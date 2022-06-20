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Зеленский о переговорах по разблокированию портов: Нет гарантий, что Россия не атакует с моря

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина ведет сложные переговоры по разблокированию портов, что позволит наладить экспорт, но прогресса пока нет.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения в страны-участницы Африканского союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он проинформировал, что сейчас идет работа над построением новой логистики поставок. По его словам, в настоящее время на украинских элеваторах хранится более 25 млн тонн зерна.

Зеленский рассказал о попытках наладить экспорт по железной дороге и через порты соседних стран, чтобы прошлогодний и урожай этого года смогли попасть к потребителям. Однако, констатировал он, по новым маршрутам удается направлять значительно меньший объем и в течение более длительного времени, что в итоге делает поставки более дорогими.

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"Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать наши украинские порты. Но вы видите – прогресса пока нет. Потому что пока не найден реальный инструмент, чтобы гарантировать, что Россия не атакует их (порты – ред.) снова", - добавил глава Украинского государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина была одним из основных европейских производителей удобрений. Он сообщил, что сейчас производство фактически остановилось из-за войны войны.

"У части производителей нет сырья и возможности даже работать – из-за угрозы российских ракетных ударов и других последствий военных действий. Часть предприятий уже находится в зонах боевых действий и просто разгромлена российскими войсками", - рассказал Президент.

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Зеленский подчеркнул, что продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока идет колонизаторская война Российской Федерации против Украины, пока заблокированы украинские порты.
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Топ комментарии
+10
Дуже цікаво про зерно, що миші з'їли.
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20.06.2022 20:44
+8
Даже есть гарантия, что нападёт.
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20.06.2022 20:45
+6
Спочатку треба закрити Чорне море кацапським кораблям, не дивлячись військовий він чи ні. Топити кацапів в Чорному морі без жалю.
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20.06.2022 20:45
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Дуже цікаво про зерно, що миші з'їли.
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20.06.2022 20:44 Ответить
Даже есть гарантия, что нападёт.
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20.06.2022 20:45 Ответить
Спочатку треба закрити Чорне море кацапським кораблям, не дивлячись військовий він чи ні. Топити кацапів в Чорному морі без жалю.
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20.06.2022 20:45 Ответить
т.е. отдавать наших АЗОВцев (не одного, не 10 и даже не 100) под непонятные гарантии не пойми кому - ума хватило и доверия как бы тоже....
ну так может доверься тем кто и там прогарантировал ??? или таки кинули??? шо с АЗОВами?? а???
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20.06.2022 20:50 Ответить
Там просто здавали в полон без жодних гарантій. Але назвали це евакуацією.
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20.06.2022 21:26 Ответить
Обов'язково атакує! В людей зі здоровим глуздом та тверезим розумом,навіть сумнівів немає.
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20.06.2022 20:52 Ответить
Задовбало твоє риготиння кумарне, ні зернини здорового глузду ніколи не чутно. ПРЕЗ, і все.
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20.06.2022 21:14 Ответить
Немає гарантій, що Росія не атакує з моря Джерело: https://censor.net/ua/n3349136

Найліпшою гарантією - буде прискорення знищення основних кораблів Чорноморського флоту РФ !!!
А початок уже є ! І непоганий !!!
Потрібне продовження - там не так багато суттєвого і залишилося
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20.06.2022 21:15 Ответить
Хіба це не було зрозуміло з самого початку?
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20.06.2022 21:22 Ответить
кацапам доверять нельзя ни при каких обостоятельствах
нужно быть дважды дураком чтобы повторять ошибки Иловайска
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20.06.2022 21:55 Ответить
Надо затребовать выведения Черноморского флота в Соедиземное море, после чего сразу разминируем и открываем порты. От такой наглости кого-то из окружения бункерного упыря карачун схватит
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20.06.2022 23:17 Ответить
 
 