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ВСУ продвигаются в Херсонской области, оккупанты обустраивают второй и третьей рубежи обороны, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб,зсу

Украинские защитники продвигаются в Херсонской области и заставляют оккупантов обустраивать новые рубежи обороны.

Об этом в эфире 24 канала заявила глава пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупантам очень тяжело. Враг соорудил мощную оборону в Херсонской области, но мы продвигаемся", - отметила она.

По словам Гуменюк, оккпанты обустраивают второй и третий рубежи обороны на временно оккупированных территориях Херсона и вынуждены пользоваться запасными, поскольку их даже доклады оттесняют ВСУ.

Читайте: Верещук призвала жителей Херсонщины выезжать через оккупированный Крым
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Топ комментарии
+33
Как интересно, русня за два месяца соорудила Три линии обороны Херсона, а Зебуины за три года не соорудили НИ ОДНОЙ обороны Херсона. Как так?
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21.06.2022 13:54
+19
давайте хлопцi, душiть цю скотобазу...
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21.06.2022 13:47
+17
Если там командует Марчелло, то Херсонщину вернем. Всему свое время.
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21.06.2022 13:54
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Резануть бы их плацдарм примерно на Берислав, уничтожив одновременно Антоновский мост и все подъезды к дамбе Каховской ГЭС. После этого лето у орков будет очень жарким.
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21.06.2022 13:46 Ответить
Довбень?
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21.06.2022 13:58 Ответить
Або Вєрін, або Гєрман. Хоча можливо і довбень. Бо що сказати хтів, не зрозуміло. 🤔
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21.06.2022 14:15 Ответить
В пастку заманює
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21.06.2022 13:59 Ответить
давайте хлопцi, душiть цю скотобазу...
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21.06.2022 13:47 Ответить
Как интересно, русня за два месяца соорудила Три линии обороны Херсона, а Зебуины за три года не соорудили НИ ОДНОЙ обороны Херсона. Как так?
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21.06.2022 13:54 Ответить
Іншого поснення немає.Виходить такий наказ був від веховного головнокомандуючого- "риба гниє з голови" народне прислів'я.
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21.06.2022 14:11 Ответить
Тому що п"ять років тому Херсон кацапам і не снився (( з 2019 все змінилося , " мір в глазах" зробив свою справу , це по перше ; по друге - чотири роки тому ЗСУ потихеньку вперед рухалися , навіщо позаду лінії оборони було додавати ?
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21.06.2022 14:33 Ответить
Если там командует Марчелло, то Херсонщину вернем. Всему свое время.
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21.06.2022 13:54 Ответить
Та ні, Марченка вже прибрали звідти, він зараз у Києві.
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21.06.2022 14:24 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.06.2022 14:08 Ответить
Якою ціною,легше було втримати..як рахують експерти , що нападник несе удвічі більші втрати ніж той, хто обороняється,а обороняються в три рубежі там вороги свинособаки.
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21.06.2022 14:15 Ответить
ким-зелёногерой. у него носочки красивы
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01.07.2022 21:32 Ответить
 
 