Украина может восстать из пепла, а государство-агрессор так и останется - только с потерями и деградацией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, должен стать последним таким кризисом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выступления на открытии Форума глобальной политики Института международных политических студий.

"Мы должны сделать абсолютно все, чтобы после нашей победы - я в ней не сомневаюсь - мы могли бы не просто восстановить нормальные условия для жизни там, где российские оккупанты пытались оставить только обгоревшие обломки, а построить жизнь настолько современно, настолько безопасно, чтобы и это было ударом по агрессору.

То есть, не только санкции, не только физические потери российской армии на поле боя, но и сам факт возобновления жизни в Украине. Сама жизнь – приоритет.

Сам факт того, что мы можем восстать из пепла. А государство-агрессор так и останется – только с потерями и деградацией", – сказал президент.

По словам Зеленского, миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, должен стать последним таким кризисом.

"Чтобы любому другому агрессору даже не пришло в голову, что с помощью войны удастся разрушить жизнь любой европейской страны", - добавил глава государства.

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