РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11495 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
22 662 51
война (46961) Лисичанск (322) Северодонецк (602) Гайдай_ЛОГА (716)

Бои уже идут в Северодонецкой промзоне, рашисты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в фейсбуке.

"Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня в огне все свободные населенные пункты области.

В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода Азот. Рашисты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами.

Целый день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Число жертв установить пока невозможно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Утрачен контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, - Гайдай

Гайдай подчеркнул, что украинские защитники не находятся в окружении, более того – наносят существенные потери врагу. "Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами", - подчеркнул он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
щось не бачу як бубачка помер, але Херсон, Мелітопіль, Рубіжне, Маріупіль, Бердянськ, Геніческ, Ізюм, Енергодар і т.д - не віддав

добряче вам в очі сцуть, 73% концентрованим
показать весь комментарий
20.06.2022 22:00
+19
То я собі так думаю, що якщо б ти там був разом з Зе, то ви бы точно не віддали. Чи не так?
показать весь комментарий
20.06.2022 21:45
+16
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
20.06.2022 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну лисичанськ, надіюся, втримати буде значно легше. та й згори лупашити орків на території сіверодонецьку буде зручно без остраху нанести вогонь по своїм
показать весь комментарий
20.06.2022 21:25 Ответить
Это если трассу не перережут и не окружат наши войска в агломерации Северодонецк-Лисичанск иначе и оттуда надо будет выводить из-за угрозы окружения
показать весь комментарий
20.06.2022 21:29 Ответить
⚡️ Терорист Гіркін пише, що Чорноморський флот пішов на Одесу.

Вчасно нам Гарпуни поставили. Ой вчасно.
показать весь комментарий
20.06.2022 21:27 Ответить
а потом пойдет на дно
показать весь комментарий
20.06.2022 21:29 Ответить
Бички вже чекають
показать весь комментарий
20.06.2022 21:32 Ответить
.Під Гарпуни ? Ну тоді вони й.бнуті на всю голову . Нехай ідуть . .
Взагалі то гірькін іноді таке меле , шо - вуха в'януть ..
показать весь комментарий
20.06.2022 21:45 Ответить
От незрозуміло для кого/чого ця інформація так оперативно у ЗМІ? ТОВ. Г. немає інших клопотів?
показать весь комментарий
20.06.2022 21:32 Ответить
Надо признать ситуация критическая, главное не попасть в окружение, риск огромный, мое мнение надо отступать, они давят артиллерией, умножая все на ноль.
показать весь комментарий
20.06.2022 21:35 Ответить
Вибачте,але захисників і землю на нуль не помножити нікому.Це ваша думка,яка не відповідає дійсності . Де були ви до початку війни? Що сьогодні роздаєте поради
показать весь комментарий
20.06.2022 22:27 Ответить
Мы отступим и что поменяется , нас не будут давить артиллерией?
показать весь комментарий
20.06.2022 22:28 Ответить
Будут. Но хотя бы избежим ещё одной блестящей "эвакуации".
показать весь комментарий
20.06.2022 23:11 Ответить
За кількістью відосиків і інтерв'ю він саме цим і займається
показать весь комментарий
20.06.2022 21:35 Ответить
нашим давно ротация нужна.
показать весь комментарий
20.06.2022 21:34 Ответить
8 років? чи 3?
показать весь комментарий
20.06.2022 21:37 Ответить
То я собі так думаю, що якщо б ти там був разом з Зе, то ви бы точно не віддали. Чи не так?
показать весь комментарий
20.06.2022 21:45 Ответить
Ти ще один патєрпєлий?
показать весь комментарий
20.06.2022 21:51 Ответить
А там є що вмикати?
показать весь комментарий
20.06.2022 22:00 Ответить
А Ви пам'ятаєте, як у 2014 люди прямо з майдану йшли на схід захищати країну у кросівках та без форми, тому що армії, практично, не було? Чи пам'ять коротка? Якщо так, то тренуйте пам'ять.
показать весь комментарий
20.06.2022 22:22 Ответить
Каких сил было достаточно - давайте вспомним - номера и названия бригад, арты, танкистов. И, не забудьте, что это должно быть на начало 14 года. Да, и в крыму почти 80% армии перешло на сторону рашистов - жители крыма.
показать весь комментарий
20.06.2022 23:04 Ответить
Все Вам правильно людина каже, бо за військове відстоювання криму був лише Турчинський. А без наказу всі ті "бригади, арти, танкісти" не мали права стріляти.
показать весь комментарий
21.06.2022 00:04 Ответить
какой турчинский что ты несешь бот?
показать весь комментарий
21.06.2022 05:44 Ответить
щось не бачу як бубачка помер, але Херсон, Мелітопіль, Рубіжне, Маріупіль, Бердянськ, Геніческ, Ізюм, Енергодар і т.д - не віддав

добряче вам в очі сцуть, 73% концентрованим
показать весь комментарий
20.06.2022 22:00 Ответить
Начали освобождать при Порошенко от бандитов - сепаров Донецкую и Луганскую область, но вмешалось ***** и всё остановилось, с крымнашем вообще всё сложно из-за наличия войск *****рейха. Никто бы не воевал, как сейчас. Сейчас ситуация другая, мы защищаемся, выхода другого нет как биться насмерть, да и поддержка военная после полномасштабного вторжения на порядок больше.
показать весь комментарий
20.06.2022 22:01 Ответить
Андрей Саган

Недолугий підліток, дебіл чи палкий прихильник зебілів?
Пам'ять коротенька або свідомо брешеш?

