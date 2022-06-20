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разведка (4005) Запорожская область (2247)

Из-за козы в Запорожской области оккупанты пострадали от своих растяжек, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

коза

Во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области захватчики наставили растяжки вокруг больницы. Местная коза взорвала рашистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области в помещении местной больницы разместились около 40 военных оккупационных армий.

"С целью "круговой охраны" они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде "растяжек", - сказано в сообщении.

После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное "обезвредило" несколько гранат.

В результате цепного износа боеприпасов несколько рашистов получили ранения различной степени тяжести.

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Топ комментарии
+153
А коза? Хер с ними, с зверями, шо с козою?
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20.06.2022 21:28
+111
Надіюсь коза вижила , наступний раз дайте їй бронік та каску
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20.06.2022 21:30
+86
Українській козі-респект...
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20.06.2022 21:27
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Українській козі-респект...
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20.06.2022 21:27 Ответить
Надіюсь коза вижила , наступний раз дайте їй бронік та каску
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20.06.2022 21:30 Ответить
І орден.
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20.06.2022 21:39 Ответить
Орден лени и две недали.
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20.06.2022 21:55 Ответить
Я також за козу переживаю.
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20.06.2022 22:21 Ответить
А бджоли, рудий ліс,качки...все живе і натуральне проти орків
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20.06.2022 22:14 Ответить
Шкода тварину, загинула через сволоту...
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20.06.2022 22:28 Ответить
І це ми ще отруйних бойових гусей не випускали
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21.06.2022 00:26 Ответить
А коза? Хер с ними, с зверями, шо с козою?
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20.06.2022 21:28 Ответить
это не звери, а хаотичный набор молекул
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20.06.2022 22:43 Ответить
Кізоньку жаль... Сама загинула,але кацапів таки приговорила!
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20.06.2022 21:29 Ответить
где написано что она погибла?
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20.06.2022 21:31 Ответить
ні-ні...ну шо ж так отразу...вона ж не камікадзе!! во на ж місцева і підготувала шляхи відскоку...
(хай живе і партизанить далі !!! дереза така!!!)
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20.06.2022 21:37 Ответить
Ні, я хочу вірити, що наша кізочка - жива !
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21.06.2022 01:39 Ответить
коза-бандеровка!
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20.06.2022 21:31 Ответить
Кацапи думали, що коза це сваи, сестра по розуму, так би мовити...
Але навіть коза не сприйняла таких "братів"...
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20.06.2022 21:34 Ответить
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20.06.2022 21:38 Ответить
Красуня!
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20.06.2022 21:34 Ответить
Пофіг на тварин, що з козою?
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20.06.2022 21:35 Ответить
Як там наша коза???
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20.06.2022 21:37 Ответить
Епічно

Кози проти козломордих 40:1
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20.06.2022 21:38 Ответить
***
какая боль какая боль
козломордые - коза... 40 : 0
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20.06.2022 21:44 Ответить
ну думаю, якщо вона змогла не підірватися на першій...то й змогла вберегтися... вони такі розумні!!!
(ну повинний жеж в цьому шоу бути нappy еnd )))
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20.06.2022 21:40 Ответить
люди не постраджали
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20.06.2022 21:40 Ответить
Биокозёл Степан Бандера пост сдал!
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20.06.2022 21:41 Ответить
Козу записати у штат і поставити на довольство!
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20.06.2022 21:43 Ответить
- Чому коза це зробила?
- In the name of Goat Satan Chaosbaphomet, ясен пінь!

