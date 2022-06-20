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армия РФ (15397) война (46961) разведка (4005) перехват (319)

Рашисты нервничают, что стали известны украинской разведке: "П#здец как стремно теперь. Не знаю, доживу ли до свадьбы", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты вместе с родственниками и знакомыми нервничают из-за перехвата их разговоров с признанием в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Оккупант ссорится с невестой, что она выспрашивала у него информацию об убийстве украинских военнослужащих и этот разговор был перехвачен. "Ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают?"

Девушка нервничает, что стали известны ее личные данные и переживает, доживет ли она до свадьбы: "Меня всю трясет! … Не знаю, доживу ли я до свадьбы своей здесь".

Читайте также: "Это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Путин разрешил же", - оккупант рассказывает жене о воровстве в Украине. АУДИО
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Топ комментарии
+65
Не, утырок, 100% не доживешь. И ублюдков типа тебя твоя дегенеративная ***** не нарожает.
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20.06.2022 20:52
+43
Чмо якесь, сам язик розпустив ще й лаптєногу свою звинувачує...
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20.06.2022 20:55
+40
Хай нервують, їм тільки на користь! Ближче до інфаркту,або інсульту. Чи справедливої української кулі...
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20.06.2022 20:50
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Хай нервують, їм тільки на користь! Ближче до інфаркту,або інсульту. Чи справедливої української кулі...
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20.06.2022 20:50 Ответить
Не, утырок, 100% не доживешь. И ублюдков типа тебя твоя дегенеративная ***** не нарожает.
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20.06.2022 20:52 Ответить
нет. у свинособак нет свадеб.
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20.06.2022 20:53 Ответить
Кавказские и среднеазиатские кобели устроят самке свинособачью свадьбу.
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20.06.2022 21:38 Ответить
Кацапська свайба

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20.06.2022 22:33 Ответить
хватило мозгов свести и снимать...кто из них то кобель?
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20.06.2022 23:06 Ответить
Раша и Дырляша!
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21.06.2022 13:36 Ответить
"ты зачем вот эти вот вопросы, ты видишь разговоры перехватывают"
Так це через їхніх же ботів які майже під усіма відео кричать в три горла "ето фєйк", а потім дивуються що все насправді.
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20.06.2022 20:53 Ответить
ТібЄ пізДа
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20.06.2022 20:54 Ответить
Чмо якесь, сам язик розпустив ще й лаптєногу свою звинувачує...
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20.06.2022 20:55 Ответить
Че делать-че делать? Муравью член приделать. Печеньки вам в клеточку лаптеногие
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20.06.2022 20:59 Ответить
Здохніть обидві ці істоти!
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20.06.2022 21:00 Ответить
Піпець ідіот!

Ну добре - дівчина молода, вона не розбирається, задає питання... Якого ТИ САМ язиком мелеш?

А потім ще і дівчину звинувачуєш? Хто тобі доктор, якщо в тебе язик дурний, як і ти сам?
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20.06.2022 21:01 Ответить
Дівчині Ашот,засаджуючи ззаду підказав,як отримати 5 лямів рублів.👍
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20.06.2022 21:14 Ответить
Кровожадная она, с первых уст услышать подробности расстрела ! подруга рассказала как-то сухо без подробностей!
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20.06.2022 21:27 Ответить
Він мрець.
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20.06.2022 21:01 Ответить
Підар, у тебе є шанс один, дожити до землі
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20.06.2022 21:01 Ответить
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20.06.2022 21:03 Ответить
"Чо..чя...че...афигеть...чи...чу... " Тьфу *****, зомбилэнд таёжный.
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20.06.2022 21:12 Ответить
Та ти не переживай : ' До свадьби заживе' 😁
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20.06.2022 21:13 Ответить
А они что думают на Рашке они в безопасности? Выродков рашистских будем находить и через 10 лет по их норам
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20.06.2022 21:18 Ответить
Я так понимаю, что в плену это будет самый удобный товарищ. Не надо будет ни зачитывать про "Сказанное вами может...", "Не свидетельствовать против себя"...

