Глава МИД Польши Рау о статусе кандидата в ЕС для Украины: "Похоже, дело уже решено"

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что на заседании Совета ЕС не было противников предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Состоялась дискуссия относительно статуса кандидата для Украины, и в результате сейчас трудно предположить, что Украине этот статус не предоставят. В этом отношении действительно было согласие. Похоже, дело уже решено", - сказал Рау.

Как отмечается, впервые существует столь четкая позиция стран-членов ЕС относительно предоставления Украине статуса кандидата. На прошлой неделе Франция и Германия согласились на статус кандидата, но, например, у Нидерландов были сомнения, но в понедельник во имя единства ЕС они перестали выдвигать какие-либо возражения. Это касается и других стран, ранее выражавших определенный скепсис по этому вопросу.

Как ожидается, в четверг вечером главы государств и правительств, которые встретятся на саммите в Брюсселе, официально единогласно заявят, что Украина получает статус кандидата на вступление в ЕС.

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