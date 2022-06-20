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Войска РФ пытаются собрать силы для повторной атаки на Харьков, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Армия Российской Федерации пробует собрать силы для повторной атаки на Харьков.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на Форуме глобальной политики Института международных политических студий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Снова. Мы деоккупировали этот регион, а они хотят снова. И мы видим это. А там 1,5 миллиона жителей", – сказал Зеленский.

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Глава Украины также проинформировал участников Форума о постоянных бомбардировках Николаева, где проживают почти полмиллиона жителей. Кроме того, он рассказал о намерениях России захватить и полностью разрушить Славянск, который до войны населяли 100 тысяч граждан.

Президент заверил, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить захватчиков. Однако для того, чтобы сделать это быстрее, он призвал мировое сообщество помочь украинскому государству мощным оружием и поддержать экономически.
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Топ комментарии
+26
асфальт новьій не забудь. по примеру Одессьі - там город под ракетними ударами, а деньги от армии оторвали и в асфальт - война все спишет, - так, зе?
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20.06.2022 19:29
+17
Харків вже наївся шашликів
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20.06.2022 19:35
+14
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20.06.2022 19:24
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Как с тараканами бороться - давят, травят, а они все равно не уходят и лезут со всех дыр.
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20.06.2022 19:20 Ответить
"Войска РФ пытаются собрать силы для повторной атаки на Харьков.." Ну, так надо им "помочь" артиллерией "собраться..".
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20.06.2022 20:00 Ответить
ну, и что ты собираешься делать, всем по шашлычку раздашь?
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20.06.2022 19:21 Ответить
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20.06.2022 19:24 Ответить
асфальт новьій не забудь. по примеру Одессьі - там город под ракетними ударами, а деньги от армии оторвали и в асфальт - война все спишет, - так, зе?
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20.06.2022 19:29 Ответить
Харків вже наївся шашликів
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20.06.2022 19:35 Ответить
Зєля, тебе після всього цього ми на шматки порвем. Ти якого ліз у президенти, щосб відосіки нам постити? Ми самі добре бачимо все навкруги.
Чекай тварюко...
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20.06.2022 19:36 Ответить
Він то ліз, а посадив його у крісло наріт мудрий.
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20.06.2022 19:46 Ответить
Та да, еще и уставший "от вайны".
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20.06.2022 20:08 Ответить
В самом Харькове уже давно нет полутора миллионов
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20.06.2022 19:36 Ответить
Харьков жалко... раздолбают, как Марик... Это чудище поедет в Беларусь, грохните его с беспилотника ктонить...
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20.06.2022 19:38 Ответить
Зелений статист.
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20.06.2022 19:50 Ответить
Бити кацапів треба на їх території. Білгород, Ростов має бути таким як Маріуполь та Харків.
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20.06.2022 19:53 Ответить
Не треба лякати інвесторів! (с)
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А взагалі-то, хейт у напрямку Зе вже смердить або роботою кремлеботів/їх пропагандою, або власними невеликими розумовими здібностями. Війна скінчиться, будуть вибори, от там і видривайтеся голосуванням за свого кандидата.
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20.06.2022 20:00 Ответить
Це вже не хейт.Чомусь незважаючи на війну аж занадто переймається майбутніми виборами вся зелена влада.Повилазило всілякі радники від офісу президента.Закриваються проукраїнські опозиційні канали,.Вже б давно сиділи в люстраційних урнах якби це не було на руку *****.
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20.06.2022 20:18 Ответить
Я вважаю себе досить розумною людиною, яка в багатьох ситуаціях знаходить кращий вихід. Але навіть я зовсім не розумію, щоб я робив на посаді Президента, коли йде війна в таких надскладних умовах. Тисячі й тисячі змінних, і врахувати все ідеально неможливо. Десь помиляється, десь робить краще, ніж очікували.
Закриваються канали? Подивіться, як найсправді закриваються опозиційні канали на рф: за 2 дні після перших провалів "спецоперації" там закрили опозиційні канали, да так закрили, що редактори ніде вже не публікуються, зовсім ніде. Так що у нас ще нормальна демократія, враховуючи обставини.
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20.06.2022 21:10 Ответить
То може нам треба рівнятися не з засРашкою,а розвинутими демократичними країнами?
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20.06.2022 23:02 Ответить
ХАРЬКАФ будіт акупіраван...Твої слова, наволоч?
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20.06.2022 20:10 Ответить
А по Харкову я казав що питання потрібно було закривати і не затягувати.Дотянули тепер маємо.Харківскій напрямок треба закрити ще вчора.Потрібно ставити там крапку і повністью вихід на кордон.В мене таке враження на 4 місяць війни що деякі напрямки навмисно ЗСУ хлопців сдержують і не дають йти вперед.При тому моментально йде мова дайте нам зброю.Не хочу казати негативні речі але там наверху хтось грається.І питання тоді ,а чим ми повинні були тримати оборону без зброї із за кордону?Я розумію політика дипломатія наочно для глав інших держав їздять в Бучу і Ірпінь всі наче медом намазано.Але там наші люди батьки сини рідні доньки які втрачають життя.Не треба заграватися.
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20.06.2022 20:19 Ответить
Зупиняти загарбників треба не лише знищуючи його війська. Потрібно знищувати ворожі міста, та населення. Жодної проблеми для ЗСУ у цьому не може бути. Чому, наприклад, палестинці досить успішно обстрілюють територію Ізраїлю саморобними ракетами. Це при тому, що Ізраїль має ядерну зброю і ППО куди сильніші, ніж у Кацапстанi?
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20.06.2022 20:59 Ответить
Ти таке написав що на голову не налазить - порівняв хер з пальцем (( візьми карту і роздивися що таке ісраєль і яка Палестина та де вона знаходиться (( Застосовувати там ядерну зброю - рівнозначно що собі у будинку підірвати - це по перше ; по друге - відповідати ядерною зброєю на постріли із самопалів ? (( ти явно або чогось перечитався або перекурився ((
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21.06.2022 01:08 Ответить
Блазень, роздавай населенню оружие, негайно!!!
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20.06.2022 21:19 Ответить
В Харькове нужно устроить ***** АД в 10 раз страшнее чем в Грозном
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21.06.2022 02:44 Ответить
 
 