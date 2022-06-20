Продолжаются боевые действия за контроль над Северодонецком, отбита попытка штурма на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 20.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 117 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Российский агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении враг с целью выявления слабых мест в обороне наших войск безуспешно пытался вести разведку боем неподалеку от Ртищевки. Кроме того, зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. Совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Грушеваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отразили вражеский штурм. На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по подразделениям наших войск. Нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск. Артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы недалеко от Лисичанска, Горского и Устиновки. Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора.

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На Бахмутском направлении, под прикрытием артиллерийских обстрелов, в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа противника. В результате огневого поражения, полученного от наших воинов, она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, успеха не имел. Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Покровское. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры вблизи Каменки, Гуляйполя, Авдеевки, Угледара, Малиновки и Железнодорожного. Нанес авиаудары по населенным пунктам Малые Щербаки, Марьинка, Угледар, Константиновка и Новомихайловка.

На Южнобугском направлении, с целью сковывания наших действий подразделений, обстреливал из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленой Рощи.

В связи с большими потерями личный состав отдельных подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Так, по имеющейся информации, это распространено среди личного состава 1 армейского корпуса российских оккупационных войск. В подразделениях, выведенных для восстановления боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной.

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Призываем использовать официальные источники информации и не распространять слухи. Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.