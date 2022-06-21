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На пленных в Украине граждан США действие положений Женевских конвенций не распространяется, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

полонені,друк,хюїн

Захваченные в плен во время боевых действий в Украине граждане США не имеют отношения к ВСУ, поэтому Женевские конвенции на них не распространяются.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Песков назвал пленных граждан США "солдатами удачи", участвовавших в незаконных операциях на территории Украины.

"Они участвовали в обстрелах наших военных, они угрожали их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления", – отметил пресс-секретарь Путина.

Песков заявил, что эти американцы не имеют отношения к украинской армии, и потому на них не распространяется действие положений Женевских конвенций.

Также читайте: РФ не планировала привлекать силы ОДКБ к войне в Украине, - Песков

Как сообщалось ранее, двое бывших американских военных – 39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Хюин попали в плен во время боевых действий с российскими агрессорами в Украине. Считается, что они первые американские военнослужащие, ставшие российскими военнопленными. Кроме того, представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно ранее – 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Гьюна.

До этого российскими войсками были захвачены в плен приехавшие защищать Украину иностранные военные-добровольцы, среди них трое британцев - Эйден Аслин, Шон Пиннер и Эндрю Хилл.

Британец Эйден Аслин переехал в Украину в 2018 году к девушке, пишет BBC. Вскоре он получил второе гражданство - Украины - и стал морпехом ВСУ. В начале апреля он должен был жениться на любимой, но не попал на собственную свадьбу, потому что защищал Мариуполь.

Шон Пиннер переехал в Украину вместе с женой и заключил с Вооруженными силами контракт, истекавший в конце 2022 года. После этого он собирался заниматься гуманитарной работой.

Марокканец Саадун Брагим переехал в Украину в 2019 году, потому что не смог найти работы на родине. Он поступил в КПИ, но не закончил обучение. В 2021 году он подписал трехлетний контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.

Как сообщалось, так называемый "суд" в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины - марокканца и двух британцев. Речь идет об Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и Брагиме Саадуне.
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Топ комментарии
+64
Ипанутая кацапская "логика" - оказывается - обстреливать незаконно вторгшихся на территорию Украины российских солдат - это "преступление"...песков совсем долбанулся?
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21.06.2022 00:27
+44
А на полонених в Україні громадян *********?
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21.06.2022 00:26
+43
А на дочку Пескова?
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21.06.2022 00:30
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А на полонених в Україні громадян *********?
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21.06.2022 00:26 Ответить
І на цих недогромадян не поширюється. Хіба ж вони війну комусь об'являли? У них спецоперація, якщо не помиляюсь.
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21.06.2022 01:53 Ответить
Ипанутая кацапская "логика" - оказывается - обстреливать незаконно вторгшихся на территорию Украины российских солдат - это "преступление"...песков совсем долбанулся?
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21.06.2022 00:27 Ответить
Вони не контрактники, вони військовополонені і на них поширюються дії Женевської конференції. Вони не підписували контрактів. Вже сил немає слухати цю вусату гидоту Писькова.
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21.06.2022 07:44 Ответить
А на дочку Пескова?
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21.06.2022 00:30 Ответить
Малу курву під замок.Та й інших кацапських виб₴ядків зібрати .
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21.06.2022 08:52 Ответить
Ну... На вагнерівців, білорусів, сирійців, африканців вона теж НЕ ДІЄ!!!
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21.06.2022 00:30 Ответить
Мені от цікаво - ніби люди з бойовим досвідом (інших до іноземного легіону не беруть), але примудрилися так швидко потрапити в полон. Як таке могло статися?
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21.06.2022 00:31 Ответить
швидко? ти чи *****те чи прикидаєшся?
убл*док, візьми в руки зброю і побачимо, як "швидко" ти обіср*шся
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21.06.2022 00:43 Ответить
вы, бл*ди зашли на чужую землю и вы берете участь в обстрілах наших військових, загрожуете їхньому життю, и вы, будьте вы прокляты е*чие кацапы! Это имеено вы повинні понести відповідальність за скоєні злочини!!!! что вы с*ки вонючие забыли на нашей земле!? горите в аду! все!
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21.06.2022 00:32 Ответить
Візьміть в полон його пвськунів в всі проблеми вирішаться з ним
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21.06.2022 00:33 Ответить
типу цей підар виконує якісь конвенції
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21.06.2022 00:34 Ответить
Песьков , тварюка ти йоршата , а що роблять ваші орки на украінській
землі?

