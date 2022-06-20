Из-за козы в Запорожской области оккупанты пострадали от своих растяжек, - разведка
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Во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области захватчики наставили растяжки вокруг больницы. Местная коза взорвала рашистов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны.
Отмечается, что во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области в помещении местной больницы разместились около 40 военных оккупационных армий.
"С целью "круговой охраны" они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде "растяжек", - сказано в сообщении.
После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное "обезвредило" несколько гранат.
В результате цепного износа боеприпасов несколько рашистов получили ранения различной степени тяжести.
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(хай живе і партизанить далі !!! дереза така!!!)
Але навіть коза не сприйняла таких "братів"...
Кози проти козломордих 40:1
какая боль какая боль
козломордые - коза... 40 : 0
(ну повинний жеж в цьому шоу бути нappy еnd )))
- In the name of Goat Satan Chaosbaphomet, ясен пінь!
Кoза и овца по ряду параметров, видать, очень схожи.
На півбоку луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету - тут тобі смерть!(с)