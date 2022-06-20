РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5812 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
21 388 86
Черновецкий (2732) Офис Генпрокурора (2045)

Экс-мэру Киева Черновецкому, призвавшему признать границы "ДНР" и "ЛНР", сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

черновецкий

Экс-мэру Киева Леониду Черновецкому, который призвал признать границы "ДНР" и "ЛНР", сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на собственной странице в социальной сети Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций - незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывшему городскому голове Киева уведомлено о подозрении по факту публичных призывов и распространении материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

Читайте: Передал информацию о сотрудниках полиции Херсонщины: Заместителя гендиректора больницы подозревают в государственной измене

Досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
Це ще чмо!
показать весь комментарий
20.06.2022 18:59
+40
Этого урода еще в 90е нужно было застрелить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:02
+29
Можна і в 2022-му. Трохи запізно, але краще ніж ніколи...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ще чмо!
показать весь комментарий
20.06.2022 18:59 Ответить
Чому й досі всі фсбшні казнокради не оголошені у міжнародний розшук а їх майно не конфісковано на користь держави???
показать весь комментарий
20.06.2022 19:15 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:18 Ответить
космос курва ще та
показать весь комментарий
20.06.2022 19:01 Ответить
чим зеля відрізняється який хоче кордон до 24 лютого,на мою думку він не набагато кращий
показать весь комментарий
20.06.2022 19:17 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:27 Ответить
Этого урода еще в 90е нужно было застрелить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:02 Ответить
Можна і в 2022-му. Трохи запізно, але краще ніж ніколи...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:06 Ответить
І синочка з виплодком! Нефуй жити за рахунок обкрадених киян! Суди продажні? Так є ж суд Лінча! Все чим це падло володіє в Україні має бути конфісковано. І дочки "цеховика" Айвазова також!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:12 Ответить
Ну да, хоча б Порше його забрали...
показать весь комментарий
21.06.2022 00:16 Ответить
і кільчицьку...і лесика довгого.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:48 Ответить
Його ніззя- то такий самий нарк. Теж має зір 150% і перебуває х.з. в якій нірвані. Як і міхо. Наші кайфогурмани давно вже раді були вирвати тих кончених до себе, але ж те ,що світ їх і в цьому теж не зрозуміє, то те їх тільки і гальмує.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:12 Ответить
Йому пох, він евентуально в Грузії. А влада там то ще ТА шалава.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:02 Ответить
дядя давно в жидостані , не маєте чим занятися на території? вчіть географію. вони сидять по фейсбуках, работніки зекостану
показать весь комментарий
20.06.2022 19:03 Ответить
Цей дядя в Грузії живе.
показать весь комментарий
21.06.2022 00:10 Ответить
Льоня!!!
Тепер ти "просрав" ВСЕ, що мав!!!
І увійдеш в НОВУ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ як
льоня-ПОЦ!!!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:03 Ответить
... ні льоня-хуйло!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:15 Ответить
льоня просерун
показать весь комментарий
20.06.2022 20:50 Ответить
Сколько же прокацапских гандонов было во власти в Украине...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:05 Ответить