Тобто вам , клятим варварам і вбивцям можна нас вбивати , а захищати
нас не мають права люди з інших краін?

Будьте ви прокляті , москалі , навіки і ваші виродки також😡
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21.06.2022 00:36 Ответить
Якщо що, на лугандонівців Женевська конвенція не поширюється (вони ж громадяни України формально) і на кадирівців - бо вони не є членами кацапської армії, а відносяться до ментів і росгвардєйцев!
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21.06.2022 00:37 Ответить
А придурок кадирка казав, що вони - =пєхотінци= х**ла.
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21.06.2022 01:47 Ответить
Т.е., русского пилота-наемника, недавно взятого в плен, смело можно судить за терроризм. На него уж точно никакие конвенции не распространяются.
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21.06.2022 00:38 Ответить
відрізати кууху і скати , що таким і знайшли
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21.06.2022 00:42 Ответить
а до ********* цієї потвори закони відносяться?
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21.06.2022 00:40 Ответить
Складається враження, що піськов та лавров між собою змагаються, хто у їхній секті путіністів більш іпанутий.
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21.06.2022 00:42 Ответить
які брали участь у незаконних операціях на території України
Цікаво, а в яких законних операціях в Україні беруть участь кацапськи підораси? У ціх свіней що ***** скаже - то для них вже закон.
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21.06.2022 00:47 Ответить
Значит признать рашку страной террористом, а русских террористами - на тех тоже женевская конвенция не распространяется.
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21.06.2022 00:47 Ответить
Країна терористом не можна визнати інакше всі європейські країни, які ще купують у них газ зараз будуть автоматично країнами прихильниками тероризму. А ось країною прихильником тероризму визнати їх можна і давним-давно на часi.
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21.06.2022 07:48 Ответить
Стесняюсь спросить, а разве на спецоператоров эти положения распространяются?
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21.06.2022 00:47 Ответить
Добровольческий батальон входит в состав ВСУ - Письков шизофреник.
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21.06.2022 00:48 Ответить
От придурок... В нього ж син -- громадянин США. І у цього йолопа, Мєдвєдіка теж... Хтось, сподіваюсь, допиз*иться рівно до того, щоб обох їх нащадків випхали з США до так любого їх батькам кацапстану...
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21.06.2022 00:51 Ответить
А Мєдвєдкіна лічинка вже теж під санкціями. Десь нещодавно були про нього новини.
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21.06.2022 00:56 Ответить
Нє, не випхають. Не можуть, бо родичі Мєдвєдіка мають недоторканість, як і він сам. Допоки.
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21.06.2022 01:00 Ответить
Так медведу меншому уже скасували візу і грін-кард (він не громадянин США, мав лише право на споживання)... І після цього медведа особливо сильно понесло - почав таку маячню нести!
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21.06.2022 01:05 Ответить
Господи, Цензор, що за огидна реклама у вас знизу сайта в районі коментарів? Невже такий шановний ресурс не може відмовитись від цього клікбейтного гівна? Чи для того, щоб ви відмовились від цього кацапського гівна, треба створити петицію на сайті президента?
...
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21.06.2022 00:55 Ответить
на сина піськова обміняють
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21.06.2022 01:08 Ответить
Кто сильней тот и прав. Надо становиться сильными и тогда качать права.
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21.06.2022 01:09 Ответить
Щоб врятувати пасіку, вулик з зараженими невиліковним гнильцем бджолами, спалюють. З засрашею треба зробити так само. Людство повинно вижити.
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21.06.2022 01:12 Ответить
Набивает цену на обмне каким-нибудь очередным родственникам друзей личных овец кадырова.
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21.06.2022 01:23 Ответить
До сепаратистів "ДНР" і "ЛНР" женевська конвенція точно не застосовується. Всі вони терористи і злочинці. А ми їх "нянчимо"...
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21.06.2022 01:37 Ответить
Обьясните писькову, что на вагнеровцев и прочих мобиков тоже женевская конвенция не распространяется.. тут недавно такого пилота су-25 приземлили... можно эту тварь в африку продать... а кабаева еще нарожает..
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21.06.2022 01:40 Ответить
Вона і на членів вс рф не поширюється так як війна оголошена не була. З ними можна робити взагалі що завгодно.
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21.06.2022 01:47 Ответить
На полонених в Україні членів вс рф дія положень Женевських конвенцій не поширюється так як війна оголошена не була, а тому можна їх забивати з максимальними муками на м'ясо і розбирати живих в свідомості на органи.
