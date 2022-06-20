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Украина может восстать из пепла, а государство-агрессор так и останется - только с потерями и деградацией, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, должен стать последним таким кризисом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выступления на открытии Форума глобальной политики Института международных политических студий.

"Мы должны сделать абсолютно все, чтобы после нашей победы - я в ней не сомневаюсь - мы могли бы не просто восстановить нормальные условия для жизни там, где российские оккупанты пытались оставить только обгоревшие обломки, а построить жизнь настолько современно, настолько безопасно, чтобы и это было ударом по агрессору.

То есть, не только санкции, не только физические потери российской армии на поле боя, но и сам факт возобновления жизни в Украине. Сама жизнь – приоритет.

Сам факт того, что мы можем восстать из пепла. А государство-агрессор так и останется – только с потерями и деградацией", – сказал президент.

По словам Зеленского, миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, должен стать последним таким кризисом.

"Чтобы любому другому агрессору даже не пришло в голову, что с помощью войны удастся разрушить жизнь любой европейской страны", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время заработает специальный представитель Украины по делам Африки, - Зеленский
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Топ комментарии
+15
Щось боневтіка пробило на "апоговоріть"
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20.06.2022 18:40
+10
І не забути про зарплати 4000 доларів)) будь ласка ))) о і дерева, що дихалося легко, це обов'язково … агресор буде в шоці
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20.06.2022 18:39
+8
Что ж ты устроил Украине 1941 год.... Не смотрел в детстве фильмы про войну? Какого хера поперся в Главнокомандующие? Думал перетер и Патрушевым и все ОК? Хорошо хоть понял, что он бы тебя убрал, что бы лишнего не болтал....
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20.06.2022 18:45
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Да лучше бы вообще она исчезла.
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20.06.2022 18:28 Ответить
Україна обов'язково витримає та відновиться а расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда...
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20.06.2022 18:30 Ответить
Пане Президенте України! Повстаючи з попелу, обтрушуйте, будь ласка, ОПівську жужелицю з Фенікса. Слава Україні!
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20.06.2022 18:36 Ответить
До чого це ?
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20.06.2022 18:39 Ответить
Він і сам не знає, що йому написали , те і прочитав)
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20.06.2022 19:34 Ответить
І не забути про зарплати 4000 доларів)) будь ласка ))) о і дерева, що дихалося легко, це обов'язково … агресор буде в шоці
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20.06.2022 18:39 Ответить
Щось боневтіка пробило на "апоговоріть"
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20.06.2022 18:40 Ответить
ну так мабуть трошки нюхнув..
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20.06.2022 19:00 Ответить
Та да, сейчас всех победит и опять в Оман отдыхать.
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20.06.2022 19:13 Ответить
мабудь галоперідол закінчився, а кокс почався
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20.06.2022 19:42 Ответить
Говорить одне, а робить інше.
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20.06.2022 18:41 Ответить
По справах їхніх впізнаєте їх.
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20.06.2022 18:53 Ответить
якщо ще б воздалося по справах..
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20.06.2022 19:43 Ответить
Реформи роби. А то повстанеш.. Фенікс
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20.06.2022 18:43 Ответить
Він і робить реформи, сьогодні законодавство про конвенцію гендер(астів) ратифікував - це ж важливіше, ніж призначення прокурора САП і судова реформа)
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20.06.2022 18:53 Ответить
Что ж ты устроил Украине 1941 год.... Не смотрел в детстве фильмы про войну? Какого хера поперся в Главнокомандующие? Думал перетер и Патрушевым и все ОК? Хорошо хоть понял, что он бы тебя убрал, что бы лишнего не болтал....
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20.06.2022 18:45 Ответить
оно зато прятатся умеет. от повесток и от войны. но это дурацкое ВСУ заякорило и вопросы будут заданы
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20.06.2022 18:59 Ответить
Слы деградат!Зеленский Зелень ***********!Ану каламойше суажи чтоб посмоктал у тебя!слабо сам смокчиш!и ты типа презерватив!да это точно!!!ржу не могу ка такого дыбила поставили ****** ГОДА!!!Прикол в том чтотот В.В.ПУТИН и В.А.ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!БИБА И БОБА!!!ДВА КАРЛИКА ********!!!!!!!!!!!
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20.06.2022 18:51 Ответить
Марченко отримав нагороду, все норм. Кіма вони вже самі змістили з медіа - рейтинг сильно в нього виріс
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20.06.2022 21:20 Ответить
Аби щось балаболити.
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20.06.2022 19:00 Ответить
Кловун просрал страну, потому что кловун.
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20.06.2022 19:22 Ответить
то він її для себе просрав.
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20.06.2022 19:46 Ответить
Перед виборами він і не таку лапшу вішав наріду) А що з того вийшло, вже побачили
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20.06.2022 19:37 Ответить
ой, не гоніть про 73%.
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20.06.2022 19:47 Ответить
Тобто все йде до попелу, Маріуполь, Харків тому приклад.
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20.06.2022 19:42 Ответить
Договорился, клован?
https://www.youtube.com/watch?v=dE8fUyS4Dd8
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20.06.2022 20:16 Ответить
Так. Постане на ново. Так, з руїн і смертей людських, бо вони ,ті люди смертю своєю смерть України попрали. Не те,що ти,виродок...Тебе навіть твої співплеменники цураються.
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20.06.2022 20:19 Ответить
Начался вечерний мудозвон
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20.06.2022 20:23 Ответить
Я думаю зі сто мільярдами нафто-газових надходжень вона скоро не зачахне.А ось ми країна зі зруйнованою економікою і невзїбенною корупцією ой довго будемо барахтатися на кінцевих позиціях в серйозних економічних рейтингах де почесні місця займають ненабагато епічніші країни Африканського континенту.
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20.06.2022 20:35 Ответить
Шановний пане Президенте, в пепле мы благодаря Вам, Вашей ежедневной тяжёлой работе в
течение 3х лет. И как бы нам не помогали благодетели и партнёры,всё будет насмарку, пока Вы не очистите свой офис от предателей и недолуг, Ваша партия якобы слуг народа является удавкой
на шее народа, собрана из людей недостойных и малообразованных, которых Вы привели к власти. Куда Вы дели боевого генерала Марченко, который действительно защищал Николаев,
под суд(?), а вместо него наградили номенклатурного работника Кима за виды разрушенного Николаева?! Ордена политы кровью, а не слащавыми речами пiдлабузникiв и баблодателей.
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20.06.2022 22:46 Ответить
 
 