Ограбления пенсионеров начались в Мариуполе: Люди с оружием забирают полученные от оккупантов деньги

В оккупированном россиянами Мариуполе начались первые ограбления пенсионеров.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже начались первые ограбления пенсионеров. Учитывая, что это самая незащищенная часть населения и уже получила деньги от оккупантов - начались разбои. Люди с оружием отбирают все полученное. Сказать однозначно кто это - тяжело. Но "полиция днр" закрывает глаза и делает вид, что ничего не произошло. И это только начало", - подчеркнул он.

По словам Андрющенко, это часть сценария контроля населения не через репрессивную машину, а именно через банды.

"Главарей которых будут контролировать россияне (в том числе кадыровцы, базирующиеся в Новоазовске). Кроме ограблений на улицы уже открыто вышли мародеры с продажей украшений, награбленных по магазинам. Основные покупатели - россияне мчсники и прочая российско-донецкая сволочь. Так же здесь действуют импровизированные ломбарды, где мариупольцы за бесценок отдают ювелирные украшения."Кришует" непосредственно господин Фтиц, который возглавляет Жовтневую (Центральную) райадминистрацию оккупантов. Он согласовывает "патенты", не без городской администрации.

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