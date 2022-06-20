23 808 48
Рашисты нервничают, что стали известны украинской разведке: "П#здец как стремно теперь. Не знаю, доживу ли до свадьбы", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты вместе с родственниками и знакомыми нервничают из-за перехвата их разговоров с признанием в военных преступлениях, совершенных в Украине.
Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР, передает Цензор.НЕТ.
Оккупант ссорится с невестой, что она выспрашивала у него информацию об убийстве украинских военнослужащих и этот разговор был перехвачен. "Ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают?"
Девушка нервничает, что стали известны ее личные данные и переживает, доживет ли она до свадьбы: "Меня всю трясет! … Не знаю, доживу ли я до свадьбы своей здесь".
Топ комментарии
+65 Старый зольдат
показать весь комментарий20.06.2022 20:52
+43 Alexander DGuess
показать весь комментарий20.06.2022 20:55
+40 Georg Lotar Georg Lotar
показать весь комментарий20.06.2022 20:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
свинособачью свадьбу.
Так це через їхніх же ботів які майже під усіма відео кричать в три горла "ето фєйк", а потім дивуються що все насправді.
Ну добре - дівчина молода, вона не розбирається, задає питання... Якого ТИ САМ язиком мелеш?
А потім ще і дівчину звинувачуєш? Хто тобі доктор, якщо в тебе язик дурний, як і ти сам?
Достаточно пригласить медсестру, которая его спросит "Зай, ну давай рассказывай!"
а теперь записали на 10 минут)))
гении
все обвиняет "женушку" будущую
а сам же все это говорил, молчал бы
https://vk.com/id153614557
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017825285654
"привітався" і сказав багато чого.
зміст - український Мосад формується
С нашим новым оружием московитские бабы по-любому замахаются рожать.
Дождались, что Россия сконцентрировала огромное количество БТГ и артиллерии на территории луганской области и естественно ведет наступление или прессинг - бл@дь, ну хоть както помешать этому можно было? Заминировать их железные дороги, подорвать базы с оружием и боеприпасами, уничтожать аэродромы, выводить из строя военные заводы.
Это ж, с@ка, не инопланетяне на нас напали, а такие же как и мы раздолбаи - никого специально вербовать ненадо, как например немцам в ВоВ, чтобы добыть инфу и осуществить диверсию, граница ж, *******, открыта, прошел и стреляй, куда глаза глядят.
**** наши военные стратеги ничего не сделали, чтобы поломать планы Путина?