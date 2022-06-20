Бои уже идут в Северодонецкой промзоне, рашисты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в фейсбуке.
"Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня в огне все свободные населенные пункты области.
В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода Азот. Рашисты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами.
Целый день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Число жертв установить пока невозможно", - говорится в сообщении.
Гайдай подчеркнул, что украинские защитники не находятся в окружении, более того – наносят существенные потери врагу. "Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами", - подчеркнул он.
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Вчасно нам Гарпуни поставили. Ой вчасно.
Взагалі то гірькін іноді таке меле , шо - вуха в'януть ..
добряче вам в очі сцуть, 73% концентрованим
Недолугий підліток, дебіл чи палкий прихильник зебілів?
Пам'ять коротенька або свідомо брешеш?
Крим не віддали, а захищати було нічим, 5,5 тис. боездатних підрозділів було, а в Криму біля 25 тис. парашистів + зрадники-крисчани,
Порошенко став президентом 7 червня 2014, меньше ніж за 3 місяці звільнили 2/3 теріторії окупованного Донбасу, були вже на східних околиця Луганська,
забуло, чи не знало, еХсперД?
А в 2014 году еще арсеналы не успели спалить "миротворцы" и танки с хранения не все продали.
Скажи просто - забздело руководство, т.к. еще надеялись разрулить-договориться. *****, не првительства у нас в Украине, а сплошные решалы!
8 років русню дійсно вважали другою армією світу і боялись . Але виявилось що кацапня зовсім не термінатори , і дохнуть як мухи , і накладають в штанці у разі небезпеки і все інше .. Звичайні люди яким теж страшно ( хоча - які вони нах -люди ) .
А те що зброї в них набагато більше ніж у нас , хоча і старої ще - совдепівської , секретом і не було ніколи .
А вот насчет оружия, то да - сейчас орки тупо превращают численное преимущество в результат.
А нам нужно оружие, т.к. свое просрали и продали успешные керманичі-корчмарі!
Дать могут друзья, но их нужно было завести, а не поиметь и ласково сосать.
Теперь им нужно присмотреться и поверить... И похоже, что дают они оружие сейчас армии, зажав нос и поморщивщись от присутствия при этом Зеленых Слуг Урода...
Чи Дебальцево з Іловайськом ?
В Луганську всі морги забиті орками , аж до стелі ,
І уявіть собі , наразі трупи орків складають біля моргу , при температурі більше 30- и градусів тепла !!