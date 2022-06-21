РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12466 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
510 4
война (46991) дети (6027) смерть (9041) военные преступления (1160) Офис Генпрокурора (2045)

В результате агрессии РФ в Украине 323 ребенка погибли и более 587 ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Более 910 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 21 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 323. Возросло количество раненых – 587.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 302, Харьковской - 174, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

19 июня в результате обстрела врагом с. Ивановка Изюмского района Харьковской области получила ранение 16-летняя девушка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2052 учебных заведения. Из них 210 разрушены полностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Книга палачей украинского народа": в Украине создали базу российских военных преступников
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://dilo.net.ua/novyny/zhurnalisty-znajshly-jmovirne-mistse-prozhyvannya-illi-kyvy-pid-moskvoyu/ киву нашли задержался он в этом мире,пора на упокой
показать весь комментарий
21.06.2022 08:54 Ответить
Горіти вам в пеклі, рашисти
показать весь комментарий
21.06.2022 08:55 Ответить
Перед тим як закликати Україну до відкриття портів,нехай подивляться цю статистику, а ще про вивезених дітей,вірніше вкрадених.
показать весь комментарий
21.06.2022 09:02 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим .
показать весь комментарий
21.06.2022 11:10 Ответить
 
 