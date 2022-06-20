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Ограбления пенсионеров начались в Мариуполе: Люди с оружием забирают полученные от оккупантов деньги

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В оккупированном россиянами Мариуполе начались первые ограбления пенсионеров.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже начались первые ограбления пенсионеров. Учитывая, что это самая незащищенная часть населения и уже получила деньги от оккупантов - начались разбои. Люди с оружием отбирают все полученное. Сказать однозначно кто это - тяжело. Но "полиция днр" закрывает глаза и делает вид, что ничего не произошло. И это только начало", - подчеркнул он.

По словам Андрющенко, это часть сценария контроля населения не через репрессивную машину, а именно через банды.

"Главарей которых будут контролировать россияне (в том числе кадыровцы, базирующиеся в Новоазовске). Кроме ограблений на улицы уже открыто вышли мародеры с продажей украшений, награбленных по магазинам. Основные покупатели - россияне мчсники и прочая российско-донецкая сволочь. Так же здесь действуют импровизированные ломбарды, где мариупольцы за бесценок отдают ювелирные украшения."Кришует" непосредственно господин Фтиц, который возглавляет Жовтневую (Центральную) райадминистрацию оккупантов. Он согласовывает "патенты", не без городской администрации.

Также смотрите: Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды, - Бойченко. ФОТО
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Топ комментарии
+21
Реально дикое плема, а не нация!
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20.06.2022 18:11
+17
Ще подивитесь, цих колаборантів потім після війни перефарбують, понабирають собі в партії і будуть вони барижити вже для депутатів. Суди їх, звісно, виправдають як Нелю Штепу
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20.06.2022 18:15
+17
По Маріуполю гуляють розмови, що якби не опір Азовців, то місто ніхто б не руйнував. Тихенько б перейшли під рашку і жили б собі. Ну от, перейшли, живіть... радійте... Чи знову Україна винна?
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20.06.2022 18:43
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Реально дикое плема, а не нация!
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20.06.2022 18:11 Ответить
ось так як у москалів кажуть дєди воєвалі, щоб такі фашисти виросли
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20.06.2022 18:12 Ответить
Ще подивитесь, цих колаборантів потім після війни перефарбують, понабирають собі в партії і будуть вони барижити вже для депутатів. Суди їх, звісно, виправдають як Нелю Штепу
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20.06.2022 18:15 Ответить
Атріцатєльная видача пєнсій
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20.06.2022 18:18 Ответить
Не дивно, за "освобождєніе" цапи "стригтимуть" до кінця життя...
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20.06.2022 18:24 Ответить
Кому война, а кому бабло .....
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20.06.2022 18:25 Ответить
более того уверен что =полицаи= Дыры и робингуды из одной конторы. чепчик на макушке перевернул назад и уже вылитый бандюк без всякой маскировки под представителя квазигосударства...
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20.06.2022 18:31 Ответить
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20.06.2022 18:38 Ответить
По Маріуполю гуляють розмови, що якби не опір Азовців, то місто ніхто б не руйнував. Тихенько б перейшли під рашку і жили б собі. Ну от, перейшли, живіть... радійте... Чи знову Україна винна?
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20.06.2022 18:43 Ответить
Вони й до нас тут приїхали, і те саме говорять. Вони не проти лягти під русню, русня їм не винувата, що розбомбила їх домівки, все у них Азов винуатий. То може ми вже перестанемо платити пенсії донецькій ваті?
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20.06.2022 19:16 Ответить
Перепрошую: ще винні ми, галичани, бо в 2013 розпочали майдан. Чув особисто.
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20.06.2022 19:48 Ответить
а я бидлу пояснюю, що винувате саме воно... причому, ще з 2004-го...
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20.06.2022 22:45 Ответить
"поліція днр" ?-звучить як поліція Марсу або Юпітера
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20.06.2022 18:43 Ответить
Местная полиция почти в полном составе перешла на сторону оккупантов - ментов бывших не бывает - всегда были подонками.
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20.06.2022 18:50 Ответить
Зверніть увагу на новину - Росія почала платити їм пенсії. Ось чому вата хоче до русні - бо хоче по три пенсії отримувати, дивиться на Диндиру і заздрить. То може спонсорувати сепаратизм? Може хватить платити їм пенсії та іншу соціалку з нашого карману?
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20.06.2022 19:19 Ответить
Боже, хіба в цієї сволоти батьків нема? Нащо ображати чужих батьків? Нехристи...
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20.06.2022 19:49 Ответить
Наверняка военный РФ отбирают пенсии в Мариуполе, больше некому.
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20.06.2022 19:49 Ответить
Може я и плохой, но мне их не жалко, никакого сочувствия....
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20.06.2022 19:56 Ответить
Це тільки початок знущань. Далі буде.

Саме цікаве, що кацапня у таке не вірить, вони кажуть, що раіся всім допомагає, особливо у Херсоні.
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20.06.2022 20:04 Ответить
А шо? В луганде можно, а здесь нет?
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20.06.2022 20:32 Ответить
путін ввьол вайска, даждалісь. Жріть.
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20.06.2022 20:34 Ответить
 
 