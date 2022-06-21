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ВР (28734) мораторий (169) тарифы (1807) Железняк Ярослав (337)

Тарифы на газ и тепло не будут менять до конца войны: Совет одобрил мораторий в первом чтении

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

тарифи

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент одобрил в первом чтении законопроект №7427 о введении моратория на повышение тарифов на привлечение более 180 млрд грн от международных партнеров на покрытие разницы тарифов", - говорится в сообщении.

"За" проголосовали 229 нардепов.

По словам Железняка, сокращенные сроки подготовки провалили.

Проект закона об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного состояния и последующего восстановления предлагает установить:

- тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
- тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
- цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"В этом контексте законопроектом предлагается установить запрет поставщикам природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности", - говорится в пояснительной записке.

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Топ комментарии
+11
А могли б прибрати з тарифів олігархічну маржу та знизити тарифи як мінімум в двічі.
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21.06.2022 13:00
+4
почему в МОРАТОРИЙ НЕ ПОПАЛА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ИЛИ ЧТО ОНА У НАС ПО 2 КОПЕЙКИ КАК В СССР 1 КВТ ЧАС ИЛИ 1 КОПЕЙКА В СЕЛАХ???
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21.06.2022 13:18
+3
было бы еще чем платить по текущим тарифам - многие без работы остались, продукты сейчас съедают весь бюджет
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21.06.2022 16:55
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Правила форума Совет форумчан
А могли б прибрати з тарифів олігархічну маржу та знизити тарифи як мінімум в двічі.
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21.06.2022 13:00 Ответить
Та зрада, звичайно! Могли б підняти скільки завгодно.
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21.06.2022 16:43 Ответить
прокацапленный спалился
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21.06.2022 15:17 Ответить
почему в МОРАТОРИЙ НЕ ПОПАЛА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ИЛИ ЧТО ОНА У НАС ПО 2 КОПЕЙКИ КАК В СССР 1 КВТ ЧАС ИЛИ 1 КОПЕЙКА В СЕЛАХ???
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21.06.2022 13:18 Ответить
В СРСР було 4 копійки за 1 кВт/год. Чи пан з "рівнішої" сім'ї?
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21.06.2022 16:17 Ответить
4 копійки з урахуванням приблизного умовного курсу тодішнього радянського рубля до сьогоднішньої гривні десь 1:100 - маємо 4 гривні за 1кВт/год, щось таке і є по тарифам на зараз у нас. А знаменита "ковбаса по 2.20" - це ковбаса по 220 грн, є й дорожча, але є й дешевша ковбаса, та ще й у асортименті, навіть під час війни!
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21.06.2022 17:02 Ответить
Круто.А купувати за що газ будите?Байден,закрий небо купи нам газ!
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21.06.2022 13:36 Ответить
За счет экономии на асфальте. Он не кладется. Идет война.
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21.06.2022 13:47 Ответить
было бы еще чем платить по текущим тарифам - многие без работы остались, продукты сейчас съедают весь бюджет
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21.06.2022 16:55 Ответить
Рідня с Полтави вже підтвердила постом смісцевих змі і платіжкою що Полтаватеплоенерго підвищила тариф на 30 % 500-650 грн до платіжки.
С прибором в Полтаві клали на президента і раду ! Те саме буде і в інших містах !
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21.06.2022 18:07 Ответить
Мораторий, меморандум, ассоциация в членство, всей этой белиберде придумано название конструктивная неопределённость.
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21.06.2022 18:29 Ответить
Мавзолейные Мудаки Шариковы путлера заплатят по полному доллару и тарифу..зуб даю...меня выбрали 73% идиотов.

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21.06.2022 18:53 Ответить
Поки одні втрачають житло і живуть на вулиці, інші палять газ і гріються електрикою як і раніше, а як же економія?
Замість ринкових тарифів, які б стимулювали заощаджувати ресурси, замість коштів на армію і переселенців... 180 млрд тупо злити в унітаз і переживати що газу може фізично не вистачить
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21.06.2022 18:54 Ответить
о введении моратория на повышение тарифов на привлечение более 180 млрд грн от международных партнеров на покрытие разницы тарифов

- тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
- тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
- цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Если тарифы не повышаются, то что тогда надо покрывать за 180 миллиардов грн?

Переведут в кеш помощь от партнёров, схематозники куевы
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21.06.2022 21:41 Ответить
Тарифы на газ и тепло не будут менять до конца войны -

а после войны в 4 раза увеличение и это сразу
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21.06.2022 21:43 Ответить
хорошо, зрады нет.
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22.06.2022 02:06 Ответить
 
 