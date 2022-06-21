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Харьков и область под обстрелами рашистов. За сутки 3 погибших и 7 раненых, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,дснс,харківщина

В течение суток оккупанты обстреливали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью в Киевском районе Харькова в результате российских ударов существенно повреждено здание одного из образовательных заведений, помещение разрушено на 40%. В Салтовском районе обстреляли транспортное предприятие. Возник пожар, раненый работник. На Изюмщине продолжается ликвидация пожара на газоперерабатывающем предприятии ", – пишет Синегубов.

Также он отмечает, что по области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. Всего за сутки по области 3 погибших, 7 человек ранены, всем оказывается медицинская помощь.

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"На линии столкновения в области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода ВСУ в тыл действующей на Славянском направлении российской группировке. В районе Изюма продолжаются бои, наши защитники отбивают атаки и надежно удерживают свои позиции", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА.

Синегубов призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находитесь на улицах.
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Було б стратегічно сильно викинути орків за кордон і зайти в тил ворогу.
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21.06.2022 09:58 Ответить
Все вменяемые источники говорят он новом наступлении орков на Харьков. Невменяемые - о том что они обороняются, а мы тесним их к границе.
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21.06.2022 10:11 Ответить
"Источники" с регистрацией 20 июня 22 года?
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21.06.2022 10:30 Ответить
Чего тебе надо, нулёвка?
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21.06.2022 10:36 Ответить
Як що є вища справедливість,то все,що тварі мокшанські роблять з Харковом,повинно повернутися на їх скрепонуті голови.Шоб не знали ні дня ні ночі в своїх кацапських ******,щоб на своїх поганих шкурах відчули,як це жити під обстрілами
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21.06.2022 10:04 Ответить
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21.06.2022 10:54 Ответить
может импортное пво нужно не только в столицу?
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21.06.2022 10:56 Ответить
Абсолютно не не приемлемо замещение слова "росияне" на различные отстранённо-неопределенные термины типа кяфиры, орки, рашисты и так далее. Это как бы снимает вину со всех граждан рф. Не следует изобретать для них новые дефиниции, отстраняющие росиян от преступления.
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21.06.2022 12:16 Ответить
Кацап = росіянін.
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21.06.2022 16:04 Ответить
Сінєгубов не розказував які вони з колєгами бухали у перщі дні війни не знаючи що їм робити і тільки на 27 день війни (!) вони вирішили створити штаб опору Харкова 😂
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21.06.2022 16:03 Ответить
 
 