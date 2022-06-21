Общие боевые потери РФ с начала войны - около 34,1 тыс. человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1496 танков и 3606 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 июня потери личного состава противника составляют около 34 100 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 34100 (+300) человек ликвидировано,

танков – 1496 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 3606 (+18) ед,

артиллерийских систем - 752 (+3) ед,

РСЗО - 239 (+1) ед,

средства ПВО - 98 (+0) ед,

самолетов - 216 (+0) ед,

вертолетов - 181 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 611 (+10),

крылатые ракеты - 137 (+7),

корабли /катера - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10) ед,

специальная техника - 59 (+4).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.