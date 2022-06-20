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Новости Политика Украины Обыски в Окружном админсуде Киева
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Вовк_Павел (257) Евгений Аблов (20) Окружной админсуд Киева (390)

"Пленки Вовка": НАБУ направило в суд дело в отношении руководителей и судей ОАСК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

оаск

17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью сговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди обвиняемых:

  • председатель ОАСК (ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 УК Украины);
  • заместитель председателя ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 УК Украины);
  • заместитель председателя ОАСК ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109; ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 УК Украины);
  • четыре судьи ОАСК (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 УК Украины);
  • глава Государственной судебной администрации Украины (ч. 1 ст .369-2 УК Украины);
  • физическое лицо адвокат, экс-член ВККСУ (ч. 1 ст. 255, ст. 351-2; ч. 1 ст. 109 УК Украины);
  • судья ВАСУ в отставке, экс-член ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 УК Украины);
  • физическое лицо (адвокат) (ст.351-2 УК Украины).

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.

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Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020, после передачи материалов дела из Офиса Генерального прокурора.

В марте 2021 года детективы НАБУ завершили следствие и открыли ознакомительные материалы. В часности, объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 тысяч часов. Кроме того, учитывая затягивание стороной защиты в ознакомлении с материалами уголовного производства, постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда для них был установлен срок ознакомления с материалами до 15.06.2022 включительно.

Напомним, по делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, а также два адвоката.
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Топ комментарии
+7
это дело - экзамен для действующей власти. от решений суда зависит дальнейшее отношение к Украине в целом, и Зекоманде в частности. хоть бы в этот раз Зелень не обделалась...
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20.06.2022 18:57
+5
Та давно пора именно таких судей на ПОЖИЗНЕННО без опеляции!!!***** воры с презика до ************!!
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20.06.2022 19:42
+4
Нарешті перший крок зробили.
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20.06.2022 21:18
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20.06.2022 18:53 Ответить
Ну хоча б щось
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20.06.2022 18:55 Ответить
Вовка... ж його ліквідував декілька разів...
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20.06.2022 18:56 Ответить
это дело - экзамен для действующей власти. от решений суда зависит дальнейшее отношение к Украине в целом, и Зекоманде в частности. хоть бы в этот раз Зелень не обделалась...
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20.06.2022 18:57 Ответить
Нічого і ніяк.
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20.06.2022 19:09 Ответить
Буде Заяць )) із тої ж зграї…
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20.06.2022 19:31 Ответить
Та давно пора именно таких судей на ПОЖИЗНЕННО без опеляции!!!***** воры с презика до ************!!
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20.06.2022 19:42 Ответить
Цікаво, чи всі підозрювані встигли виїхати подалі від "правосуддя" ?
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20.06.2022 21:00 Ответить
Нарешті перший крок зробили.
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20.06.2022 21:18 Ответить
Проститутка денісова є в списку на нари??
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20.06.2022 22:45 Ответить
Подозреваю, что как в судебной системе творился полный беспредел, так и в ЗСУ тот же самый звиздец)
Зеля потратил эти 3 года у власти не для реформ, укрпеления армии и обновления системы, чтобы завести туда профессиональные и честные кадры, а чтобы познакомиться с коррупционным баластом и держать его на плаву)
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21.06.2022 02:27 Ответить
А де ці морди ? Мабуть в теплих і ситих місцях !!!
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21.06.2022 05:52 Ответить
 
 