Осталось еще много: больше чем было.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:11 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:05 Ответить
Ета нє наші...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:18 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:44 Ответить
ахахахаха
показать весь комментарий
20.06.2022 19:08 Ответить
У него справка с дурдома ему покуй
показать весь комментарий
20.06.2022 19:10 Ответить
Два, ***** раза мэр Киева.. **** удивляться теперь войне?🤷🤦
показать весь комментарий
20.06.2022 19:20 Ответить
Я помню, как в нашем коллективе за него агитировали, дескать, такой хозяйственник, Киев при нем расцветет, даст дорогу молодому бизнесу и т.д. А на поверку - ******* наркоманский прокацапский оказался.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:48 Ответить
оооо... шо ж так далеко замахнулись... поищите тварей по близости - рядом... только клешенку протянуть ... но нельзя... на сами х бы не выйти (или дружбанов квартальских)..
тамженашилюди... перестатьстрилять... атвестивайска....сайтисьпасередине...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:12 Ответить
Льоня-космос **********. Сподіваюсь, що Бог відміряв йому достатньо років, щоб встигнути сісти на лаву підсудних у нашому гуманному суді.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:12 Ответить
Вспомнили о лене-космонавте!!!! Да он уже десятую галактику облетает, но обещал вернуться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:14 Ответить
Ну хто може пояснити, як такий безглуздий непотріб з впертою періодичністю потрапляє у нас у владу? Коли припинеться цей цирк.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:14 Ответить
Він певно неосудний, тому нічого йому не буде.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:14 Ответить
Йому підозра а синок землі київські дерибанить...
показать весь комментарий
20.06.2022 19:16 Ответить
Авжеж, "патріотичні" звинувачення тепер додають політичних балів... А слабо копнУти його діяльність на посту мера Києва?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:16 Ответить
Слабо, бо деякі його посіпаки всплили в зе-команді...
показать весь комментарий
21.06.2022 00:20 Ответить
этого уруда еще 90е нужно было застрелить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:17 Ответить
Ця #банута істота давно казки розповідає...з Грузії. Накрав грошей по горло...можна сидіти та пи#діти. Треш.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:17 Ответить
Леня, как там в космосе?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:17 Ответить
Сто раз напоминал и давно---эта харьковская ментяра мелкаЯ, гнусак невероятный, все его выхватки косить под божьего хлопчика, дешёвый поет для совков замшелых! Только на палю этот биомусор!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:18 Ответить
ґрєшно смєятся над больньімі людьмі
показать весь комментарий
20.06.2022 19:19 Ответить
Казали ж заховай бабусін паспорт, спаси Київ. Лохи не дослухались.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:23 Ответить
Стамбул город контрастов.
Так и Киев.
Папа вор.
Сын в доле при покупке Большевика..
Все при деле.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:31 Ответить
Черновецкий и его "мальчики с девочками -иреночками" должны ответить за киевскую землю и ее дерибан!!!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:36 Ответить
Воно ще живе?? Конфіскувати все за держзраду! Кошти - на забезпечення військових ЗСУ та їх родин
показать весь комментарий
20.06.2022 19:37 Ответить
Льоня наркоман і кончений дибіл , але бабла вкрав в столиці немало , а дуже багато !!