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20.06.2022 21:44 Ответить
Навіть тварини всіляко сприяють відправленню супостатів на концерт кобзона! Бойова українська коза! Хо хо. Кадиров з горя імпотенцію заробить після такої новини
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20.06.2022 21:47 Ответить
Кадиров не козо-об вiн овце-об.
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21.06.2022 08:08 Ответить
Козлячие войска!!! Новая марка от укрпошти.
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20.06.2022 21:48 Ответить
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20.06.2022 21:49 Ответить
"Good morning sir, do you have a minute to talk about our lord Satan?"
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20.06.2022 23:26 Ответить
Бе-бе-бе Україні. Героям бе-бе-бе - відповіла коза-ССОшник
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20.06.2022 21:50 Ответить
Кози мекають !
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21.06.2022 01:41 Ответить
Біологічна зброя працює!
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20.06.2022 21:52 Ответить
Було б чемно встановити героїчній козці пам'ятник хоча б цьому раойні. Бодаймо ж разом свинло болотних!
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20.06.2022 21:53 Ответить
чотиринога тварина знешкодила двоногих тварин
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20.06.2022 21:55 Ответить
Партизанская коза. А рашисты сейчас в конкретном страхе. Место вроде бы безопасное, охрану можно выставить, а они обвешались растяжками. Я представляю сколько русозверей утилизируется и калечится по всей Украине, когда они ночью идут за шнапсом и вещами, а потом назад.
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20.06.2022 21:56 Ответить
Козу нагородити, моZZковитам премію Дарвіна.
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20.06.2022 22:00 Ответить
Бандерокоза.
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20.06.2022 22:15 Ответить
Коза і орки в Кінських Роздорах. Коза перемогла
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20.06.2022 22:31 Ответить
Коза похоже не простая, зомбированая в американских лабораториях на рашистов. Соловьев и Симонян такое не пропустят...
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20.06.2022 22:57 Ответить
Коза отомстила извращенцам за всё, что оvцейобы с ней делали.
Кoза и овца по ряду параметров, видать, очень схожи.
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20.06.2022 23:03 Ответить
Велика подяка Бандерiвськой Козi - цей сценарій увійде до підручника історії України та поштова марка також.
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20.06.2022 23:08 Ответить
Кози завжди були розумнішими за баранів
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20.06.2022 23:10 Ответить
Навіть кози проти кацапів
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20.06.2022 23:14 Ответить
Це так. Бо Бог сотворив цапа, а чорт -- кацапа. (с) Народне прислів'я.
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20.06.2022 23:30 Ответить
Верна поговорка, не рой другому яму, - сам в неё попадёшь!
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20.06.2022 23:18 Ответить
Волнует судьба козы.
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20.06.2022 23:33 Ответить
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20.06.2022 23:41 Ответить
Бандерська коза
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20.06.2022 23:44 Ответить
Оця коза - це саме з того легендарного гуско-качко-кото-собако "лабораторної" бригади, про яку так натужно надриваючись розповідали усі кацапські пропагандони!😱 В нас ще є у запасі і бобри-диверсанти, і супер-білки шо тихцем залазять у штани кацапів та тягнуть їх "горіхи у дупло"- та й там їх "лускають"!🤣😆 І недарма ж у нас є така "козоводка": про козу-дерезу, за три копи куплену, на три боки луплену, яка сколе москаляку рогами, тупне його копитами - тут кацапу й смерть!
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21.06.2022 00:00 Ответить
Колоритные у нас названия сел.
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21.06.2022 00:34 Ответить
Я Коза-Дереза, за три копи куплена,
На півбоку луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету - тут тобі смерть!(с)
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21.06.2022 01:40 Ответить
...In Nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi!

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21.06.2022 16:54 Ответить
Пожалуйста, придумайте что-то круче. Следующая новость должна быть "Рашисты не смогли ехать дальше на танках, потому что кошка нагадила на гусеницы". Верх журналистики. Конченая пропаганда.
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21.06.2022 01:54 Ответить
Таке враження, що ви начебто випробовуєте борошна за частку рашистів, яких ЗСУ перуть з особи землі - а в них нема сечі виконати хоча б якесь стратегічне завдання.
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21.06.2022 04:04 Ответить
Конские Раздоры переименовать Козью Атаку! 🐐
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21.06.2022 13:40 Ответить
Буде файна назва для Satanic Black Metal групи а-ля ґешпанський Wargoatcult...

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21.06.2022 14:00 Ответить
P.S.: а якщо десь на теренах України якесь цаписько зґвалтує рашистів - можна буде згадати бразильський гурт "Цаписька" (ака "Козлуй", а в оригіналі Goatpenis)

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21.06.2022 14:15 Ответить
 
 