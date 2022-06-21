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На границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сейчас находятся до семи белорусских батальонов, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

На границе Беларуси с Украиной, в Брестской и Гомельской областях, находятся до семи белорусских батальонов.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до семи белорусских батальонов. Это до 4 тыс. личного состава. Но нужно понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количества, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы. Учитывая, что сегодня белорусская сторона предоставляет России всю логистику, вполне возможный вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому нужно готовиться. Пока мы этого пока не видим", - отметил Мотузяник в эфире национального телемарафона во вторник.

Он рассказал, что для того чтобы с территории этой страны снова развить наступление, нужно создать мощную наступательную группировку, однако сейчас Украина такой группировки не видит.

"Но действия России, в том числе действия белорусской армии, заставляют нас удерживать там войска. Это такая российская тактика: основной удар – Луганщина, Донетчина, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывание действий наших подразделений. Таким образом, они заставляют нас держать там войска. Мы прекрасно понимаем: как только мы оттуда заберем подразделения - они могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого пока не видим, но вынуждены укреплять это направление", – отметил Мотузяник.

Читайте: Оружие от партнеров почти мгновенно оказывается на передовой, - Мотузяник
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Топ комментарии
+10
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21.06.2022 11:53
+4
Из того что нарыл у Марка Солонина...
С 22 июня 1941 года по октябрь в плен сдавались дивизиями полками армиями...
Такое впечатление что красноармейцы не хотели воевать с Гитлером...в плен попало 4 миллиона солдат и офицеров РККА...
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21.06.2022 12:02
+3
Минск был захвачен Гитлером 28 июня 1941 года ..надо срочно укрепить Брестскую крепость...
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21.06.2022 11:44
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Правила форума Совет форумчан
ДАТИ 3.14ЗДИ ЦИМ ЗНАХАБНІЛИМ БУЛЬБОЖЕРАМ НАМ ВСЕ Ж ТАКИ ПРИЙДЕТЬСЯ.
ЦЕ НЕ УКРАЇНЦІ ТАКЕ БАЖАННЯ МАЮТЬ.
ТО БУЛЬБОЖЕРИ-ПОСІПАКИ )(УЙЛА НАС ВИМУШУЮТЬ ТАК ВЧИНЯТИ !!!
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21.06.2022 11:35 Ответить
на півдні жарко, тепер по прямій на півночі вишикувалися
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21.06.2022 11:36 Ответить
нехаи збираюця густіше -- шоб ударити наверняка
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21.06.2022 11:36 Ответить
22 июня сакральная дата для рюZkaго мира путлера и его шоблы Шариковых...
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21.06.2022 11:42 Ответить
Минск был захвачен Гитлером 28 июня 1941 года ..надо срочно укрепить Брестскую крепость...
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21.06.2022 11:44 Ответить
Джавелинов и Стингеров хватит на все рабZiянские танки и бтр...
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21.06.2022 11:50 Ответить
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21.06.2022 11:53 Ответить
Из того что нарыл у Марка Солонина...
С 22 июня 1941 года по октябрь в плен сдавались дивизиями полками армиями...
Такое впечатление что красноармейцы не хотели воевать с Гитлером...в плен попало 4 миллиона солдат и офицеров РККА...
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21.06.2022 12:02 Ответить
Картопляні батальйони
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21.06.2022 12:07 Ответить
Лучшая защита - нападение. Если они так кучно стоят, то намного выгоднее ударить первыми. И одновременно также тяжело будет обороняться, если они резко в любой день могут напасть. Боеготовность такого уровня мы не может держать месяцами, либо для начала внедрить разведку и смотреть, что к чему. Чтобы самим в обороне пить чай и играть в карты, чтобы быть отдохнувшими перед боем. По международным законам есть право атаковать страну, которая без необходимости подвела большой воинский контингент к границы. Либо прямо потребовать его отвезти от границы, в противном случае он будет уничтожен.
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21.06.2022 12:26 Ответить
Як же бздошно бульбофюреру!
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21.06.2022 12:31 Ответить
Де ультиматум та інші заходи?
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21.06.2022 12:49 Ответить
 
 