аристович. З перших днів війни він їм розказував про всі їх помилки і вчив як треба воювати з українцями. Не вірите? Продивіться його щоденні репортажі з Фейгіним.
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20.06.2022 17:54
+34
явно готовятся выпустить на арену ару хамию, с идеями "декрета о мире и демилитаризации".
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20.06.2022 17:56
+31
Звісно, сильний і жорстокий.
Це вам не змагання анекдотів на КВН.
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20.06.2022 17:55
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До роботи над помилками і пройобами свинособак має пряме відношення Аристович. З перших днів війни він їм розказував про всі їх помилки і вчив як треба воювати з українцями. Не вірите? Продивіться його щоденні репортажі з Фейгіним.
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20.06.2022 17:54 Ответить
не преувеличивай. Арестович - еще тот тип, но его передачи с фейгиным к этому отношения не имеют. Другой вопрос, что за кадром. Но это уже другое.
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20.06.2022 18:01 Ответить
А зачем, для чего Маляру нужно было всё это озвучивать? Кто её просил? С тех сейчас и спрос..
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20.06.2022 20:04 Ответить
Якби вони слухали Арестовича, то Москва вже була б наша)
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20.06.2022 18:09 Ответить
А в них закінчилися ті командири, які вміють рахувати, скільки орків, танків, літаків та іншої техніки не повернулося з поля бою та чим їх було знищено ? В них закінчилася агентура, безпілотники на нашій території ? Їхня розвідка отримує дані і керівництво планує військові операції виключно по репортажах Арестовича ?
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20.06.2022 18:17 Ответить
Любой офицер армии орков не ниже майора сделал определенные выводы из первого этапа войны. Армию орков, несмотря на все их недостатки, нельзя недооценивать и дебилизировать. Там далеко не все дебилы, на войне все учатся быстро и проводят работу над ошибками. , такими как приведения в порядок логистики, движение большими колонами по открытой местности, лобовые атаки без артиллерии и так далее. Так, что не демонизируйте Арестовича, он увидел и рассказал о том, что уже и так стало очевидным для орков.
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20.06.2022 18:17 Ответить
Ага, так і бачу кацапських генералів алкашів, що передивляються всі випуски з Арестовичем, щоб зрозуміти що не так вони робили все життя...
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20.06.2022 18:51 Ответить
Думала, що тільки у мене такі думки з'являлись.
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20.06.2022 19:47 Ответить
Кроме Арестовича ошибки русских освещали военнослужащие ВСУ, журналисты и блогеры.
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21.06.2022 00:35 Ответить
Як би Баканов це очікувал залишився би за кордоном.
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20.06.2022 17:55 Ответить
Звісно, сильний і жорстокий.
Це вам не змагання анекдотів на КВН.
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20.06.2022 17:55 Ответить
Вона зазначила, що російська армія продовжує перевершувати ЗСУ у кількості особового складу й озброєнь.
Щось я не розумiю.Зеленський казав,що у нас 700 тис. пiд зброю пiдвели.Яка може бути перевага ворога нами,якщо кацапiв максимум 200 тис.?????
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20.06.2022 22:28 Ответить
1 000 000 ВС РФ+ 650 000 РГ+ 2 000 000 ФСБ + х.з. сколько ГУР + вагнеровцы
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21.06.2022 00:38 Ответить
явно готовятся выпустить на арену ару хамию, с идеями "декрета о мире и демилитаризации".
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20.06.2022 17:56 Ответить
Демілітарізація це як ? Відвезти зброю НАТО в Московію ?
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20.06.2022 18:04 Ответить
а як можна було віддати ядерну зброю мацкві? як можна було бути такими кретинами і лошарами
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20.06.2022 18:22 Ответить
... російська армія змінила тактику, проаналізувала помилки та зробила висновки. Джерело: https://censor.net/ua/n3349097

