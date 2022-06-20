Бои уже идут в Северодонецкой промзоне, рашисты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в фейсбуке.

"Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня в огне все свободные населенные пункты области.

В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода Азот. Рашисты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами.

Целый день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Число жертв установить пока невозможно", - говорится в сообщении.

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Гайдай подчеркнул, что украинские защитники не находятся в окружении, более того – наносят существенные потери врагу. "Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами", - подчеркнул он.