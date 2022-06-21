На пленных в Украине граждан США действие положений Женевских конвенций не распространяется, - Песков

Захваченные в плен во время боевых действий в Украине граждане США не имеют отношения к ВСУ, поэтому Женевские конвенции на них не распространяются.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Песков назвал пленных граждан США "солдатами удачи", участвовавших в незаконных операциях на территории Украины.

"Они участвовали в обстрелах наших военных, они угрожали их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления", – отметил пресс-секретарь Путина.

Песков заявил, что эти американцы не имеют отношения к украинской армии, и потому на них не распространяется действие положений Женевских конвенций.

Также читайте: РФ не планировала привлекать силы ОДКБ к войне в Украине, - Песков

Как сообщалось ранее, двое бывших американских военных – 39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Хюин попали в плен во время боевых действий с российскими агрессорами в Украине. Считается, что они первые американские военнослужащие, ставшие российскими военнопленными. Кроме того, представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно ранее – 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Гьюна.

До этого российскими войсками были захвачены в плен приехавшие защищать Украину иностранные военные-добровольцы, среди них трое британцев - Эйден Аслин, Шон Пиннер и Эндрю Хилл.

Британец Эйден Аслин переехал в Украину в 2018 году к девушке, пишет BBC. Вскоре он получил второе гражданство - Украины - и стал морпехом ВСУ. В начале апреля он должен был жениться на любимой, но не попал на собственную свадьбу, потому что защищал Мариуполь.

Шон Пиннер переехал в Украину вместе с женой и заключил с Вооруженными силами контракт, истекавший в конце 2022 года. После этого он собирался заниматься гуманитарной работой.

Марокканец Саадун Брагим переехал в Украину в 2019 году, потому что не смог найти работы на родине. Он поступил в КПИ, но не закончил обучение. В 2021 году он подписал трехлетний контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев. Речь идет об Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и Брагиме Саадуне.