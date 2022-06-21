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Германия передаст Украине САУ Gepard и системы ПВО IRIS-T: правительство ФРГ подтвердило

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

iris

Правительство Германии опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине. В нем есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Украина должна получить от Германии также 10 тысяч артиллерийских снарядов, 53 тысячи противовоздушных снарядов, 5,8 миллиона патронов для стрелкового оружия, а также 5000 защитных шлемов, восемь мобильных систем радиосвязи и тепловизоров, восемь разведывательных дронов.

Среди военного оборудования также упоминаются семь САУ Panzerhaubitzen 2000 вместе с запчастями, 10 противодроновых орудий, 10 бронированных машин, 80 пикапов Toyota, 22 тяжеловоза, система противобатарейной борьбы COBRA и анонсированные ранее три реактивных системы залпового огня MARS.

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Отмечается, что из соображений безопасности федеральное правительство Германии не будет предоставлять дополнительные детали относительно условий и дат передачи оружия, пока оно не состоится.

В то же время Германия уже передала Украине, среди прочего, 500 противовоздушных ракет Stinger, 2700 ПЗРК "Стрела", 16 миллионов патронов для стрелкового оружия, 100 пулеметов MG 3, 178 моторизованных транспортных средств, 39 бронированных машин, 2.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение.

Также читайте: Германия сменит приоритет в поставках оружия в Украину, - Шольц

В частности, Берлин говорил о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.

Несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украины, она пока не получила ни одной единицы немецкого вооружения.
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Топ комментарии
+45
Не вірю. Виявиться нова перепона. Цей сюжет вже заїбав
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21.06.2022 14:02
+27
Навіть не знаю в що я більше вірю, діда Мороза, чі в то що вони нам щось дадуть.
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21.06.2022 14:03
+14
шо, опять?!
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21.06.2022 14:05
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Не вірю. Виявиться нова перепона. Цей сюжет вже заїбав
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21.06.2022 14:02 Ответить
То казав пан, що кожух дам!!! Та і слово його тепле...
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21.06.2022 14:25 Ответить
В 6 часов вечера после войны (был такой советский фильм).
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21.06.2022 14:02 Ответить
очередное бла-бла-бла
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21.06.2022 14:02 Ответить
в 2025м дойдут
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21.06.2022 15:03 Ответить
Але отримає їх Україна у 2030му році 😁
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21.06.2022 14:03 Ответить
у грудні 2030го
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21.06.2022 21:28 Ответить
Навіть не знаю в що я більше вірю, діда Мороза, чі в то що вони нам щось дадуть.
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21.06.2022 14:03 Ответить
Казав пан кожух дам.
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21.06.2022 14:04 Ответить
Лишь бы наши спецы быстрее освоили IRIS-T SLM
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21.06.2022 14:04 Ответить
Наши-то освоят! Лишь бы было что осваивать.
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21.06.2022 15:58 Ответить
Щодо Німеччини,давайте домовимося,що б небуло зайвого 7рачу пишіть новину коли вже отримали в Україну,бо вже занадто багато авансів роздано..
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21.06.2022 14:05 Ответить
шо, опять?!
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21.06.2022 14:05 Ответить
Цікаво тільки в якому сторіччі???
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21.06.2022 14:05 Ответить
От німці молодці, все шлють і шлють озброєння на складах вже ставити ніде.
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21.06.2022 14:05 Ответить
эх..... пойду помечтаю....
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21.06.2022 14:06 Ответить
В каком году или столетии.
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21.06.2022 14:07 Ответить
Как сказали раньше,это поставится не раньше октября
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21.06.2022 14:07 Ответить
Гепарды в августе/сентябре, гаубицы, боеприпасы, автотранспорт в июле. Марсы неизвестно. Остальное позже.
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21.06.2022 14:34 Ответить
Досить вже, каски ще доїхали!!!
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21.06.2022 14:09 Ответить
Повіримо,коли вони будуть в Україні.Бо це вже як анекдот звучить "уряд Німеччини пообіцяв".
Доречі,а каски,які ще перед війною обіцяли,де?
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21.06.2022 14:10 Ответить
Щоб,вони так жрали й пиво жлуктили,як допрсагають. Нічого дочеквються,що зло прідьо й гансікам ввєльоть
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21.06.2022 14:10 Ответить
це була шифровка?
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21.06.2022 15:31 Ответить
Німці зупиніться, хватить, вже й так немає місця де дівати вашу зброю. Тьфу блд
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21.06.2022 14:10 Ответить
Вміють же німці обіцяти.
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21.06.2022 14:12 Ответить
Поражаюсь как не устают писать одни и те же комменты? Это ж скоко сил надо иметь. Давайте еще каждый по десятку кинет на вентилятор, может быстрее поставят?
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21.06.2022 14:12 Ответить
Щоб Шольцу так чоловік його давав, як він зброю Україні... паскудна влада Мінетчини
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21.06.2022 14:13 Ответить
ще б добавили пару сотень MG 3 і по сотні тисяч набоїв до кожного... кулемет - вищий пілотаж, січе кацапів навпіл....
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21.06.2022 14:19 Ответить
ці підораси влаштували в дві світові війни, а тепер щє й фактично підтримують рашистів
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21.06.2022 14:20 Ответить
на колу мочало,мы начнём сначала...
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21.06.2022 14:22 Ответить
Може хоч шоломи дiйдуть.
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21.06.2022 14:23 Ответить
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21.06.2022 14:24 Ответить
не позорились бы
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21.06.2022 14:27 Ответить
колись...може.
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21.06.2022 14:30 Ответить
от гниди! нах..я вони це постійно кажуть та пишить? Орки гатять безперервно бо переважають в арте в 10-20 разів.Скільки можна над нами знущатьсяч? всім давно зрозуміло що обіцяли ху..лу не надавати нам зброї, а лише обіцяти
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21.06.2022 14:37 Ответить
Не-е-е, ну чё вы так на немцев? Они вон пять тысяч касок на подогнали. Благодарить надо. Если проржавевшие дырки залепить жвачкой и по новой покрасить...
Совет от Демусики: "Наденьте одну немецкую каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожиданно прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской шо в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!"
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21.06.2022 14:37 Ответить
Сталеві каски вже ніхто не виробляє і не носить. Лише кацапи.
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21.06.2022 14:52 Ответить
Шольц зі Словаччиною не домовився, словацьких Т-72 для України не буде.

Причина такого провалу - насправді доволі проста. Коли Німеччина та Словаччина у травні почали перемовини про поставку танків для України, то умови виглядали так - словаки віддають нам усі 30 танків типу Т-72М, що зараз є в строю їх армії, натомість бундесвер передає Братиславі аналогічно 30 танків Leopard 2.
Схоже, німецька сторона побачила - щоб виконати умови Словаччини, доведеться забрати в бундесверу 10% усіх танків Leopard 2 в строю. Тому згодом уряд Німеччини заявив словацьким колегам, що може дати лише 15 танків Leopard 2А4 замість 30 танків типу Т-72М. Словаччину такий формат обміну не влаштував.

Тепер Братислава шукає інші "схеми" можливої поставки бронетехніки для Збройних Сил України.
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21.06.2022 14:42 Ответить
Словаччина тупить...