Росія перша нас спровокувала. Тепер опущений Пєсков має бути покараний через переробку солдат вс рф на так потрібні людству органи.
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21.06.2022 01:46 Ответить
На росийских террористов и террористов ОРДЛО так же Женевская Конвенция не распространяется. Рашка же официально войну нам не обявила. Значит росийские солдаты- террористы и наемники.
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21.06.2022 01:53 Ответить
Якщо не тямиш - не "фантазуй" Агресивні дії Росії на території України згідно з міжнародним законодавством є війною "по факту" незалежно від того - оголошувала вона війну офіційно чи ні
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21.06.2022 02:17 Ответить
Дії Росії - гірше, ніж війна: це міжнародний тероризм.
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21.06.2022 06:01 Ответить
а що заважає громадянину штатів увійти до лав ЗСУ?
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21.06.2022 03:24 Ответить
Песков має бути у піску. Два метри вглиб.
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21.06.2022 03:43 Ответить
Песков сам военный преступник, призывавший к войне, что повлекло многотысячные жертвы.
По любому законодательству ему уже натикало.
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21.06.2022 04:43 Ответить
Во как военные преступники, виновные в подготовке и развязыванию агрессивной, захватнической войны,по которым и спец. органы создаются,для привлечения к ответственности, выворачиваются, типа "жертва, жертвы, сами во фсём сама виновата(ы)"!
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21.06.2022 06:11 Ответить
письков-недоживотное...оно должно быть уничтожено!!!!
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21.06.2022 06:15 Ответить
На полонених в Україні громадян США дія положень Женевських конвенцій не поширюється, - Пєсков кацап то є рогате копитне смердюче створіння і ніякі конвенції на кацапських покидьків не поширюються
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21.06.2022 06:42 Ответить
О какой конвенции мычит это ершик? рашка давно отозвала свою подпись под этой конвенцией.
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21.06.2022 07:20 Ответить
И тем не менее надо всегда по всем извлекать выгоду. А именно оформлять всех добровольцев юридически грамотно. За убитого кацапа сразу давать гражданство (тем, кто был кацапом, нужно хотя бы 2 уничтоженных цели, людей или техники) и принимать на службу мгновенно. Надо быть умным, быстро соображать, иметь здравое видение ситуации. Зеленский тут просто противоположность. Уже по ковиду это было видно. Такие дебильные решения, вообще все притом. Вместо чёткой и слаженной работы, благо вакцины быстро сделали западные ученые, а так бы конец нам был с таким лидером.
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21.06.2022 08:07 Ответить
так операторы спецоперации вообще - никто, "вода в канаве", и хйло со свитой - обычные террористы.. а с ними переговоров не ведут
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21.06.2022 08:54 Ответить
Ну так и на кацапских свинособак тогда никакие конвенции не распотраняются.
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21.06.2022 08:55 Ответить
Росія офіційно не об'явила війну України. Тобто на усіх полонених росіян не розповсюджується женевська конвенція. Так як їх там нєт.
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21.06.2022 08:57 Ответить
Так на луГандонов тоже не распространяется или как?
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21.06.2022 09:03 Ответить
паРашка - бандитский анклав, поэтому никакие нормы и правила к нем не должны применяться (только грубая сила)!
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21.06.2022 09:05 Ответить
Ребята воевали в составе украинской армии и давали присягу на верность Украине, и никаких международных законов не нарушили, но по Пескову : " Не имеют отношения к украинской армии" и "Они участвовали в обстрелах наших военных", а кто из ВСУ не участвовал?

Вывод - Песков редкий дебил, но боюсь,что наши импотентные руководители это проглотят.
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21.06.2022 09:10 Ответить
Пескова судить заочно и объявить в розыск. По крайней мере, носа ему за границу будет не высунуть
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21.06.2022 09:11 Ответить
проводячи "спец операцію в Україні" ,рашист тим самим поставив всю рашистську армію в список "буряти удачі", і ніякі перемовини про обмін полоненими з рашистами ,згідно положень Женевських конвенцій не поширюється на цей обмін,
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21.06.2022 09:21 Ответить
Все то делов посадить лизочку на электрический стул и я посмотрю как этот урод защебечет что нуно обменять
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21.06.2022 09:28 Ответить
Піськов не думає про "бумеранг"? на жодне рашкинське чмо не діє конвенція - будемо різати яйця і пхати в горлянки
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21.06.2022 10:40 Ответить
А на касапов которые даже не воюют и некоторых даже тутнет
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21.06.2022 12:54 Ответить
 
 