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Новости Война в Украине Война
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война (46991) Шабунин (467) Ермак Андрей (1187) Татаров Олег (350) Арестович Алексей (327)

"Для Ермака, Татарова, Арестовича активисты – враги. Коррумпированные политики нападают на активистов", – Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шабунін

Наскок советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича – это целенаправленное развертывание нарратива против активистов.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, самая плохая часть ОП понимает, что именно активисты:

- будут останавливать хищение денег на восстановление;

- будут заставлять делать реформы (в том числе предусмотренные движением в ЕС);

– (после победы) зададут ряд очень неприятных вопросов.

"Эта часть команды Зеленского считает активистов своими врагами, а потому и разворачивает нарратив против нас. Для Ермака/Татарова/Арестовича и ко- врагами являются активисты, а не, например, российские агенты влияния а-ля Влащенко и ко. Последние для них свои : у них такие же "ценности", - заметил Шабунин.

"Кстати, как вы понимаете, их враги - не только активисты. Следующие нарративы они развернут против волонтеров и военных. Активная часть общества - естественные враги коррумпированных политиков в любой стране мира", - продолжает он.

Читайте: Назначение главы САП можно было разблокировать уже сегодня, но в Офисе Генпрокурора до сих пор затягивают процесс, - Шабунин

По мнению главы ГПК, такие "политики" всегда атакуют активистов. И всегда им проигрывают, по крайней мере, в демократических обществах.

"Так что вперед на мины. Не вы первые, и уж точно не вы последние. P.S. Алексей Арестович, а ты не мог потерпеть, хотя бы 9 дней с захоронения активиста Романа Ратушного? Должна ли быть хоть капля совести?" - обращается Шабунин к Арестовичу.
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Топ комментарии
+74
В України два ворога. Один - русня, другий - Ермак і його радники.
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21.06.2022 11:46
+39
І їхня маріонетка - зільонський...
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21.06.2022 11:59
+34
є докази проти Шабуніна чи просто Бенін бот?
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21.06.2022 11:47
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Страница 2 из 2
"Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами". Насправді, все ще гірше - для них ворогами є всі, хто насправді вболіває за долю України (тобто ми, українці)!
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21.06.2022 14:01 Ответить
Цих арестовичів з шкндоровичами давно пора гнати на історичну батьківщину
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21.06.2022 14:01 Ответить
Якщо коротко - погрузити квартал95 в скотовоз та відігнати в Ростов.
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21.06.2022 14:31 Ответить
активісти є різні, є толкові як Стерненко, а є такі ж вороги як русня
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21.06.2022 15:27 Ответить
стерненко? а за кого оно голосвал? а кто его раскручивает и прикрывает?
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21.06.2022 17:54 Ответить
ЦІКАВИЙ НАШ НАРОД УКРАЇНСЬКИЙ - ЙОГО Зе АКТОР ЗДАВ ВОРОГУ НА ЧОНГАРІ І
НА ПІВНОЧІ, А ВІН ВСЕ ОДНО НАХВАЛЮЄ І КАЖЕ ВІНГЕРОЙБОНЕВТІК. В ДНК УКРАЇНЦІВ
ЗАШИТ КОД САМОЗНИЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ВПЕРТЕ ГЛУПСТВО І СХИЛЬНІСТЬ ДО ЕМОЦІЙНОСТІ
ЧИ ЯК ???
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21.06.2022 15:34 Ответить
Десь так.
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21.06.2022 17:22 Ответить
Актівісти,трутні суспільства на тлі війни
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21.06.2022 16:02 Ответить
Віталій, ти правий на 100%. Не буде корупційним свиням коло цебра спокійно. І тому вони вже готують повоєнних ворогів новому сивочолому...
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21.06.2022 16:14 Ответить
Зе окружил себя питарастней кацапской, всяким рыговским говном, лишь бы не было как у пороха, ну теперь, маэмо то що маэмо
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21.06.2022 16:34 Ответить
так зеленский и сам такой кремлевский оманский торчок - перепуганный в первые дни войны а потом перья распустил петух криврожский
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21.06.2022 17:56 Ответить
почитаєш коментарі - відчуття нове парламентське скликання. Всі все знають і навіть більше
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21.06.2022 17:14 Ответить
Безугла, це ти?
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21.06.2022 17:24 Ответить
Шабунін суперечлива фігура, і з цим всі згодні.
Те що Зе влада робить ДЕНАЦИФІКАЦІЮ УКРАЇНИ з 2019 року це всі знають і без нього
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21.06.2022 18:04 Ответить
Хочеться виразити щиру подяку 73 відсоткам зе-дебілів за вибрану ними папріколу владу.
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21.06.2022 18:27 Ответить
Шабунін повністю правий. А от ви ні. Тому що БПП + НФ не прийняли перший же пункт своєї коаліційної угоди. Про що тут можна говорити. За ЄС можуть голосувати тільки дебіли, які так і не зрозуміли, що попєрєдники так і не зробили ніяких реформ. А скільки було прокламацій. Може вже нарешті оберемо адекватних людей в ВР?
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21.06.2022 20:12 Ответить
ANNEKSIYA NET

