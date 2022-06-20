Экс-мэру Киева Черновецкому, призвавшему признать границы "ДНР" и "ЛНР", сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому, который призвал признать границы "ДНР" и "ЛНР", сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на собственной странице в социальной сети Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций - незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему городскому голове Киева уведомлено о подозрении по факту публичных призывов и распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

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Досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.