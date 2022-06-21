РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5120 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
516 1
права человека (965) Евросоюз (15905) Кулеба Дмитрий (2646) военные преступления (1160)

Кулеба и спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор обсудили пути привлечения к ответственности за военные преступления РФ в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеб,гілмор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 июня обсудил со спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором пути привлечения России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я поздравил Специального представителя ЕС по правам человека Имена Гилмора вчера в Киеве. Мы обсудили пути обеспечения справедливости и ответственности за военные преступления, совершенные во время российской агрессии. ЕС активно поддерживает усилия по привлечению к ответственности всех виновных", - говорится в сообщении.

Читайте: РФ не имеет права угрожать Литве, Москва должна винить только себя, - Кулеба
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Условием привлечения к ответственности руководства Параши является полный военный разгром Параши силами США, НАТО и Украины. Только так, а не иначе.
показать весь комментарий
21.06.2022 12:12 Ответить
 
 