Ціни танків порівняйте..
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21.06.2022 15:09 Ответить
Постепенный переход на стандарты НАТО идет быстро и качественно... в воем и соплями Ольги ********** ну оч на доволен...
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21.06.2022 14:42 Ответить
Ага - "КОЛИСЬ"...
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21.06.2022 14:43 Ответить
День немецкого Передаста по сказочности может уже претендовать на 1 сказочное место в конкурентной борьбе с Вайнахтсманом.
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21.06.2022 14:43 Ответить
Німецькі політики, за влучним висловом Роберта Каплана, «повірили Фукуямі і в міжнародній політиці повністю поклались на економіку і дипломатію». Призвело це до плачевних наслідків. За кількістю танків і артилерії бундесвер вже давно поступився Війську Польському, не кажучи про Збройні Сили України. Але навіть для утримання наявної техніки систематично бракувало коштів. У 2011 р. серед нових винищувачів «Єврофайтер» частка боєготових літаків не перевищувала 30%, а серед старіших «Торнадо» - 60%. Наступного року 200 БМП «Мардер» довелось законсервувати, бо для них не вистачало механіків-водіїв.Скорочувались і плани закупівель нової бойової техніки. Якщо в 2007 р. планувалась закупівля 407 нових БМП «Пума», то у 2009-му цю кількість знизили до 350, а у 2014-му - до 220. Дійшло до того, що для комплектування батальйонної тактичної групи у склад Сил негайного реагування НАТО доводилось стягувати справну техніку з усього бундесверу... Фактично, через непродумані пріоритети у зовнішній політиці влада Німеччини (не забуваймо - за потурання виборців) бундесвер перетворився на бліду тінь старої німецької армії, до того ж - з напівпорожніми арсеналами, де навіть сім гаубиць нашкребти складно...
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21.06.2022 14:45 Ответить
Ех, не ті зараз пішли німці. Проміняли свій тевтонський дух на газову трубу.
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21.06.2022 14:58 Ответить
Бракує німцям нового Гітлера. Думаю, що бідний Гітлер перевертається у своїй могилі дивлячись на цю бездар що зараз при владі у ФРН.
Таке враження, що німці теж історії не вчать. А дуже шкода. Вони би звідти дуже багато чого могли би вивчити.
І тоді би не позорились перед всім світом. От іще одна друга армія світу. Треба окуляри від сонця одягати, а то щось очі болять, щоби побачити їхню армію.
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21.06.2022 16:02 Ответить
Чёто я так и подозревал, что вот это виляние хвостом по поводу оружия не из за жадности, а тупо потому, что у них его нет.
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21.06.2022 17:34 Ответить
Непогано ..було б
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21.06.2022 14:45 Ответить
Скільки років потрібно тривати війні щоб врешті-решт ті злосчасні шоломи нарешті надіслали ? Їх іще минулого року обіцяли чи вже на початку цього ?
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21.06.2022 14:46 Ответить
тут інші часові категорії..

Коли Партія Шольца порозумнішає і його пожене його на..уй..

Напевне після просраних виборів ... )
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21.06.2022 15:11 Ответить
Очередной 3,14 ..ж путинского халуя.
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21.06.2022 14:46 Ответить
Пообіцяли пообіцяти що колісь нададуть все те що вже надали.
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21.06.2022 14:47 Ответить
Крысы мавзолейные занялись блокадой Кегигсберга...хотя по договору от 1945 года срок аренды истек 1995 годы...
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21.06.2022 14:48 Ответить
Дам не дам, дам не вам, дам але пізніше. Взагалі не дам. Ця війна добре покаже, хто є хто.
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21.06.2022 14:53 Ответить
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21.06.2022 15:00 Ответить
Украина конечно большая страна, но они уже столько передали, что нам уже и складывать некуда. боюсь у нас места под хлеб не останется
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21.06.2022 15:01 Ответить
У нас оружия и техники уже реально больше чем у Германии.
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21.06.2022 17:36 Ответить
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21.06.2022 15:01 Ответить
если 4,то прикроем киев харьков николаев одессу
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21.06.2022 15:07 Ответить
Київ немає потреби.Він вже штучним інтелектом прикритий.
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21.06.2022 18:13 Ответить
ну шо за делетанти пишуть статті?! Гепард це не САУ, це зенітна установка.
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21.06.2022 15:07 Ответить
Новорічні подарунки?
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21.06.2022 15:10 Ответить
Перестаньте в кінці- кінців писати в майбутньому часі. Гарантую на 100%-не передадуть. Привід знайдеться.
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21.06.2022 15:12 Ответить
И какие-такие невероятные сложности с передачей из Германии запланированного оружия?!

