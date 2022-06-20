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20 июня уничтожено 106 рашистов, 20 единиц техники и 2 склада боеприпасов оккупантов – ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские оккупанты 20 июня потеряли 106 человек личного состава, 20 единиц техники и два склада боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Схід".

Сегодня, 20 июня, потери врага составили: личного состава – 106, танков – 1, БТР – 1, МТЛБ – 2, артиллерийских систем – 2, минометов – 5, АТТ – 7, БПЛА – 2, складов с б/п – 2", – говорится в сообщении.

Смотрите также: ВСУ ударили по "вышкам Бойко". ВИДЕО
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Топ комментарии
+19
ВІРИМО в ЗСУ !!!
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20.06.2022 22:36
+14
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20.06.2022 22:38
+10
Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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20.06.2022 22:32
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Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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20.06.2022 22:32 Ответить
Наступающая сторона должна больше терять.
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20.06.2022 22:32 Ответить
Ну так це якщо оборона підготовлена і адекватне керівництво у підрозділах.
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20.06.2022 22:53 Ответить
ВІРИМО в ЗСУ !!!
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20.06.2022 22:36 Ответить
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20.06.2022 22:38 Ответить
награвся? передай іншому!
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20.06.2022 22:47 Ответить
Всі кацапи , які прийдуть на нашу землю, будуть знищені 😠
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20.06.2022 22:39 Ответить
Сегодня на Харьковщине, как я понимаю, успехи. Молния пишет, что 200 орков после поражения разбежалось по Изюмскому лесу
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20.06.2022 22:41 Ответить
"Отака х...ня, малята." (с) Дід Панас.
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20.06.2022 22:42 Ответить
якщо хтось поклав око на твою землю, це око зайве...
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20.06.2022 22:46 Ответить
и молодая не узнает, каков у орка был конец...
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20.06.2022 22:55 Ответить
Инфа неточная...поскольку на острове Змеиный подохло от 10 до 100 крыс путлера...плюс обслуга вышек Бойко...которые этот негодяй скомуниздил при Индюковиче за счёт Госбюджета...
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20.06.2022 23:00 Ответить
Потери на острове Змеином и на вышках это к командованию "Юг", а не "Восток"
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20.06.2022 23:13 Ответить
Но если так, то завтра-послезавтра может быть не +150-250 орков, а 400 в общих сводках Генштаба
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20.06.2022 23:14 Ответить
 
 