Може варто завгоспові організувати окрему передачу на бенямарафоні, де зелені покидьки будуть разом вихваляти орків і співати їм "хвалебні оди". Ху*ло такі старання по збереженню своєї морди оцінить.
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20.06.2022 17:59 Ответить
То скільки їх чисельно? Раніше орків заявляли близько 180 тис, зараз вже стрибнуло до 380 тис. Нашіх заявляли від 500 тис, до 1млн і більше. Знов з арифметикою туго чи брехня повилазила?...
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20.06.2022 18:02 Ответить
На курсах у Трускавці арифметику не читали?
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20.06.2022 18:06 Ответить
Как они стали сильнее В первых рядах выставляют наемников чвк и дэбилов с лднр?Это не является наличием ума,а говорит о отцом,что вся это быдломасса очень скоро закончится ....Затем пойдут в бой срочники....Русские Самолёты нет территорией Украины уже не летают ..Вертолеты тоже.Ракеты заканчиваются и через 2-3 месяца у РФ останется только стратегический запас ракет... Танки уже идут снятые с консервации т 62 ...По этому я бы не сказал ,что РФ идёт правильным курсом ...Корабли РФ уже боятся подходить ближе чем на 300 км к берегам Украины ,так как их топят жестоко и безжалостно...Где ум российского руководства и русских генералов ...Украинская армия убивает в день 300-500 орков + 500-600 раненых.Каждый день россия теряет в день до 1000 убитыми и ранеными ...Так скоро в бой пойдут 18 летние русские пацаны )) Чему они плять учатся ???
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20.06.2022 18:06 Ответить
А ось МИ роботи над помилками НЕ ЗРОБИЛИ!!!
"прое@али", "не на часі", "розберемось після"
Знаємо що Рашка сильна у шпіонажі, діверсіях та підкупі.
А зрадників НЕ ЛОВИМО!
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20.06.2022 18:09 Ответить
Ми досі не знаемо був Трухін за кермом чи ні, а як мі узнаємо чому артілерію вид Чонгара на 24.02.22 на 100 км відвели ?
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20.06.2022 18:48 Ответить
Ошибка очередная наша. Не надо ловить. Пусть бежит---на метров 6-8.
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20.06.2022 19:50 Ответить
Если бы некоторые наши умники (не будем тыкать пальцем в Арестовича и Жданова) меньше бравировали своими военными познаниями, московиты до сих пор чесали бы репы как и прежде. Мы сами указываем им на ошибки, а потом удивляемся . . .
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20.06.2022 18:22 Ответить
О! Мулярша опять ныть выползла.

А еще они поумнели слушая в ютубах дрыстовичей, ждановых и других экспердов. Которые сливают инфу типа:
"ничего у них не получится, у нас там то и столько то личного состава и арты, пусть только дернутся и мы их....того, в бараний рог"
или такая:
"через пару дней или недель мы получим то или се и сразу начнем освобождать то или это".

