РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5812 посетителей онлайн
Новости За рубежом
6 544 63
Венгрия (1548) Украина (44307) членство в ЕС (778) Виктор Орбан (228)

Премьер Венгрии Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает рекомендацию Европейской комиссии по статусу кандидата на вступление в ЕС для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Budapest Times.

Во время видеоконференции в рамках подготовки к саммиту ЕС 23-24 июня Орбан согласился с предложением предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. В то же время, по его словам, Грузия и Босния и Герцеговина должны получить статус в таком же темпе.

В видеоконференции, которую провел президент Европейского совета Шарль Мишель, также приняли участие премьер-министры Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.

Читайте также: Все страны ЕС поддерживают статус кандидата для Украины, - Стефанишина
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
На ходу переобуваемся или что-то замышляет втихаря *****?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:22
+12
Злякався путініст, що їх самих, як посібників тероризму викинуть з ЄС .
показать весь комментарий
20.06.2022 19:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На ходу переобуваемся или что-то замышляет втихаря *****?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:22 Ответить
*автономію і особливий статус Закарпаття* він замишляє
показать весь комментарий
20.06.2022 19:24 Ответить
С вступлением Украины в ЕС и Шенгенскую зону вопрос Закарпатья будет уже как то пофигу.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:30 Ответить
"Яйця защемили" у Брюсселі ! Адже Угорщина "сидить на дотаціях" ЕС до цих пір!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:40 Ответить
Злякався путініст, що їх самих, як посібників тероризму викинуть з ЄС .
показать весь комментарий
20.06.2022 19:23 Ответить
Т-му Орбану просто пояснили,що *терки* з Україною,по мадярському анклаву,буде легше пропихати коли вона буде в ЄС,чим один на один,та й ще після перемоги України.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:34 Ответить
В Шенгенской зоне внутренних границ нет и мадьяры сможет валить туда-сюда к своей родне без оформления визы. Что собственно снимает значительную часть напряжения в Закарпатье. Это и Орбану внятно объяснили.
показать весь комментарий
20.06.2022 21:33 Ответить
Понты кончились или сцарь зашатался а---мадьяр мамалыжный?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:26 Ответить
Мамалыга - блюдо румынской, молдавской и русинской кухни. Американский вариант мамалыги - corn bread(кукурузный хлеб). К мадьярам не относится аж нiяк.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:31 Ответить
Таки да, гуляшный он)
показать весь комментарий
20.06.2022 19:32 Ответить
Макс! А болгари і країни колишньої Югославії не їдять "кукурудзяного хліба"? І що тоді собою представляє італійська "полента"?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:47 Ответить
Полента, банош, такое... А кукурузный хлеб в нашей семье очень популярен, я его делаю сладким, к десерту.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:50 Ответить
А я роблю "чіпетке" і "тархоню" з суміші пшеничного та кукурудзяного борошна Мене цьому навчили угорці І мамалигу вони готують Особливо ті, що живуть поряд з Румунією, Болгарією та колишнью Югославією
показать весь комментарий
20.06.2022 19:56 Ответить
Поруч із колишньою Югославією ніхто не живе, бо її не існує.
показать весь комментарий
20.06.2022 23:25 Ответить
А шо случилось?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:26 Ответить
ничесе... а шо такое сталось?
(или толика малая с этой затеи не такая уж малая ? )
показать весь комментарий
20.06.2022 19:27 Ответить
Просто так ничего не происходит. Мы не знаем - какие там терки и торги.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:30 Ответить
Может, сначала надо вступить в НАТО, потом все будут не против? 🙄
показать весь комментарий
20.06.2022 19:28 Ответить
бубочка проти, йому треба хороша расія, для всього СНД будуть будувати хорошу расію, Україна це ширма, невже ти не бачиш по його діям
показать весь комментарий
20.06.2022 19:35 Ответить
Це не він "спілкується з президентом" Це "президент спілкується з ним" через телевізор А дії "***********" прекрасно видно!
показать весь комментарий
20.06.2022 20:36 Ответить
та уже вчора десь єрмак напи*дів, що НАТО це добре. так шо вже знов помінялася "політика партії".
показать весь комментарий
20.06.2022 19:56 Ответить
