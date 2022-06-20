Экс-мэру Киева Черновецкому, призвавшему признать границы "ДНР" и "ЛНР", сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому, который призвал признать границы "ДНР" и "ЛНР", сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на собственной странице в социальной сети Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций - незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему городскому голове Киева уведомлено о подозрении по факту публичных призывов и распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).
Досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Тепер ти "просрав" ВСЕ, що мав!!!
І увійдеш в НОВУ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ як
льоня-ПОЦ!!!
тамженашилюди... перестатьстрилять... атвестивайска....сайтисьпасередине...
Так и Киев.
Папа вор.
Сын в доле при покупке Большевика..
Все при деле.
Будинок збудував в Грузії , але переховується в Ізраїлі !!
должен бы понимать ...
А з іншої сторони...
Так можно декільком сотням мільйонів людей висунути підозру!
І не тільки пересічним громадянам, а й вищім чиновникам та керівникам деяких держав.
Йому ж ніби всі ці роки було пох і на москалів, і на даунбас, і взагалі пох на все, як і всім наркоманам... Чи може просто йому москалі аргентинський кокс підганяють??