А шо вы думали??? За каждым таким пистаболом закреплен КГБэшник и вся инфа сливается в один центр. Поэтому они зачастую и действуют на шаг вперед
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20.06.2022 18:24 Ответить
Вот меня эта "аналитика" тоже удивляла. На хрена открыто врагу все подсказывать?
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20.06.2022 18:25 Ответить
Много вумников, которые хотят показать, что они начитанные и все знают во внешнеполитических раскладах.
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20.06.2022 18:31 Ответить
Это вы так свои проебы в войне оправдываете? "Враг ВНЕЗАПНО стал сильный". А до этого "вторая орда мира" за красивые глаза так называлась?
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20.06.2022 18:24 Ответить
Та знємо, що армія рашистів сильна. Міняти певні речі в стратегії, тактиці та логістиці і у нас треба. Слава ЗСУ!
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20.06.2022 18:26 Ответить
Вони зробили висновки а ми7 Треба розробляти нову не традиційну тактику, виходячи із наукового прогресу і нових видів озброїнь. Хто це зробить першим, той і переможе.
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20.06.2022 18:46 Ответить
смертельно раненый зверь особенно опасен. но, рашистская гадина обречена, и рано или поздно все равно издохнет, потому что мы верим и не сомневаемся в наших Вооруженных Силах!
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20.06.2022 18:41 Ответить
Я не вижу изменение нашей тактики и работы над ошибками. Все так же стоять под артиллерией - это путь в никуда. Уже английские генералы советуют, кроме чеченцев, сближаться. маневрировать. заходить в тыл....
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20.06.2022 18:42 Ответить
Вы из Минобороны или вы Маляр?
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20.06.2022 19:04 Ответить
З бойового дивану, звичайно, видніше, проте треба згадати, що орків взагалі щось там близько 150 мільйонів, а це в декілька разів більше нас. Тому тези про зближення і таке інше-це дуже непросто, м'яко кажучи.
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20.06.2022 22:40 Ответить
А відколи це зільона шваль почала розбиратись у силах загарбників ? Замість підспівувати кацапам краще б зайнялась чимось корисним.
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20.06.2022 18:46 Ответить
Як технічно та покроково нас готують к здачі Запорізької, Херсонської області та східа. Спочатку вони це рашці подарували, ой пробачте - прої...али, а тепер розповідають що ворог став таким вумним та сильним. Ось так зненацька. Та я впевнена на 90% що рашка і не збиралась той Київ завойовувати, побряцкалі зброєю, повбивали, жаху навели та самі й ушли звідти. Ціллю Путлєра був саме юг та восток України, що вони і отримали на блюдці с койомочкою від зе-влади.
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20.06.2022 18:48 Ответить
Якась доля логіки в ваших тезах існує. Довіри до дій влади немає - ...ОП-а президента постійно підкидає нам палок в огонь. Але існує протедія - Українці, ЄС ,США, Великобрітанії. ЗСУ і союзники роблять все щоб ваші тези не сбулись.
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20.06.2022 20:19 Ответить
Підтримую. Все так і є.
Добре, що є сили протидії, які Ви влучно назвали.
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20.06.2022 20:27 Ответить
Дама явно не смотрит Арестовича.
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20.06.2022 18:50 Ответить
Пройшла навчання перемовинам у збройних конфліктах та отримала сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин «Clingendael».Має більш як 40 наукових праць.Розробила концепцію правової оцінки подій в Криму та на сході України, яка використовується у слідчій та судовій практиці.-займись тим чому навчалась.
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20.06.2022 18:51 Ответить
На рахунок роботи над помилками... Гм... МОУ видніше. Але одним очевидним недоліком рашистської навали гріх не скористатись - це її зашореність на захопленні решток Луганської і Донецької областей. Туди спрямовані всі сили і засоби. От і треба у тому місці гасити ці хвилі, щоб вони передчасно не кристалізувались, перейшовши в оборону.
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20.06.2022 19:10 Ответить
Аналітики ,так звані,робили свою роботу на користь москалям.Навіть якщо дибілові кожен день товкти і насміхатися з помилок,то той ,хто стоїть за дИбілом змусить робити дИбіла інакше,навіть якщо перший й не зрозумію чому саме так треба.
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20.06.2022 19:38 Ответить
Заткніть цю курву!
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20.06.2022 19:52 Ответить
хто ця жінка?
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20.06.2022 20:12 Ответить
Мосєйчучка,тільки в профіль.
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20.06.2022 20:27 Ответить
Ця мадам вже точно заїпала зі своїм проносом
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20.06.2022 20:22 Ответить
Четвертий місяць війни, досвід набувається.
Звичайно недооцінювати не можна, але..
віримо в ЗСУ!!!
Наші хитріші.
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20.06.2022 20:25 Ответить
Маляр-йди в дупу.
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20.06.2022 20:26 Ответить
А ТЫ КТО !!!
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20.06.2022 21:59 Ответить
Одні стратеги! Снаряди тільки шукати нікому...
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20.06.2022 22:09 Ответить
Заст. міністра оборони і хвалить противника. Це що, останні директиви із штабу Юстаса. Не зуміли завадити вступу в ЕС, не зуміли зірвати ленд ліз, гуманітарну допомогу, і щоб показати, що в них "еще не все потеряно" почали нахвалювати орків. Робота над помилками ? Однако, завернула то завернула.
Втратили через героїчний спротив народу стільки техніки, якої немає у всьому НАТО разом взятих і вони працюють над помилками. Така яка там робота - стягнули все що тільки може пересуватись і стріляти на вузький фронт і за помахом руки вперед. рефреном звучать слова агрохімії в США ми подивимось на хід війни і будем вирішувати про перемовини. Ви й так перемовляєтесь як з рідними братами.

Красномовно звучав комент гайдая про Білогорівку. надивився ЛНР телика, і почалося, все пропало, форсували, вийшли на тили. А там все закінчилось напередодні, бо Генштаб спеціально стопорить інфу на день два. закінчилось ганебно. А Гайдай і на другий день теж саме, лише потім, коли стало зовсім не смішно, почав вибачатись, що його не так зрозуміли. І ця пані теж про те саме. Побійтесь бога, Вам ще жити в Україні.
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20.06.2022 23:05 Ответить
То може тепер черга нашого керівництва провести роботу над помилками?
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21.06.2022 01:04 Ответить
ТОГДА ВЗРЫВАЙТЕ МОСКВУ И ПИТЕР !)
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31.08.2022 20:40 Ответить
 
 