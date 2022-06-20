Из-за козы в Запорожской области оккупанты пострадали от своих растяжек, - разведка

Во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области захватчики наставили растяжки вокруг больницы. Местная коза взорвала рашистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области в помещении местной больницы разместились около 40 военных оккупационных армий.

"С целью "круговой охраны" они рассредоточили по периметру больницы взрывные устройства в виде "растяжек", - сказано в сообщении.

После этого с территории одного из близлежащих хозяйств зашла коза. В результате хаотического движения животное "обезвредило" несколько гранат.

В результате цепного износа боеприпасов несколько рашистов получили ранения различной степени тяжести.

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