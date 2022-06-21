Тарифы на газ и тепло не будут менять до конца войны: Совет одобрил мораторий в первом чтении
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Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент одобрил в первом чтении законопроект №7427 о введении моратория на повышение тарифов на привлечение более 180 млрд грн от международных партнеров на покрытие разницы тарифов", - говорится в сообщении.
"За" проголосовали 229 нардепов.
По словам Железняка, сокращенные сроки подготовки провалили.
Проект закона об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного состояния и последующего восстановления предлагает установить:
- тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
- тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
- цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
"В этом контексте законопроектом предлагается установить запрет поставщикам природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности", - говорится в пояснительной записке.
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закрий небокупи нам газ!
С прибором в Полтаві клали на президента і раду ! Те саме буде і в інших містах !
Замість ринкових тарифів, які б стимулювали заощаджувати ресурси, замість коштів на армію і переселенців... 180 млрд тупо злити в унітаз і переживати що газу може фізично не вистачить
- тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
- тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
- цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Если тарифы не повышаются, то что тогда надо покрывать за 180 миллиардов грн?
Переведут в кеш помощь от партнёров, схематозники куевы
а после войны в 4 раза увеличение и это сразу