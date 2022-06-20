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20 июня уничтожено 106 рашистов, 20 единиц техники и 2 склада боеприпасов оккупантов – ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты 20 июня потеряли 106 человек личного состава, 20 единиц техники и два склада боеприпасов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Схід".
Сегодня, 20 июня, потери врага составили: личного состава – 106, танков – 1, БТР – 1, МТЛБ – 2, артиллерийских систем – 2, минометов – 5, АТТ – 7, БПЛА – 2, складов с б/п – 2", – говорится в сообщении.
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