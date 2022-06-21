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Оккупанты отпустили из плена начальника пожарной части оккупированного Энергодара Трояна, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

віталій,троян,енергодар

Российские оккупанты отпустили из плена похищенного начальника пожарной части оккупированного Энергодара Виталия Трояна.

Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Российские захватчики выпустили из плена похищенного начальника пожарной части оккупированного Энергодара. После почти месячного ареста Виталий Троян, очевидно, под давлением рашистов дал интервью пророссийским журналистам и признался в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной", - написал Орлов.

Как сообщается, начальник пожарной части в ближайшее время вернется к своей работе.

Читайте: Оккупанты распространяют фейки о прекращении выплат пенсий и зарплат в Энергодаре, чтобы побудить украинцев получить паспорта РФ, - мэр Орлов
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Виступ по телебаченню рашистських пропагандистів і продовження роботи на окупанта - якщо це не колаборація, то що тоді колаборація?
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21.06.2022 14:19 Ответить
А навіщо цей колаборант нам всрався?
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22.06.2022 05:09 Ответить
 
 