Пастернак, Достоевский и Толстой в школьной программе: Шкарлет говорит, что решения МОН еще нет
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Решение об исключении из учебных программ таких российских авторов, как Борис Пастернак, Лев Толстой и Федор Достоевский еще не принято.
Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил в эфире украинских телеканалов, отвечая на вопрос относительно того, точно ли эти авторы точно в прошлом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение еще не принято в отношении (их. – Ред.). Нам только в пятницу поступил проект экспертной группы, и мы его официально еще не изучали. Но в ближайшее время мы его обнародуем и примем решение", - проинформировал Шкарлет.
Он напомнил, что по поводу изменений в учебную программу работает соответствующая рабочая группа.
"Она (эта рабочая группа. – Ред.) - очень такая плотная и наполненая большим количеством специалистов, разного рода и сорта экспертов. При этом над обновлением содержания этой программы работали уже достаточно долго, в начале войны. Сейчас имеем определенный результат работы рабочей группы. Но при этом стоит отметить, что изменения внесены, и не все они однозначны", - заявил чиновник.
По его словам, МОН будет собирать не только рабочую группу по этому вопросу, но и других представителей Минобразования, и уже потом будет принято окончательное решение по этому, - совместно с Институтом модернизации содержания образования, с Академией педагогических наук, с Украинским институтом развития образования и т.д. содержания учебных предметов, особенно зарубежной литературы.
"Отдельно в программе МОН усиливает национально-патриотическое воспитание, отдельно в программу добавляет противоминную деятельность и т.д. Это те вещи, которые крайне необходимы для получения определенных знаний", - сказал Шкарлет.
Пожалуйста, подождите...
Омара Хайяма
Нізамі
Рабіндранат Тагор
Рамаяна
Упанішади
і т.п. , і т.д.
Накінець , можна і Камасутру - для 10-х класів
А то це усе читають своїм бажанням мінімум студенти ...
А такі речі , як «Злочин і покарання», «Ідіот», «Біси» і «Брати Карамазови»
Можна навязати і учням середньої школи
Звичайно ж протистояти російській агресії - головне завдання нашого народу. але треба не забувати й про оту духовну агресію, що навіть небезпечніша за військову. Бо за військову цивілізований світ накладає такі-сякі санкції і присилає немалу допомогу. А от із духовною агресією, яку підтримує значна 5 колона, нам приходиться боротися самостійно.
З якого дива протимінна програма стала національною, та ще й патріотичною? Це безпекова програма, якщо ти не знав!
Дивно, що педагог настільки недолугий, що плутає ці формулювання!
А чи дійсно він настільки добре розуміє предмет своєї роботи?
чи взяти будь-якого із расєйських пісатєлєй - там завжди можна знайти підтвердження російській ницості і бездуховності. той же Салтиков-Щедрін, Лєсков та хоч і Гоголь.
Гоголя не рухай - то наш письменник і його твори просякнуті українським духом !!!
Москалі і Шевченка хотіли прив"язати "до своїх" - як борця з кріпацтвом
Приключениям вокруг романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», похоже, нет конца. Последний по времени скандал разыгрался в этом году (2011) после того, как издатели книг по курсу американской литературы для школьников решили убрать звучащее из уст героя слово «ниггер», оскорбительное для афроамериканцев. Ревнители классики считают такое вмешательство в авторский текст кощунством.
Чтобы сделать книгу более приемлемой для современного читателя, исследователь творчества Марка Твена из Обернского университета Алан Гриббен при подготовке переработанного издания, включающего также «Приключения Тома Сойера», заменил слово «ниггер» на слово «раб». По словам Гриббена, учителя не дают школьникам читать книгу в оригинале, считая ее язык неполиткорректным.
Барбара Джонс возглавляет Офис интеллектуальной свободы при Американской библиотечной ассоциации, отслеживающий запреты на книги в библиотеках. По ее мнению, замена оскорбительных слов не только сведет на нет все усилия Твена, но и создаст прецедент для вмешательства цензуры в другие произведения:
«Мы считаем, что меняя тексты в соответствии с текущим политическим дискурсом, мы встаем на весьма скользкий путь и в конце концов начнем менять историю. Книги должны оставаться в первозданном виде, чтобы люди - учителя, библиотекари, родители - могли объяснить их значение следующим поколениям».
https://www.golosameriki.com/a/mark-twain-controversy-2011-01-30-114898014/192792.html
Якби не російська армія - російські книги мало кому у світі були б потрібні.
