Германия передаст Украине САУ Gepard и системы ПВО IRIS-T: правительство ФРГ подтвердило
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Правительство Германии опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине. В нем есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Украина должна получить от Германии также 10 тысяч артиллерийских снарядов, 53 тысячи противовоздушных снарядов, 5,8 миллиона патронов для стрелкового оружия, а также 5000 защитных шлемов, восемь мобильных систем радиосвязи и тепловизоров, восемь разведывательных дронов.
Среди военного оборудования также упоминаются семь САУ Panzerhaubitzen 2000 вместе с запчастями, 10 противодроновых орудий, 10 бронированных машин, 80 пикапов Toyota, 22 тяжеловоза, система противобатарейной борьбы COBRA и анонсированные ранее три реактивных системы залпового огня MARS.
Отмечается, что из соображений безопасности федеральное правительство Германии не будет предоставлять дополнительные детали относительно условий и дат передачи оружия, пока оно не состоится.
В то же время Германия уже передала Украине, среди прочего, 500 противовоздушных ракет Stinger, 2700 ПЗРК "Стрела", 16 миллионов патронов для стрелкового оружия, 100 пулеметов MG 3, 178 моторизованных транспортных средств, 39 бронированных машин, 2.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение.
В частности, Берлин говорил о планах поставки ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.
Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.
Несмотря на заявления Шольца об увеличении военной помощи Украины, она пока не получила ни одной единицы немецкого вооружения.
Пожалуйста, подождите...
Доречі,а каски,які ще перед війною обіцяли,де?
Совет от Демусики: "Наденьте одну немецкую каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожиданно прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской шо в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!"
Причина такого провалу - насправді доволі проста. Коли Німеччина та Словаччина у травні почали перемовини про поставку танків для України, то умови виглядали так - словаки віддають нам усі 30 танків типу Т-72М, що зараз є в строю їх армії, натомість бундесвер передає Братиславі аналогічно 30 танків Leopard 2.
Схоже, німецька сторона побачила - щоб виконати умови Словаччини, доведеться забрати в бундесверу 10% усіх танків Leopard 2 в строю. Тому згодом уряд Німеччини заявив словацьким колегам, що може дати лише 15 танків Leopard 2А4 замість 30 танків типу Т-72М. Словаччину такий формат обміну не влаштував.
Тепер Братислава шукає інші "схеми" можливої поставки бронетехніки для Збройних Сил України.
Ціни танків порівняйте..
Таке враження, що німці теж історії не вчать. А дуже шкода. Вони би звідти дуже багато чого могли би вивчити.
І тоді би не позорились перед всім світом. От іще одна друга армія світу. Треба окуляри від сонця одягати, а то щось очі болять, щоби побачити їхню армію.
Коли Партія Шольца порозумнішає і його пожене його на..уй..
Напевне після просраних виборів ... )
И это-то при знаменитом немецком орднунге (Ordnung)?
Шольц, ты посмешище в глазах нормальных людей, старушка Ангела должна гордиться тобой!
И это правильно...а понты это и в Африке Понты путлера про атомные бимбы мавзолея...которых давно нет...с времён Виктора Черномырдина...
Да мы в курсе, что правительство ФРГ передаст. И канцлер говорит, что он передаст. зачем лишний раз трубить об этом на весь мир?
Це ж догоочiкуваний щит у небi.
Ну прийдуть IRIS до нас, а коли ми навчимося користатися ними? Потрiбно вже зараз готувати спецiв!!! зазделегiть, щоб не стояли тi Ipicкi (бо Мордор iх просто разбомбить ракетами на складах).
Потрiбно просити у нiмцiв навчальнi курси для користування технiкою. Якщо вони нi мичать нi теляться з реальними поставками, хай хоча б навчають нас - зазделегiть до прибуття обладнання! Це теж буде дуже корисно!