ПОКА ТАКИЕ АКТИВИСТЫ, КАК РОМАН РАТУШНЫЙ СПАСАЮТ ЦЕЛЫЕ РАЙОНЫ ОТ "КОРБАНОВ" И ГИБНУТ НА ФРОНТЕ, ДИВАННЫЕ СОВЕТНИКИ ТИПА АРЕСТОВИЧА ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ ОСКВЕРНЯТЬ ПАМЯТЬ О НИХ И ОБ ИХ ДЕЛЕ.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, А ВЛАСТЬ С НАРОДОМ?
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21.06.2022 19:26 Ответить
В нього другий народ - вузьке коло недоторканних, а ну ще куратори із сходу.
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21.06.2022 22:17 Ответить
Там не об шла речь, тут кажется началась мерзотная политическая возьня. Шабунин за попытку манипуляции идет ***** ! Пусь лучше сам займется чем то полезным, может там пойти окопы покопать ну а сейчас пусть идет *****!
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22.06.2022 07:57 Ответить
Такого рода риторика про активистов была популярной у многих политиков из пула 112 канала. Они же придумали слово соросята. Это отголосок пропаганды Медведчука по сути)
Сейчас же война(!!!), пророссийские партии запрещены, а дело их продолжается и где же? В кругах зеленой власти)
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21.06.2022 23:50 Ответить
ай, лишь бы вякнуть.
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22.06.2022 02:05 Ответить
Все дещо складніше. Із того, що я чув від Влащенко я не бачу її агентом російського впливу.
По країні гуляють спрощені схеми, притому з недоліками. Той хто підтримує якусь схему називає агентами впливу навіть людей патріотичних, які випадають із його схеми. Я би хотів почути цитату Влащенко, яка доводить, що вона є агентом впливу. Підозрюю, що з цього буде пшик.
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22.06.2022 04:11 Ответить
В нас нема національних лідерів-авторитетів. Бо такого не допускає наша олігархічна система. А якщо б такі з'явились, то знайшлась би маса людей, які б почали їх погляди й дії ніщівно критикувати. Це не демократія, а наслідок совка.
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22.06.2022 04:19 Ответить
А те, що вона штовхає російські наративи у маси, як називається ?
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22.06.2022 07:50 Ответить
Конкретний приклад?
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22.06.2022 09:27 Ответить
Шабунін це ще той фрукт.З гнильцою,і воняє добре.Перед Гладковськими вибачився,говнюк,разом з наємом,заліщучкою і прочею наволоччю бігусівською?Є ж рішення суду "складу злочину не було",вибачитись!.Ось такі грантоїди обісрані.Шо зелена погань шо "активісти за гроші" одне і теж-павуки.Жеріть друг дружку,мерзотники.Скоріш виздихайте.
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22.06.2022 08:23 Ответить
Схоже "активіст" найем давно працював на коломоя й пив з ним каву, за що при Зе отримав посади.
Не можна говорити про всіх активістів, але деяким би не завадило відзвітуватись - де вони беруть гроші на потреби свої й своїх сімей.
Я не говорю про активістів, які захищають озера й парки від ненажерливих ділків.
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22.06.2022 09:56 Ответить
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