"Для Ермака, Татарова, Арестовича активисты – враги. Коррумпированные политики нападают на активистов", – Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Наскок советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича – это целенаправленное развертывание нарратива против активистов.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, самая плохая часть ОП понимает, что именно активисты:
- будут останавливать хищение денег на восстановление;
- будут заставлять делать реформы (в том числе предусмотренные движением в ЕС);
– (после победы) зададут ряд очень неприятных вопросов.
"Эта часть команды Зеленского считает активистов своими врагами, а потому и разворачивает нарратив против нас. Для Ермака/Татарова/Арестовича и ко- врагами являются активисты, а не, например, российские агенты влияния а-ля Влащенко и ко. Последние для них свои : у них такие же "ценности", - заметил Шабунин.
"Кстати, как вы понимаете, их враги - не только активисты. Следующие нарративы они развернут против волонтеров и военных. Активная часть общества - естественные враги коррумпированных политиков в любой стране мира", - продолжает он.
По мнению главы ГПК, такие "политики" всегда атакуют активистов. И всегда им проигрывают, по крайней мере, в демократических обществах.
"Так что вперед на мины. Не вы первые, и уж точно не вы последние. P.S. Алексей Арестович, а ты не мог потерпеть, хотя бы 9 дней с захоронения активиста Романа Ратушного? Должна ли быть хоть капля совести?" - обращается Шабунин к Арестовичу.
Пожалуйста, подождите...
НА ПІВНОЧІ, А ВІН ВСЕ ОДНО НАХВАЛЮЄ І КАЖЕ ВІНГЕРОЙБОНЕВТІК. В ДНК УКРАЇНЦІВ
ЗАШИТ КОД САМОЗНИЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ВПЕРТЕ ГЛУПСТВО І СХИЛЬНІСТЬ ДО ЕМОЦІЙНОСТІ
ЧИ ЯК ???
Те що Зе влада робить ДЕНАЦИФІКАЦІЮ УКРАЇНИ з 2019 року це всі знають і без нього
ПОКА ТАКИЕ АКТИВИСТЫ, КАК РОМАН РАТУШНЫЙ СПАСАЮТ ЦЕЛЫЕ РАЙОНЫ ОТ "КОРБАНОВ" И ГИБНУТ НА ФРОНТЕ, ДИВАННЫЕ СОВЕТНИКИ ТИПА АРЕСТОВИЧА ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ ОСКВЕРНЯТЬ ПАМЯТЬ О НИХ И ОБ ИХ ДЕЛЕ.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, А ВЛАСТЬ С НАРОДОМ?
Сейчас же война(!!!), пророссийские партии запрещены, а дело их продолжается и где же? В кругах зеленой власти)
По країні гуляють спрощені схеми, притому з недоліками. Той хто підтримує якусь схему називає агентами впливу навіть людей патріотичних, які випадають із його схеми. Я би хотів почути цитату Влащенко, яка доводить, що вона є агентом впливу. Підозрюю, що з цього буде пшик.
Не можна говорити про всіх активістів, але деяким би не завадило відзвітуватись - де вони беруть гроші на потреби свої й своїх сімей.
Я не говорю про активістів, які захищають озера й парки від ненажерливих ділків.