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Ежедневно хирурги в Мариуполе ампутируют конечности 3-5 больным диабетом, в городе дефицит инсулина, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В оккупированном россиянами Мариуполе катастрофическая ситуация с больными сахарным диабетом.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с инсулинозависимыми полностью вышла из-под контроля. Ежедневно хирурги проводят от трех до пяти ампутаций конечностей. Всего в Мариуполе осталось не менее тысячи человек, больных сахарным диабетом в состоянии реальной угрозы гибели из-за отсутствия привычного инсулина и медицинского коллапса", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, нехватку врачей оккупанты пытаются решать "волонтерскими бригадами врачей" из России.

"Пока результата от этого мало. Из-за отсутствия оборудования, реактивов и лекарств все лечение похоже на "помазать зеленкой и отпустить домой", - подытожил он.

Смотрите: Рашисты начали "медленную эксгумацию" в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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Кандидат у мери Маріуполя?
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21.06.2022 11:38 Ответить
Есть лечебный и очень полезных для здоровья, и довольно вкусный сорняк (простые рецепты приготовления в инете смотрите), растет почти ВЕЗДЕ (вместо прополки употреляйте в пищу) называется "потрулак огородный", он в том числе и от диабета лечит (есть потвержденные случаи)!


https://fikus.guru/pryanye-i-lechebnye-travy/portulak-ogorodnyy-i-ego-lechebnye-svoystva.html
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21.06.2022 12:02 Ответить
Б..ть, не дай бог, конечно, столкнуться с таким. Но в нашей действительности надо иметь действительно стальные яйца, чтобы потерять конечность и продолжать жить дальше.
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21.06.2022 18:30 Ответить
 
 