Будинок збудував в Грузії , але переховується в Ізраїлі !!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:40 Ответить
Хто це в нас вибрав мером столиці цього космонавта?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:45 Ответить
Як можна було обирати такого?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:46 Ответить
Я знаю одну таку вівцю, яка за нього голосувала, потім за Зе, а 24 лютого одна з перших втікла у Польщу.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:54 Ответить
Один раз, то таке, кіт у мішку. Але як можна було обрати його вдруге?!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:57 Ответить
Так само як і януковощей, the, балицьких, т.п.
показать весь комментарий
01.11.2022 18:55 Ответить
Пітарас недорозвинутий. Цей ***** ще у Грузії. Його і владу цієї країни на йух
показать весь комментарий
20.06.2022 19:50 Ответить
Та йому пофік, він, як завжди, у нірвані.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:52 Ответить
Не так давно спорил со своими знакомыми (тоже киевлянами), которые восхищались его "предприимчивостью". Не понимаю, как можно восхищаться "предприимчивостью" чувака, который тебя обокрал.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:56 Ответить
НЕ пройшло і 120 днів,як хтось заглянув,а що ж пише Черновецький?І є ж багато "вумників",що повірять і повірили в "священний" ну як тепловізор-при спробі замаху на життя Матіоса...Як на клавіатурі зробити експертизу почерку? "Бред сивой кобылы",чи ще не дуже сивої з генпрокуратури?"Сколько живу,столько удивляюсь..."-А.Райкин,мініатюра.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:56 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:58 Ответить
Льоня-космом поїде на космос , надовго
показать весь комментарий
20.06.2022 20:07 Ответить
Он же типа юрист (в смысле профессии, а не этники) -
должен бы понимать ...
показать весь комментарий
20.06.2022 20:10 Ответить
З одної сторони це правильно!
А з іншої сторони...
Так можно декільком сотням мільйонів людей висунути підозру!
І не тільки пересічним громадянам, а й вищім чиновникам та керівникам деяких держав.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:20 Ответить
пракацапська підстилка і прокацапський підлабузник
показать весь комментарий
20.06.2022 20:20 Ответить
Про Кучмо ще згадайте....
показать весь комментарий
20.06.2022 20:25 Ответить
А як стосовно його сина який вважається серйозним забудовником міста Києва?Адже паралелі самі собою напрошуються.Батько мер і син забудовник який навіть і після звільнення батька залишається впливовою людиною столиці.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:30 Ответить
Земля в ілюмінаторі
показать весь комментарий
20.06.2022 20:36 Ответить
так этот же пи дюк сидит в Израиле и воняет
показать весь комментарий
20.06.2022 20:38 Ответить
эти уроды даже майорами стали
показать весь комментарий
20.06.2022 20:59 Ответить
Этот урод ....иовский давно должен быть на нарах за разворовывание земель Киева. Но видно хорошо поделился...
показать весь комментарий
20.06.2022 20:55 Ответить
Давно втік в Грузію. Навіть політикою там занявся.
показать весь комментарий
21.06.2022 00:16 Ответить
Негайно конфіскувати все що можна!
показать весь комментарий
20.06.2022 21:17 Ответить
Я не хочу нікого захищати, але, доки його провина не буде доказана відповідно до законодавства, людина не вважається винною, а доказати що написав саме він майже неможливо, як мінімум потрібен пристрій з якого опубліковано та свідки. Підозра висосана з пальця... хоч можливо і вірна.
показать весь комментарий
20.06.2022 21:28 Ответить
Опять обкурился.
показать весь комментарий
20.06.2022 21:45 Ответить
може пора прикрити і бізнес в Україні, цієї істоти наркотної!(
показать весь комментарий
20.06.2022 21:54 Ответить
Он сейчас в Израиле живёт припеваючи, на вилле в Кессарии, на натыренные миллионы, и чхать хотел на все пидозры
показать весь комментарий
20.06.2022 22:15 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 22:20 Ответить
Через три місяці війни?
показать весь комментарий
20.06.2022 22:21 Ответить
Хлібозаводи концерну КиївХліб, це карман пана черновецького. Може розглянути тему....
показать весь комментарий
20.06.2022 22:58 Ответить
Просто показуха, і піар що хтось щось робить. А можливо хочуть віджати в Черновецького якийсь бізнес. Експертизи, порушення справи - це все гроші платників податків. Чому ? Тому що Черновецький скаже що він це не писав, що його фейсбук взломали і т д. Думаю з такими доказами в Європейському суді справа програшна.
показать весь комментарий
20.06.2022 23:40 Ответить
Він брехун
показать весь комментарий
21.06.2022 00:04 Ответить
Нєє, його адвокати ссилатимуться, що він був під кайфом, а тому проситимуть визнати його недієздатним))
показать весь комментарий
21.06.2022 00:29 Ответить
ось вам і любі друзі…А червоненко, той що теж з них, зараз ходить у військовій формі й каже, що воно майор… медведчуківські найманці за гроші народ та країну зрадили…
показать весь комментарий
21.06.2022 00:03 Ответить
Наркоман й...аний!
Йому ж ніби всі ці роки було пох і на москалів, і на даунбас, і взагалі пох на все, як і всім наркоманам... Чи може просто йому москалі аргентинський кокс підганяють??
показать весь комментарий
21.06.2022 00:33 Ответить
Цікаво, а де поділася «маладая *******» накармана Льоні? Так столицю ще ніхто не грабував, як ці молоді ********.
показать весь комментарий
21.06.2022 01:09 Ответить
Вот этоу гниду нужно в камеру на пожизненное.
показать весь комментарий
21.06.2022 13:10 Ответить
Леня - скафандр штопанный! 🖕
показать весь комментарий
21.06.2022 13:10 Ответить
Вот ещё одно бэкало-кашмэкало. Очередной позор Харькова. Лицемерие невероятной величины. А как рукоплескали? Рты раззявив, гречку хрумкая, сгущёнку трамбуя к зиме!
показать весь комментарий
15.09.2022 19:22 Ответить
 
 