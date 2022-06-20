Войска РФ пытаются собрать силы для повторной атаки на Харьков, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Армия Российской Федерации пробует собрать силы для повторной атаки на Харьков.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на Форуме глобальной политики Института международных политических студий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Снова. Мы деоккупировали этот регион, а они хотят снова. И мы видим это. А там 1,5 миллиона жителей", – сказал Зеленский.
Глава Украины также проинформировал участников Форума о постоянных бомбардировках Николаева, где проживают почти полмиллиона жителей. Кроме того, он рассказал о намерениях России захватить и полностью разрушить Славянск, который до войны населяли 100 тысяч граждан.
Президент заверил, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить захватчиков. Однако для того, чтобы сделать это быстрее, он призвал мировое сообщество помочь украинскому государству мощным оружием и поддержать экономически.
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А взагалі-то, хейт у напрямку Зе вже смердить або роботою кремлеботів/їх пропагандою, або власними невеликими розумовими здібностями. Війна скінчиться, будуть вибори, от там і видривайтеся голосуванням за свого кандидата.
Закриваються канали? Подивіться, як найсправді закриваються опозиційні канали на рф: за 2 дні після перших провалів "спецоперації" там закрили опозиційні канали, да так закрили, що редактори ніде вже не публікуються, зовсім ніде. Так що у нас ще нормальна демократія, враховуючи обставини.