Українці читали б "руською мовою" (бо назву "Русь" ніхто б не вкрав). Казахи - казахською. Литовці - литовською, латиши - латишською, естонці - естонською. Молдавани - румунською, таджики - на фарсі. Вірмени й азербайджанці - кожен своєю. Білоруси, врешті-решт, - білоруською.
А що там напишуть представники воді, мордви й мері - цікавило б світ не більше, аніж література Ботсвани чи Парагваю (з усією до них повагою).
Не було б у провідних світових університетах кафедр "русистики" (хіба що славістики в цілому). Культурне середовище захоплювалося б видатним українським композитором Петром Чайковським та його польским колегою Михайлом Глінкою. Ніхто б не намагався зрозуміти "загадкову російську душу" - хіба що в загальній черзі, одразу після загадкової мадьярської та не менш загадкової хорватської.
Те, що називають "високою російською культурою", - суто імперський продукт, який ніколи б не з'явився, якби не триста років зовнішньої експансії (читай: збройної агресії). І так: в Пушкіні та Толстому, власне, нічого поганого немає. Окрім одного: їх завжди приносять завойованим народам на багнетах
А той непотріб про матушку русь і її п'яне бидло хто хоче, той хай в інеті шукає і читає.
1. шкарлет піdарас в обох смислах: і хорошому, і поганому
2.шкарлет призначений на свою посаду навіть не піdарасами, а звичайнісінькими зрадниками мимохіть, які просто силою випадку у 2019 року опинилися на теренах Батьківщини з украпїнськими пашпортами (та й то, підозрюю, не всі), а 73% недоробків, наслухавшися ге+ге та колгоспної шльондри масійчук, стадно побігли й обрали зеленого дебільониша
3. то чого ви очикуєте ви від цього пєdіка шкарлупа?... з таким самим успіхом на його місці могли опинитися хламідія, цьотка безмозгла та й будь який перший-ліпший уйоbок, яикй вчасно б приєднався до цієї "партії" пройдисвітів та піdарасів...
ps уваги порохоботів та інщих зацікавлених й не дуже осіб - за "криголама" "лєнінская кузня" я теж не голосував.
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты
Лайно!
Трактор в полi дир дир дир, ми за мир, ми за мир (Тичина)
Генiально.))))
Пришел гулять я в рощу нашу
И там у речки под дубком
Увидел спящую Наташу.
Вы знаете, мои друзья,
К Наташе вдруг подкравшись, я
Поцеловал два раза смело,
Спокойно девица моя
Во сне вздохнула, покраснела;
Я дал и третий поцелуй,
Она проснуться не желала,
Тогда я ей засунул *** -
И тут уже затрепетала.
Ай да Пушкін! Ай да сукін син!
Накажи, святой угодник,
Капитана Борозду,
Разлюбил он, греховодник,
Нашу матушку *****.
Хєніально, чо.
А Пушкін шутнік, однако.
В яких країнах їх вивчають ?
А поьім починається - пам'ятники задишай, твори обов'яхково вивчай... І найбридкіше - цідклм щиро.
Викорчовувати ще це виховання і викорчовувати.
З усіх, кого нам втокмачували, сприймала лише Лермонтова.
Чи лишила б якісь твори запоребрикових зараз ?
Можливо, щось для ілюстрації їхньої мерзенної сутності. Щоб наші діти знали, яка погань поки що живе на східному кордоні.
И вообще, литеретура (любая) в школьной программе должна быть только как факультатив (по желанию)!
Оттого русскую литературу и надо запретить. Она напрямую связана с пропагандой и её управлялась. Есть, конечно, исключение. Мое исключение это роман Замятина "Мы", но это лично мое мнение.
Кто-нибудь может назвать хоть ОДНО произведение школьной литературы, которое он прочитал ДОБРОВОЛЬНО?
Я вот НЕ могу.
То ли дело Майн Рид, Конан Дойль и библиотека приключений...