РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13218 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
82 353 321
культура (808) Ратушный (19) активист (619) Офис Президента (1695) Арестович Алексей (327)

Арестович посетовал на украинских активистов и назвал их "г#ндонами". Ему напомнили о погибшем в бою с россиянами Романе Ратушном

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арестович

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался по поводу активистов в украинской культуре и обществе и проиллюстрировал свой пост мемом о г#ндоне. Такое заявление Арестовича прозвучало на второй день после похорон активиста Романа Ратушного, что вызвало возмущение у части общества.

"Украинская культура поражает и восхищает.

До тех пор, пока туда не допустили активистов.

В мире нет ни одного человека, который бы почувствовал украинскую музыку и не увлекся.

Потому что там нет активистов.

Смотрите также: Офис Президента: В российской армии очень талантливые командиры. ВИДЕО

Украина доминирует в киберспорте – активисты еще не добрались.

Агроинновации, банкинг, электронное государство, даже Вооруженные силы - мы демонстрируем мировые образцы, от которых он безумствует и желает дотянуться.

Пока нет активистов.

Современная украинская литература хороша там, где смогла отстоять себя от активистов.

Не знаю, как там украинский секс (давно там не был), но дайте угадаю - мир желает его безумно или там уже успели появиться наши активисты?" - написал Арестович и запостил мем о г#ндоне.

Арестович посетовал на украинских активистов и назвал их г#ндонами. Ему напомнили о погибшем в бою с россиянами Романе Ратушном 01

"Офис президента Украины, это можно считать позицией всей вертикали? Если нет, то заберите у никчемного доступ к сети, пожалуйста. Хочется написать о многих и подробно, но в первую очередь мне сложно вложить в голову, как можно писать это через два дня после прощания страны с Романом Ратушным. Это плевок и позор", - прокомментировал пост Арестовича журналист Максим Опанасенко.

Смотрите также: С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+117
Походу эта мразота вообще края потеряла.
показать весь комментарий
20.06.2022 23:46
+109
Непотріб
показать весь комментарий
20.06.2022 23:46
+79
Невеликого ума человек, который вдруг почувствовал себя великим)
показать весь комментарий
20.06.2022 23:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
матерится может и не надо, но изначально все нынешние неприятности и гибель людей из-за активистов
показать весь комментарий
21.06.2022 16:18 Ответить
Обоснуй,кто такой активист по-твоему?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:33 Ответить
Ти **#нько Mikhaylo Ganzha якщо вважаєш ***** активістом, він просто ***** - син сатани.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:39 Ответить
Арестовичичь и ********, слова синонимы
показать весь комментарий
21.06.2022 16:21 Ответить
Краще дєрьмаку самому довести люську до самогубства. Бо піде паровозом. Я розумію,що люська потрібна для збору негативу. Але це вже чорт зна що.🤦
показать весь комментарий
21.06.2022 16:32 Ответить
"Смилива" Люся Дристовіч (Арєстовіч) відкрий коменти у ФБ для усіх.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:37 Ответить
Якби в ОП було менше гандонів а більше активістів то мабуть би країну до такого не довели!!!
показать весь комментарий
21.06.2022 16:40 Ответить
І якби не активісти то деб ти (Арестович) був ,,сучий сину,,?????
показать весь комментарий
21.06.2022 16:41 Ответить
Кому ще не зрозуміло, що ця мразота працює на *****?!
показать весь комментарий
21.06.2022 17:46 Ответить
© арєстовічЪ - гандон™
показать весь комментарий
21.06.2022 20:37 Ответить
Як розпізнати ворога та ворожу пропаганду? Є золоте правило, хто атакує президента та уряд у війсковий час, ворог.
Це правило працює у всьому світі однаково. Особливо небезпечно, коли такий ворог прикривається чиїмось світлим им'ям
показать весь комментарий
21.06.2022 20:39 Ответить
Атакувати українське можна ?
Поясніть чому дристовищ не може стулити свою пельку ?
показать весь комментарий
21.06.2022 21:32 Ответить
Тепер я його тільки так буду називати- г***он!!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
21.06.2022 21:19 Ответить
Він явно перегрівся! Пора на відпочинок за свій рахунок!
показать весь комментарий
21.06.2022 22:40 Ответить
Шлюха арестович звичайне кацапське бидло
показать весь комментарий
22.06.2022 00:47 Ответить
Та це було і раніше зрозуміло. Питання в тому хто і навіщо піарить самого хама і його висєри
показать весь комментарий
22.06.2022 09:22 Ответить
вы и пиарите.уже 4 страницы накарябали.
показать весь комментарий
25.06.2022 19:23 Ответить
Цього придуря треба в шию гнати
показать весь комментарий
25.06.2022 11:11 Ответить
ця істота - агент ФСБ, який з усіх сил старається посіяти свару в українському суспільстві. Може знайдеться якась смілива людина, яка б подарувалa б йому гранату без чеки?
показать весь комментарий
25.06.2022 17:34 Ответить
Якщо люську після цього не вишвирнуть з опи. тоді його пост\ мем можна вважати позицією преза і опи. тоді треба щось вирішувати. бо це на голову не налазить. це просто зрада України !
показать весь комментарий
27.06.2022 00:16 Ответить
Треба заблокувати канал ФЕЙГИН LIVE - YouTube . де весь час веде проросійську пропаганду гандон \ арестович ! Адже це гімно дивляться багато підписників. так що їх треба гнати з українського інформаційного простору ! І хай опа прокоментує всі ці мерзенні пости\меми. адже люся рахується радником опи. тому хай відповідає за свого недоумка.
показать весь комментарий
27.06.2022 00:33 Ответить
Страница 4 из 4
 
 