Достаточно пригласить медсестру, которая его спросит "Зай, ну давай рассказывай!"
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20.06.2022 21:21 Ответить
треба її там трошки пощекотати і здоров'я поліпшити. все ж відомо. щоб безплідною ***** була.
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20.06.2022 21:21 Ответить
баба то очень тупая...
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20.06.2022 21:25 Ответить
Але вона набагато розумніше цього ублюдка!
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20.06.2022 23:12 Ответить
Пущай непириживаит, када иго сабаки сажрут и высрут гамно сабачие ей дастаницца.
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20.06.2022 21:27 Ответить
"у нас записали весь разговор 2 минуты"
а теперь записали на 10 минут)))
гении

все обвиняет "женушку" будущую
а сам же все это говорил, молчал бы
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20.06.2022 21:29 Ответить
здається найшов цю суку:
https://vk.com/id153614557

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017825285654

"привітався" і сказав багато чого.

зміст - український Мосад формується
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20.06.2022 21:36 Ответить
Поки до Мосада,необхідно створити психологічну службу(колектори чим тепер зайняті),яка буде в тилу противника тиснути на рідних орків- смс типу *связались с местными урками,тебя оценили в 900$,оплата произведена*.
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20.06.2022 22:18 Ответить
До похорон может и доживет.
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20.06.2022 21:36 Ответить
вынудила "мусчинку" секретики поведать! Кака стерва! Такое впечатление, по тону разговора, что дивчина на приколе )) Уже ждет компенсацию.. Не удивлюсь, если рядом под одеялом **..рь угорает, "друг семьи" т. с. )
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20.06.2022 21:39 Ответить
Любовная лирика козломордых может привести к трагедии. Надо было предохранятся по сексу, чтобы не плодить себе подобных и в эфире, чтобы СБУ не застукало.
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20.06.2022 22:15 Ответить
кацапы - брехливые, вороватые, кровожадные, сцыкливые животные.. даже не животные, а существа, аморфные андрофаги
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20.06.2022 22:59 Ответить
Как-то пох, доживёт он до свадьбы или настрогает байстрюков.
С нашим новым оружием московитские бабы по-любому замахаются рожать.
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20.06.2022 23:06 Ответить
Перехватывают разговоры, значит, знают координаты, откуда идет вызов - ну ******* туда чемто, чтобы мокрого места не осталось)
Дождались, что Россия сконцентрировала огромное количество БТГ и артиллерии на территории луганской области и естественно ведет наступление или прессинг - бл@дь, ну хоть както помешать этому можно было? Заминировать их железные дороги, подорвать базы с оружием и боеприпасами, уничтожать аэродромы, выводить из строя военные заводы.
Это ж, с@ка, не инопланетяне на нас напали, а такие же как и мы раздолбаи - никого специально вербовать ненадо, как например немцам в ВоВ, чтобы добыть инфу и осуществить диверсию, граница ж, *******, открыта, прошел и стреляй, куда глаза глядят.
**** наши военные стратеги ничего не сделали, чтобы поломать планы Путина?
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20.06.2022 23:25 Ответить
Ха-ха-ха. Ми вже йдемо до вас. Ми вже близько...
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21.06.2022 00:01 Ответить
Как насиловать детей и убивать безоружных - они "герои". А как самим отвечать, то "страшно". Отбросы!
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21.06.2022 00:21 Ответить
баба то до свадьбі доживет. Но не с тобой, а с Ашотом.
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21.06.2022 00:31 Ответить
Ти ба, весілля захотів. Ти мерзото здохнеш в Україні а подружку твою будуть трахати довго і нудно.
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21.06.2022 00:31 Ответить
"Зая" скоро получит вымпел и грамоту от майора Чернобаева.
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21.06.2022 00:39 Ответить
 
 