Крим не віддали, а захищати було нічим, 5,5 тис. боездатних підрозділів було, а в Криму біля 25 тис. парашистів + зрадники-крисчани,
Порошенко став президентом 7 червня 2014, меньше ніж за 3 місяці звільнили 2/3 теріторії окупованного Донбасу, були вже на східних околиця Луганська,
забуло, чи не знало, еХсперД?
показать весь комментарий
20.06.2022 22:12 Ответить
Тобто ми мали і не віддавати нічого і готуватися? А готуватися до війни мали прямо на Майдані? Звідки ви зеленів дбіли тільки беретеся?
показать весь комментарий
20.06.2022 22:30 Ответить
Там статья є про ті часи. Не порівняти те 2014 і кошмар сьогодні . 2014 був миттєво, а 2019 мав час.
показать весь комментарий
20.06.2022 22:29 Ответить
Не звізди , Андлюша , бо тоді воювати було нічим , хіба що палками і лопатами !
показать весь комментарий
20.06.2022 23:25 Ответить
Вот токо одно но - в ЗСУ сейчас шо, исключительно HIMARS, Abrams и винтовки М16?
А в 2014 году еще арсеналы не успели спалить "миротворцы" и танки с хранения не все продали.
Скажи просто - забздело руководство, т.к. еще надеялись разрулить-договориться. *****, не првительства у нас в Украине, а сплошные решалы!
показать весь комментарий
21.06.2022 13:10 Ответить
ты гандон кацапский иди на хрен со своим зеленским и его кремлевским кодлом
показать весь комментарий
21.06.2022 05:42 Ответить
А хто таке аж - 8 лет расказивал ? . От набуя видавати бажане за дійсне .?
8 років русню дійсно вважали другою армією світу і боялись . Але виявилось що кацапня зовсім не термінатори , і дохнуть як мухи , і накладають в штанці у разі небезпеки і все інше .. Звичайні люди яким теж страшно ( хоча - які вони нах -люди ) .

А те що зброї в них набагато більше ніж у нас , хоча і старої ще - совдепівської , секретом і не було ніколи .
показать весь комментарий
20.06.2022 21:59 Ответить
Каждый человек в момент смерти и несколько минут после нее кладет себе в штаны или в кровать - анатомия.
А вот насчет оружия, то да - сейчас орки тупо превращают численное преимущество в результат.
А нам нужно оружие, т.к. свое просрали и продали успешные керманичі-корчмарі!
Дать могут друзья, но их нужно было завести, а не поиметь и ласково сосать.
Теперь им нужно присмотреться и поверить... И похоже, что дают они оружие сейчас армии, зажав нос и поморщивщись от присутствия при этом Зеленых Слуг Урода...
показать весь комментарий
21.06.2022 13:18 Ответить
Боюсь что-то дурное ляпнуть, но лучше уже сейчас отойти в Лисичанск. Надеюсь наши уже это делают. Постараться не дать перерезать трассу и сберечь наших воинов, медиков и людей уже в укрепрайонах Лисичанска
показать весь комментарий
20.06.2022 21:36 Ответить
Согласен, держались до последнего, надо недопустить перерезать трасу, если невозможно то надо отступать, жизни дороже.
показать весь комментарий
20.06.2022 21:44 Ответить
Партизаны!!! Помогите, чем и как сможете! Вы же есть - и можете сделать то, что надо - времена такие суровые настали, ребята. Удачи всем патриотам Украины, которые успешно демелитаризуют и обскопляют орду!
показать весь комментарий
20.06.2022 21:39 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
20.06.2022 21:41 Ответить
Понятно шо там тяжёлая ситуация. Но если бы там было как тут сказано то вряд ли туда б гаранта повезли. Быстрей всего нагнетают зачем то. Может поготавливают мнение к догоаорняковой сдаче Лисичанска.
показать весь комментарий
20.06.2022 21:57 Ответить
А ты уверен, что снимали во внутреннем дворе Дворца Украина - знакомое и испытанное место по съемкам Квартала. Я удивляюсь как еще Зеленский из пулемета орка в плен не взял - Митяя призванного...
показать весь комментарий
21.06.2022 13:20 Ответить
Черговий Сталінград ? Донецький аєропорт ?
Чи Дебальцево з Іловайськом ?
показать весь комментарий
20.06.2022 22:35 Ответить
Все буде ок. наші вистоять і перемолотять всіх орків на фарш😠
В Луганську всі морги забиті орками , аж до стелі ,
І уявіть собі , наразі трупи орків складають біля моргу , при температурі більше 30- и градусів тепла !!
показать весь комментарий
20.06.2022 23:33 Ответить
Deržites bratiški.Jesli bi u lisovo nebilo jadernogo oružia dāsno bi tisači tomagavkov nokriti moskvu.SLAVA UKRAINE
показать весь комментарий
20.06.2022 23:53 Ответить
 
 