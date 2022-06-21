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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15407) война (46991) Генштаб ВС (4308) ликвидация (1955) уничтожение (3868) техника (1545) потери (3865)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34,1 тыс. человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1496 танков и 3606 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 июня потери личного состава противника составляют около 34 100 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 34100 (+300) человек ликвидировано,

танков – 1496 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 3606 (+18) ед,

артиллерийских систем - 752 (+3) ед,

РСЗО - 239 (+1) ед,

средства ПВО - 98 (+0) ед,

самолетов - 216 (+0) ед,

вертолетов - 181 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 611 (+10),

крылатые ракеты - 137 (+7),

корабли /катера - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10) ед,

специальная техника - 59 (+4).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34,1 тыс. человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1496 танков и 3606 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+11
Багато набили всього! і ракет назбивали! Господи, хай уже цього путлера скорчить, а його орду розірве.
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21.06.2022 09:22
+4
Очень неплохо покрошили тварей вонючих за сутки.Большой респект нашим ребятам на передовой! Держитесь!
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21.06.2022 10:52
+4
Міст через Дністровський лиман м. Затока зруйновано не враховуючи скільки в Луганській обл.
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21.06.2022 11:14
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Багато набили всього! і ракет назбивали! Господи, хай уже цього путлера скорчить, а його орду розірве.
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21.06.2022 09:22 Ответить
Приїзд Токаєва і його хоробрість говорить,що путіна фізичного не видно,тільки його двійник. Про це є блог тут. Світу наразі приймати кроки,якщо це правда
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21.06.2022 09:27 Ответить
Це, якщо рота не треба відкривати. Голос, як ти підробиш?
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21.06.2022 09:46 Ответить
Висловлення Токаєва то був меседж від казахського друга і партнера - Китаю, не просто так він Тайвань прирівняв до квазідержавних утворень
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21.06.2022 15:47 Ответить
Не розумію, як можна лізти в другу країну, знаючи що дорога назад в чорному мішку. Невже вкрадена нижня білизна коштовніше за життя,навіть,якщо це життя орка.
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21.06.2022 09:22 Ответить
.......они про ипотеку думают, а не про життя......
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21.06.2022 09:26 Ответить
У них там навіть спецназівців командири "виховують" держаком від швабри у сраку. Це ж певно для того, щоб командира боялися більше смерті. Вони, фактично, військові раби.
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21.06.2022 09:37 Ответить
Спеціальна техніка +4. Це радує. Це мабуть та, що на вишках чи на Зміїному була.
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21.06.2022 09:28 Ответить
Сказано, что на Южном направлении. РЭБ, радиостанция, реактивная система разминирования и ещё что-то.
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21.06.2022 09:42 Ответить
не вистачає одного пункта: Мости / Черноморські мости
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21.06.2022 09:44 Ответить
Міст через Дністровський лиман м. Затока зруйновано не враховуючи скільки в Луганській обл.
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21.06.2022 11:14 Ответить
Через Десну під Черніговим теж орки міст расхерячили. Немає ніякої рівноваги!
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21.06.2022 12:10 Ответить
Очень неплохо покрошили тварей вонючих за сутки.Большой респект нашим ребятам на передовой! Держитесь!
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21.06.2022 10:52 Ответить
Судя по новостям с Северодонецка, там идёт относительно успешная для них зерг-раш атака - потому и потери в 2-3 раза больше, чем за последние дни. Так что радости мало.
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21.06.2022 11:21 Ответить
Пол б-на укокошили и две тр сожгли это уже не мало.Тяжело ВСУ приходится там под в разы превосходящим огнем орков,но держимся не бежим,как когда-то РККА в лето 41-го.г..
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21.06.2022 12:11 Ответить
Пока там качели.В Северодонецке.Очевидного успеха у орков нет. Пусть ложат свое мясо там,да побольше.
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21.06.2022 14:16 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин не на шутку перепугал близких, охрану и прислугу. Ночью у Путина было кровотечение из носа которое не могли остановить несколько минут. С окровавленной физиономией и одеждой Путин вызвал охрану и медиков которые дежурят в резиденции, но перед этим он успел запачкать кровью постель и пол в спальне, а также полотенца и предметы в ванной комнате.
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21.06.2022 13:27 Ответить
 
 