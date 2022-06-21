Кулеба и спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор обсудили пути привлечения к ответственности за военные преступления РФ в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 июня обсудил со спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором пути привлечения России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я поздравил Специального представителя ЕС по правам человека Имена Гилмора вчера в Киеве. Мы обсудили пути обеспечения справедливости и ответственности за военные преступления, совершенные во время российской агрессии. ЕС активно поддерживает усилия по привлечению к ответственности всех виновных", - говорится в сообщении.
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Бенина Мама
показать весь комментарий21.06.2022 12:12 Ответить Мне нравится 1
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