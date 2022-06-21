Ежедневно хирурги в Мариуполе ампутируют конечности 3-5 больным диабетом, в городе дефицит инсулина, - Андрющенко
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В оккупированном россиянами Мариуполе катастрофическая ситуация с больными сахарным диабетом.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с инсулинозависимыми полностью вышла из-под контроля. Ежедневно хирурги проводят от трех до пяти ампутаций конечностей. Всего в Мариуполе осталось не менее тысячи человек, больных сахарным диабетом в состоянии реальной угрозы гибели из-за отсутствия привычного инсулина и медицинского коллапса", – говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, нехватку врачей оккупанты пытаются решать "волонтерскими бригадами врачей" из России.
"Пока результата от этого мало. Из-за отсутствия оборудования, реактивов и лекарств все лечение похоже на "помазать зеленкой и отпустить домой", - подытожил он.
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