И это-то при знаменитом немецком орднунге (Ordnung)?

Шольц, ты посмешище в глазах нормальных людей, старушка Ангела должна гордиться тобой!
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21.06.2022 15:17 Ответить
Обіцянка - цяцянка, а дурному радість.
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21.06.2022 15:20 Ответить
Борис Джонсонюк анонсирует поставки в Украину пост-фактум...когда вооружения прибыли в Украину...
И это правильно...а понты это и в Африке Понты путлера про атомные бимбы мавзолея...которых давно нет...с времён Виктора Черномырдина...
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21.06.2022 15:21 Ответить
Шо, так таки сами и подтверждают, что ФРГ, как страна - ПЕРЕДАСТ?
Да мы в курсе, что правительство ФРГ передаст. И канцлер говорит, что он передаст. зачем лишний раз трубить об этом на весь мир?
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21.06.2022 15:30 Ответить
сказали що поставлять,але не сказали коли.
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21.06.2022 15:40 Ответить
Министр обороны Резников сообщил, что в Украину уже доехали немецкие артиллерийские установки ************** 2000
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21.06.2022 15:59 Ответить
до пенсії Шольца дійде)
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21.06.2022 16:12 Ответить
нормально, теперь им самим нужно увеличить производство всего этого для себя и постепенно нам еще передавать, иначе докатится до них
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21.06.2022 16:14 Ответить
надо чтобы германия гарантировала, что в строительстве стены участвовали украинцы
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21.06.2022 16:39 Ответить
Треба було скоріше шольцмана в Бучу звозити, щоб він побачив, що буде з німками, якщо москаль до них дійде...
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21.06.2022 17:26 Ответить
Може у них MG42 попросити... А ще там кажуть у дідуся і підвалі Panther знайшли. Я би теж попросив. Ви тільки уявіть реакцію москалів.
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21.06.2022 19:10 Ответить
Автор - дилетант. "Гепард" не САУ, а зенітна самохідна установка з двома 35-мм швидкострільними гарматами "Ерлікон". Через те, що гармати швейцарські, Швейцарія не дозволяє "надавати летальне озброєння в країни, які задіяні у конфлікті". Їхні закони це прямо трактують. Та й ЗСУ давно не стоять на озброєнні Бундесверу, бо застаріли: вони - ровесники ЗСУ-23-4 "Штока".
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21.06.2022 20:00 Ответить
Да, скинули, с барского плеча, как собаке кость. Скрипя зубами, отъе...итесь, мол. Если бы не общественное мнение и резонанс, так бы и продолжили пилить бабло с кремлевским гремлином. Решалы конформисткие. Позорище. Надеюсь карьере лецемера Шольца быстро кирдык придет. Слишком открыто двуличен.
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21.06.2022 21:09 Ответить
Лисий "передаст" тільки і вміє, що обіцяти.
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21.06.2022 21:26 Ответить
треба би спитати Германiю за можливiсть навчати наших солдат роботi на IRIS.

Це ж догоочiкуваний щит у небi.

Ну прийдуть IRIS до нас, а коли ми навчимося користатися ними? Потрiбно вже зараз готувати спецiв!!! зазделегiть, щоб не стояли тi Ipicкi (бо Мордор iх просто разбомбить ракетами на складах).

Потрiбно просити у нiмцiв навчальнi курси для користування технiкою. Якщо вони нi мичать нi теляться з реальними поставками, хай хоча б навчають нас - зазделегiть до прибуття обладнання! Це теж буде дуже корисно!
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22.06.2022 01:10 Ответить
Добре. Зради нема.
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22.06.2022 03:07 Ответить
Хватит писать про что там Германия передаст
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22.06.2022 08:01 Ответить
 
 