Ти вже "розсмішив"! Угорщина втратила незалежність ще в 15 столітті Повернула її після 1918 року Польща втратила незалежність на початку 18 століття Повернула її разом з Угорщиною Про які 700 років "союзництва" ти мелеш?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:51 Ответить
Відчуло жопоіндикатором що комизитись небезпечно. ЄС перестав виділяти Угорщині гроші на критичну підтримку штанців, а російске бла-бла нічого не варте.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:31 Ответить
А зараз все серйозно: або ти на боці цивілізованих країн,або на боці рашистів + талібів....
показать весь комментарий
20.06.2022 19:32 Ответить
А шо так,цуйка скінчилась,швабрики не ті?
показать весь комментарий
20.06.2022 19:32 Ответить
там от кандидата до реального членства в ес еще время сколько пройти должно
успеют еще палки в калеса вставить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:32 Ответить
Насовали наверное по самые помидоры, иначе бы не согласился!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:39 Ответить
Фуййяссе !!!
показать весь комментарий
20.06.2022 19:46 Ответить
Та вы шо, не может быть.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:50 Ответить
Мене іноді бентежить сітуація деяких членів ЄС, вони нещодавно були у соцлагєрі, а зараз повчають інших, блокують деякі рішення, начебто вони заснували сам ЄС але з самих пре дух совка. Потім, ці нікчемні країни з бюджетом двух областей України, блокують рішення ЄС, в мене є пропозиція, у кожної країни ЄС має бути свій коефіцієнт голосування за ступенем фінансових внесків до бюджету ЄС, а то якась Хорватія чи Угорщина блокує рішення всього ЄС. Наприклад Франція, Німечинна, Польща-1,5, Угорщина, Болгарія, аж Північна Македонія-0,5, Чехії і Словачинні я б дав - 1.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:50 Ответить
Цеь вже не демократія, тому, така річ не припустима.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:16 Ответить
Демократія, це внутрішній державний устрій, він не має ніякого відношення до міждержавних стосунків.
показать весь комментарий
20.06.2022 23:27 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 19:52 Ответить
Выгладит смешно. Но в этот раз не особенно понял о чём они там.
показать весь комментарий
20.06.2022 21:36 Ответить
Гарного пістрона йому вставили мабуть
показать весь комментарий
20.06.2022 19:54 Ответить
Timeo Danaos et dona ferentes (бойтесь данайцев, дары приносящих)(с
показать весь комментарий
20.06.2022 19:56 Ответить
Жодного коменту. Від повії вірності сподіватися марно- спалиш надармо час,,нерви , гроші і здоров'я. Це що до мадярів.
показать весь комментарий
20.06.2022 19:58 Ответить
Точно ***** Здохло...
показать весь комментарий
20.06.2022 20:03 Ответить
А шо ж такое случилося?
показать весь комментарий
20.06.2022 20:06 Ответить
А нам глубоко пох. Орбану веры нет.
Пусть нюхает чемоданы кремля.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:08 Ответить
Це було б занадто очевидно,як би Угорщина виступила проти.Орбан не такий примітивний як інколи здається.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:08 Ответить
******* кто-то лещей отвесил?
показать весь комментарий
20.06.2022 20:14 Ответить
Це треба ж. Сам Орбан. Мовчав мовчав і вирішив підтримати.
показать весь комментарий
20.06.2022 20:32 Ответить
Он и против нашего вступления а ЕС вроде не особо был против. У него главная задача НАТО зарубать. А остальное уже побочное
показать весь комментарий
20.06.2022 21:02 Ответить
Буде вийоббікуватися - подзвонимо друзям, вони його знов нагнуть.
показать весь комментарий
20.06.2022 23:29 Ответить
Яке щастя!)))
показать весь комментарий
20.06.2022 21:18 Ответить
Оо, подличился таки
показать весь комментарий
20.06.2022 21:19 Ответить
Вам теперь следующее задание. Сделать Орбана украинцем 😀
показать весь комментарий
20.06.2022 21:37 Ответить
я этому ******** не верю!
показать весь комментарий
20.06.2022 21:38 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2022 21:56 Ответить
вот что животворящая ********* делает=) но и тут путинская шлюха умудрилась в позу стать, привязав Грузию и БиГ. Надеяться, падла, таким образом усложнить и заиграть =) Видно, одной ********* недостаточно!
показать весь комментарий
20.06.2022 22:47 Ответить
Щось у лісі здохло… ти диви, воно почало думати
показать весь комментарий
20.06.2022 23:56 Ответить
в ес политику определяют немцы.как они скажут.так он и будет делать.
показать весь комментарий
21.06.2022 01:50 Ответить
******* дійшло що труба нафтопроводу "Дружба" стара-іржава і може репнути випадково звичайно.
показать весь комментарий
21.06.2022 09:49 Ответить
 
 