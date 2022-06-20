Премьер Венгрии Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает рекомендацию Европейской комиссии по статусу кандидата на вступление в ЕС для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Budapest Times.

Во время видеоконференции в рамках подготовки к саммиту ЕС 23-24 июня Орбан согласился с предложением предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. В то же время, по его словам, Грузия и Босния и Герцеговина должны получить статус в таком же темпе.

В видеоконференции, которую провел президент Европейского совета Шарль Мишель, также приняли участие премьер-министры Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.

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